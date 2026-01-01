Масштабуйте без обмежень з доменом .cloud
1 129₴/р.89₴/1-й рікНа 1 рік
Знижка 92%
Про домен .cloud
Швидкий огляд, щоб допомогти вам вибрати та зареєструвати домен .cloud
Що таке домен .cloud?
.cloud — це загальний домен верхнього рівня, розроблений для хмарних сервісів, SaaS-продуктів та цифрових проектів. Він відкритий для всіх, що робить його популярним для технологічних компаній, розробників та онлайн-інструментів.
Для кого призначений домен .cloud?
Домен .cloud ідеально підходить для SaaS-провайдерів, хостингових компаній, ІТ-консультантів та розробників, які демонструють хмарні інструменти або платформи. Він підходить для цільових сторінок продуктів, інфраструктурних послуг та сучасних технологічних портфоліо.
Чому варто обрати домен .cloud?
Домен .cloud чітко сигналізує про онлайн-сервіси та сучасну інфраструктуру, допомагаючи відвідувачам швидко зрозуміти ваші цілі. Він підтримує чіткий брендинг на вашому веб-сайті, в електронній пошті та маркетингових кампаніях у міру розвитку вашого бізнесу.
Інформація про домен .cloud
Домен верхнього рівня
.cloud
Тип TLD
gTLD
Мінімальний термін реєстрації
1 рік
Максимальний термін реєстрації
3 років
Захист конфіденційності домену
Безплатно
Преміумзахист домену
Аддон
Блокування реєстратора
Домени IDN
DNSSEC
Плата ICANN
8,26 ₴
Чому варто зареєструвати домен в Hostinger?
Технічні знання не потрібні
Професійна підтримка 24/7
Захист конфіденційності домену
Безплатна сторінка "Незабаром" або посилання в біо
Конкурентні ціни
Поради
Як вибрати найкраще доменне ім'я
1. Додайте назву бренду
Використовуйте назву вашого бренду або ключові слова, щоб підвищити впізнаваність і видимість у результатах пошуку.
2. Коротко і ясно
Доменні імена до трьох слів легше читати та запам'ятовувати.
3. Чим простіше, тим краще
Намагайтеся не використовувати дефіси, цифри, сленг і складні слова.
4. Подумайте про свою аудиторію
Оберіть розширення, яке підходить вашій аудиторії, місцевій чи глобальній.
5. Дійте швидко
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.com
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.xyz
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.pro
Покажіть світові, що ви вмієте найкраще
.cloud
Простір для запуску сучасного бізнесу
Поширені запитання про домен .cloud
What does a .cloud domain mean?
A .cloud domain usually signals a connection to cloud computing, online storage, or internet-based services. It was created for that theme, but today it’s also used by brands and projects that want a modern, tech-focused web address.
Is a .cloud domain trusted?
Yes. .cloud is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and email setup than on the extension itself.
Is a .cloud a good domain?
Yes, if your site is about cloud services, software, or a tech brand. Search engines treat .cloud the same as other TLDs for SEO, so content, relevance, and site quality matter more than the extension.
Should I choose a .cloud domain or .com domain?
Choose .cloud if you want a name that matches a cloud-related business or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Who can register a .cloud domain?
Anyone can register a .cloud domain. It is not limited to companies, developers, or people in any specific country.
Are there restrictions on .cloud domains?
There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
How much does a .cloud domain cost?
At Hostinger, a .cloud domain costs 89 ₴ for the first year. After that, the renewal fee is 1 129 ₴/рік. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.