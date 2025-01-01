Домен .org
669,00 ₴ЗНИЖКА 49%339,00 ₴ /рік
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Домен .org об'єднує людей
Домен верхнього рівня .org є одним з найвпізнаваніших у світі. Зазвичай він використовується некомерційними організаціями – благодійними фондами, соціальними підприємствами, волонтерськими проєктами.
Переваги реєстрації .org домену
.org домен чудово підійде для будь-якої організації та сприятиме підвищенню обізнаності щодо важливих проблем, якими вона займається. Зареєструвавши доменне ім’я в зоні .org, ви автоматично заявите про свій сайт як осередок доброчесності та позитивних змін.
Поширені запитання про домен .org
Знайдіть відповіді на часті запитання про доменні імена .org.