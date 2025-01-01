Le nom de domaine .space est l'un des nombreux noms de domaine de premier niveau génériques (gTLD) disponibles. Il est devenu un gTLD reconnu pour les personnes et communautés créatives.

Typiquement, on trouve des musiciens, des graphistes et des artistes utilisant des noms de domaine .space pour leurs sites web. Les gens savent à quoi s'attendre lorsqu'ils voient certains noms de domaine, et un nom de domaine .space signifie une chose : la créativité.