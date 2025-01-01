.app est un nom de domaine générique de premier niveau (gTLD) destiné aux particuliers ou aux entreprises qui souhaitent créer un site pour commercialiser leurs applications de bureau ou mobiles. Il faisait partie du programme des nouveaux gTLD de l'ICANN, qui a introduit de nouveaux TLD dans le système des noms de domaine.

Google a acheté le nom de domaine .app en 2015 et en a fait son registre officiel.

L'entreprise a inscrit le TLD dans la liste de préchargement HSTS, rendant HTTPS obligatoire pour tous les sites .app afin qu'ils se chargent sur la plupart des navigateurs. Les registrants n'ont pas besoin de procéder à l'enregistrement ou à la configuration HSTS, mais ils doivent installer un certificat SSL pour activer le protocole.

C'est la raison pour laquelle le nom de domaine .app est considéré comme une extension de nom de domaine plus sûre que les autres TLD.