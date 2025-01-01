Спільнота .org досить широка, але в основному його використовують некомерційні організації в різних країнах. Цей TLD ідеально підходить для тих, хто хоче знайти однодумців, аби разом реалізувати проєкти. Наприклад:

благодійні організації;

програми гуманітарної допомоги;

культурні та релігійні організації.

Якщо ви керуєте бізнесом, ви також можете використовувати доменну зону .org для цільової сторінки вашого корпоративного фонду. У такий спосіб ваш онлайн-ресурс виглядатиме професійніше та приверне увагу потенційних клієнтів.