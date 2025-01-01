Boostez vos téléchargements d'applications avec un nom de domaine .app

CA$  25.99ÉCONOMISEZ 12 %
CA$  22.99 /1ère année

Créez un site web attrayant pour promouvoir votre .app.

.app
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Consulter d'autres extensions de nom de domaine

Trouvez le foyer idéal pour votre application

Évalué pour des centaines de milliards de dollars, le marché des apps ne montre aucun signe de ralentissement. .app est l'extension de nom de domaine ultime pour promouvoir votre création sur internet et vous démarquer de la concurrence.
Rejoignez des milliers de développeurs d'applications et de startups qui ont connu le succès en utilisant le nom de domaine de premier niveau .app.
.app domain

Pourquoi acheter un nom de domaine .app ?

Tout est dans le nom. Courte et directe, une adresse .app vous permet de montrer votre innovation au monde entier. Utilisez votre site pour présenter votre service, partager les mises à jour de sécurité et vous connecter avec votre communauté.
.app domain

Explore the possibilities from our TLD list

.ai

.ca

.club

.co

.com

.me

.net

.online

.org

.shop

.site

.space

.store

.tech

.at

.cc

.ch

.dev

.es

.eu

Voir plus

FAQ sur le nom de domaine .app

Réponses aux questions fréquemment posées sur les noms de domaine .app.

Qu'est-ce que le nom de domaine .app ?

Qui utilise les noms de domaine .app ?

Les noms de domaine .app sont-ils destinés uniquement aux développeurs d'applications ?

.app est-il un nom de domaine de premier niveau ?

Combien coûte un nom de domaine .app ?