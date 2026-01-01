Швидкий огляд, щоб допомогти вам вибрати та зареєструвати домен .cloud

Що таке домен .cloud? .cloud — це загальний домен верхнього рівня, розроблений для хмарних сервісів, SaaS-продуктів та цифрових проектів. Він відкритий для всіх, що робить його популярним для технологічних компаній, розробників та онлайн-інструментів.

Для кого призначений домен .cloud? Домен .cloud ідеально підходить для SaaS-провайдерів, хостингових компаній, ІТ-консультантів та розробників, які демонструють хмарні інструменти або платформи. Він підходить для цільових сторінок продуктів, інфраструктурних послуг та сучасних технологічних портфоліо.