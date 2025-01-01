Домен .tech
2.479,00 ₴ЗНИЖКА 90%249,00 ₴ /рік
Запустіть свій бізнес у сфері технологій з доменом .tech.
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Чому домен .tech?
Доменна зона .tech присвячена технологіям і має чітке позиціювання в інтернеті. Це чудове рішення не лише для технологічних брендів зі стійкою репутацією, а й для стартапів, які тільки починають свій проєкт.
Доменні імена .tech уособлюють інновації, розвиток та зміни. Адреса з таким доменом допоможе наголосити на прогресивності вашої компанії.
Створіть свій бренд з доменом .tech
TLD .tech має досить вузьке застосування. Він визначає приналежність сайту до сфери технологій. Однак він не обмежений якимось одним напрямком і підійде як онлайн-бізнесу, так і спільноті технічних ентузіастів або блогу, присвяченому технологіям.
Тож доменні імена .tech підходять усім, хто працює у технологічному секторі. Це надійне і професійне рішення як для великих, так і маленьких сайтів.
Поширені запитання про домен .tech
Знайдіть відповіді на часті запитання про доменні імена .tech.