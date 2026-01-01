Я хочу висловити свою вдячність за це партнерство з Hostinger. Сьогодні воно стало не лише головним двигуном моєї компанії, але й джерелом простоти та результатів для моїх студентів.
Більшість моїх студентів ніколи в житті не створювали вебсайти, але завдяки конструктору вебсайтів на базі штучного інтелекту від Hostinger вони успішно запустили свої перші сторінки і були дуже раді.
Найчастіші запитання щодо програми освітнього партнерства
Що таке Програма освітнього партнерства Hostinger?
Програма освітнього партнерства Hostinger — це співпраця, що базується на результатах, розроблена спеціально для викладачів, розробників курсів та установ. Вона побудована на простій ідеї: вашим студентам потрібні надійні інструменти для створення реальних онлайн-проектів, а ви отримуєте винагороду за те, що поєднуєте їх з однією з найкращих платформ у галузі. Ця програма створена для зростання разом з вашою аудиторією.
Хто може стати партнером?
Ця програма чудово підійде, якщо ви створюєте освітній контент, а ваша аудиторія включає учнів, які цікавляться будь-якою з наступних тем: веб-розробка або програмування, інструменти та автоматизація штучного інтелекту, цифровий маркетинг, вайб-кодування, фріланс та підприємництво, або заробіток в Інтернеті.
Вам не потрібна величезна кількість підписників. Залученість важливіша за охоплення – спільнота з 1000 студентів, якій довіряють, може перевершити пасивну аудиторію з 1 мільйона. Якщо ваші рекомендації мають вагу, ми хочемо співпрацювати з вами.
Які типи партнерства включає програма?
Програма освітнього партнерства охоплює два основні типи партнерства. Курси під керівництвом інфлюенсерів та викладачів (B2C) — для окремих творців, інструкторів та інфлюенсерів, які викладають через онлайн-курси, спільноти або контент-канали. Та програми під керівництвом установ (B2B) — для університетів, компаній у сфері освітніх технологій, шкіл програмування та платформ електронного навчання, які хочуть інтегрувати Hostinger у свої офіційні навчальні програми або студентські ресурси.
Незалежно від того, чи ви сольний творець із 1000 підписників, чи установа, яка обслуговує тисячі студентів, у цій програмі знайдеться місце для вас.
Яку користь можуть отримати мої студенти від цієї програми?
Ваші студенти отримують доступ до передових інструментів на базі штучного інтелекту, які дозволяють їм створювати веб-сайти, запускати бізнеси та втілювати проекти в життя — навіть без попереднього технічного досвіду. Платформа Hostinger розроблена таким чином, щоб допомогти початківцям пройти шлях від ідеї до реального сайту за лічені хвилини, а не місяці.
Навчаючись за допомогою інструментів, які фактично використовують професіонали, ваші студенти отримують реальну практичну перевагу. Вони не просто виконують вправи — вони створюють речі, які працюють у реальному світі. Це суттєве оновлення будь-якої навчальної програми з цифрового маркетингу, веб-розробки, підприємництва чи навчальної програми, орієнтованої на штучний інтелект.
Які продукти Hostinger використовуватимуть мої студенти?
Hostinger пропонує повну екосистему інструментів, що підходять для учнів на кожному етапі — від створення їхнього першого веб-сайту до розгортання складних автоматизованих робочих процесів. Залежно від вашої навчальної програми, ваші студенти можуть використовувати веб-хостинг та хостинг WordPress для запуску будь-якого веб-сайту чи блогу; конструктор веб-сайтів на базі штучного інтелекту для створення професійно виглядаючого сайту за лічені хвилини без необхідності написання коду; Hostinger Horizons — конструктор додатків на базі штучного інтелекту, який дозволяє студентам створювати та розгортати веб-додатки, просто описуючи свої бажання; VPS-хостинг для складніших проектів та користувацьких серверних середовищ; хостинг Node.js для додатків на основі JavaScript; власний хостинг n8n для автоматизації робочих процесів, ідеальний для автоматизації та курсів, орієнтованих на штучний інтелект; OpenClaw в один клік для швидкого розгортання популярних додатків без ручного налаштування; а також реєстрацію домену та електронну пошту Hostinger для створення професійної онлайн-присутності з першого дня.
Незалежно від того, що охоплює ваш курс, завжди знайдеться продукт Hostinger, який природно впишеться в процес навчання.
Які рекламні матеріали та підтримку я отримаю?
Як освітній партнер, ви отримуєте повний набір інструментів, який допоможе вам ефективно просувати Hostinger з першого дня. Це включає готові банери та креативи, які ви можете вставити безпосередньо у свій курс або контент; короткий опис продуктів Hostinger, щоб ви могли впевнено говорити про них; ноу-хау воронки продажів та найефективніші стратегії на основі того, що працює у наших провідних партнерів; інструкції з інтеграції продуктів, щоб Hostinger природно вписувався у ваші уроки та модулі; панель відстеження ефективності з видимістю ваших рефералів, конверсій та комісій у режимі реального часу; та спеціалізованого менеджера з роботи з партнерами — реальну людину, яка буде поруч з вами, щоб підтримувати ваше зростання та допомагати вам отримати максимальну віддачу від партнерства.
У мене вже є партнерський обліковий запис Hostinger — чи це відрізняється?
Так, Програма освітнього партнерства — це окрема, відмінна від стандартної партнерської програми Hostinger програма. Вона спеціально розроблена для освітян та установ, з іншим досвідом адаптації, цілеспрямованою підтримкою та ресурсами, адаптованими для творців освітнього контенту.
Якщо у вас зараз є стандартний партнерський обліковий запис і ви вважаєте, що добре підходите для цієї програми, ви можете подати заявку окремо.
Як мені стати партнером?
Почати роботу дуже просто. Спочатку заповніть заявку на партнерство на цій сторінці — це займе лише кілька хвилин. Потім наша команда розгляне вашу заявку та зв’яжеться з вами, щоб повідомити про наступні кроки. Після схвалення ви отримаєте доступ до панелі керування партнерами, рекламних матеріалів та всього необхідного для початку просування Hostinger у вашому контенті.
Я подав(ла) свою заявку — що буде далі?
Наша команда з питань партнерства ретельно розгляне вашу заявку, зазвичай протягом кількох робочих днів. Якщо ваш профіль повністю відповідає нашим вимогам, ми зв’яжемося з вами електронною поштою з детальною інформацією про ваше схвалення та наступні кроки щодо адаптації.