Розширення домену, або top-level domain означає "домен верхнього рівня" (TLD). Це остання частина доменного імені, яка слідує за останньою крапкою. Зокрема, .com – найпопулярніший TLD.

Доменна зона допомагає зрозуміти призначення сайту або його географічне розташування. Наприклад, адреса, яка закінчується на .us, вказує на те, що сайт орієнтований на американську аудиторію. Інтернет-корпорація з присвоєння імен і номерів (ICANN), організація, яка займається підтримкою доменів верхнього рівня, розділяє всі доменні зони на п'ять категорій: загальні (gTLD), спонсорські (sTLD), з кодом країни (ccTLD), інфраструктурні та тестові (tTLD).

Поєднання влучної назви сайту з ідеальним розширенням домену допоможе побудувати бізнес, якому довіряють, просувати його та залучити аудиторію.