Faites une différence avec un nom de domaine .org
CA$ 22.99ÉCONOMISEZ 48 %CA$ 11.99 /1ère année
Enregistrez une extension .org pour le site internet de votre organisation aujourd'hui.
Consulter d'autres extensions de nom de domaine
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Un nom de domaine en .org gratuit pendant 12 mois avec le plan Business.
Un nom de domaine .org rassemble les gens
En tant que l'un des noms de domaine de premier niveau originaux, .org est parmi les extensions de nom de domaine les plus reconnaissables. Il est couramment associé aux organisations à but non lucratif servant l'intérêt public, des organismes caritatifs et entreprises sociales aux projets de service communautaire.
Pourquoi choisir un nom de domaine .org ?
Peu importe l'organisation que vous dirigez, le TLD .org est parfait pour sensibiliser aux problèmes importants à travers le monde. En sécurisant ce nom de domaine, vous envoyez un signe que votre site est un leader d'intégrité et de changement positif en ligne.
FAQ sur le nom de domaine .org
Réponses aux questions fréquemment posées sur les noms de domaine .org.