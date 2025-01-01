Домен .tech

2.479,00  ₴ЗНИЖКА 90%
249,00  ₴ /рік

Запустіть свій бізнес у сфері технологій з доменом .tech.

.tech
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Чому домен .tech?

Доменна зона .tech присвячена технологіям і має чітке позиціювання в інтернеті. Це чудове рішення не лише для технологічних брендів зі стійкою репутацією, а й для стартапів, які тільки починають свій проєкт.
Доменні імена .tech уособлюють інновації, розвиток та зміни. Адреса з таким доменом допоможе наголосити на прогресивності вашої компанії.
Чому домен .tech?

Створіть свій бренд з доменом .tech

TLD .tech має досить вузьке застосування. Він визначає приналежність сайту до сфери технологій. Однак він не обмежений якимось одним напрямком і підійде як онлайн-бізнесу, так і спільноті технічних ентузіастів або блогу, присвяченому технологіям.
Тож доменні імена .tech підходять усім, хто працює у технологічному секторі. Це надійне і професійне рішення як для великих, так і маленьких сайтів.
Створіть свій бренд з доменом .tech

Поширені запитання про домен .tech

Знайдіть відповіді на часті запитання про доменні імена .tech.

Що означає домен .tech?

.tech це хороші домени?

Чому домени .tech такі дорогі?

Як зареєструвати домен .tech в Hostinger?

Як отримати безплатний домен .tech?

Що робити, якщо бажане доменне ім'я .tech вже зареєстровано?