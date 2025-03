.io er landskodetoppdomenet (ccTLD) for det britiske territoriet i Det indiske hav. Det har blitt mye brukt som et generisk toppdomene (gTLD) i teknologiverdenen siden I/O betyr input/output. Google knytter det derfor ikke lenger til et bestemt land, noe som betyr at en .io-nettside kan rangeres i søkeresultatene hvor som helst i verden, på samme måte som et .com-nettside.

Greenhouse.io, Opensea.io og Etherscan.io er noen eksempler på teknologinettsteder som bruker dette populære toppdomenet.