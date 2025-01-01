Усі TLD

Популярні доменні зони для вашого сайту.

.com
589,00  ₴229,00  ₴
.online
1.449,00  ₴89,00  ₴
.shop
1.449,00  ₴49,00  ₴
.pro
1.039,00  ₴129,00  ₴
.net
669,00  ₴499,00  ₴
.xyz
579,00  ₴89,00  ₴
*1-й рік з реєстрацією від 2-х років і більше
Кожен домен включає безплатний захист конфіденційності

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Найкращі доменні зони 2025 року

.com
589,00  ₴ЗНИЖКА 61%
229,00  ₴ /рік
.online
1.449,00  ₴ЗНИЖКА 94%
89,00  ₴ /рік
.shop
1.449,00  ₴ЗНИЖКА 97%
49,00  ₴ /рік
.io
2.439,00  ₴ЗНИЖКА 46%
1.329,00  ₴ /рік
.icu
669,00  ₴ЗНИЖКА 93%
49,00  ₴ /рік
.xyz
579,00  ₴ЗНИЖКА 85%
89,00  ₴ /рік
.pro
1.039,00  ₴ЗНИЖКА 88%
129,00  ₴ /рік
.cloud
829,00  ₴ЗНИЖКА 89%
89,00  ₴ /рік

Чому варто купити TLD у Hostinger

Репутація та надійність

Репутація та надійність

Ми є акредитованим ICANN реєстратором доменних імен та пропонуємо безліч варіантів доменних зон. Обирайте з понад 100 TLD і успішно виходьте в онлайн.

Захист і конфіденційність

Захист і конфіденційність

Усі безплатні домени Hostinger мають захист конфіденційності WHOIS. Приховайте свої контактні дані, ім'я та іншу особисту інформацію від публічних баз даних.

Онлайн-підтримка

Онлайн-підтримка

Якщо у вас виникнуть технічні проблеми з сайтом або доменом, наша професійна команда підтримки завжди допоможе.

Усе необхідне для запуску вашого онлайн-бізнесу

Знайдіть корисні інструменти для виходу в онлайн. Усе починається з ідеального доменного імені.

Великий вибір TLD

До нашого списку TLD входять: загальні домени верхнього рівня, TLD з кодом країни та нові доменні зони. Ви знайдете найкращі розширення доменів для своїх онлайн-проєктів. Скористайтеся нашим інструментом перевірки домену, щоб дізнатися, чи вільне бажане ім'я.

Великий вибір TLD

Найкращий хостинг

Ми пропонуємо швидкий і надійний хостинг з гарантією аптайму 99,9%. Виберіть спільний, хмарний або керований WordPress хостинг, аби ваш сайт завжди працював належним чином.

Найкращий хостинг

Пошта для бізнесу

Підвищте репутацію вашого онлайн-бізнесу, створивши корпоративну електронну адресу. А якщо вам потрібен комплексний інструмент для управління робочими процесами, скористайтеся Google Workspace.

Пошта для бізнесу

Виберіть найкращий TLD для вашого сайту

.ai

.app

.at

.ca

.cc

.ch

.club

.com

.dev

.es

.eu

.info

.io

.it

.me

.net

.online

.org

.se

.shop

Поширені запитання про доменні зони

Знайдіть відповіді на часті запитання про домени.

Що таке доменна зона?

Як купити домен?

Чи варто мені купувати нове розширення домену?

Як придумати домен, що запам'ятовується?

Що робити, якщо найкращі доменні зони зайняті?

Скільки часу діє реєстрація доменного імені?

Як перенести доменне ім'я в Hostinger?

Чи потрібно купувати нове доменне ім'я, щоб вийти в онлайн?