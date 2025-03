Mikä on .io domain?

.io on Brittiläisen Intian valtameren alueen maakoodillinen aluetunnus. Aluetunnuksesta .io on kuitenkin tullut yleinen verkkotunnus, ja se on saavuttanut suosiota erityisesti teknologiateollisuudessa, sillä I/O tai IO on tietojenkäsittelytieteessä yleisesti syöttöä/lähtöä merkitsevä termi. .io-domainin ostaminen voi auttaa sinua näyttäytymään välittömästi tekniikan osaajana. Siksi monet teknologia-alan startup-yritykset käyttävätkin mielellään juuri tätä verkkotunnusta.