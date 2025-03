Domeneprisene for andre utvidelser er høye, så mange velger et alternativt toppdomene som .space.

For et .space-domene kan du forvente å betale så lite som kr 10,99 for det første registreringsåret og kr 264,99/år for fornyelsesgebyrene. Skap ditt eget hjem på nettet og skaff deg et av de mest eksklusive domenene.