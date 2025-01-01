Чому домен .tech?

Доменна зона .tech присвячена технологіям і має чітке позиціювання в інтернеті. Це чудове рішення не лише для технологічних брендів зі стійкою репутацією, а й для стартапів, які тільки починають свій проєкт.

Доменні імена .tech уособлюють інновації, розвиток та зміни. Адреса з таким доменом допоможе наголосити на прогресивності вашої компанії.