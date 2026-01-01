Агентська пошта

Електронна пошта для агентів ШІ. Припиніть керувати вхідними — довірте це агентам.

Надсилати, отримувати та автоматично реагувати.
Агенти ШІ працюють миттєво. Традиційна електронна пошта — ні.

Агентська пошта
Традиційна електронна пошта

Тригери

Миттєві зворотні виклики вебхуків
Опитування або нестійкий IDLE

Керування взаємодією

Вбудовані списки дозволу/блокування
Створити власні фільтри

Автоматизація

Чистий REST API
Низькорівневий SMTP та IMAP

Безпека вхідних

Ізольована поштова скринька на агента
Спільні вхідні, справжній ризик

Інтеграції

Агентні інструменти в один клік
Ручне налаштування для кожного інструменту

Підключення стека

Сервер MCP
Скоро
Немає підтримки MCP

Контроль доступу

Правила рівня домену та пошти
Жодних вбудованих правил на рівні агента

Перетворіть лист на автоматизовану дію

Автоматизована розсилка

Надсилайте персоналізовані розсилки, кваліфікуйте відповіді та автоматично передавайте гарячі ліди у вашу CRM.

Обробка підтримки

Аналізуйте вхідні листи підтримки та миттєво надсилайте їх відповідній особі.

Бронювання і планування

Обробляйте запити на зустрічі, підтверджуйте бронювання та надсилайте нагадування автоматично електронною поштою.

Автоматизація вхідних

Сортувати, відповідати на, делегувати та архівувати листи автоматично.

Верифікація облікового запису

Отримуйте коди підтвердження та листи з підтвердженням, щоб забезпечити безперебійну роботу агентів.

48 місяців
Premium Business Email
Підпишіться на 48 міс. за 1.872 ₴ (звичайна ціна 7.152 ₴). Вартість продовження: 89 ₴/міс.
149  ₴
ЗНИЖКА 74%
39  ₴ /міс.
Агентна пошта
НОВИНКА
Обсяг сховища на акаунт: 50 ГБ
Правил переадресації: 50
Всі характеристики
Все необхідне в одному тарифі
Псевдонімів пошти: 30
Листів/день для кожної скриньки: 3 000
Додаткова пам'ять
Безплатний домен на 1 рік
Поштовий помічник ШІ – Kodee
Пошук листів на основі ШІ
Відповіді на листи на основі ШІ
Підсумки листів на основі ШІ
Написання листів на основі ШІ
Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Hostinger, безумовно, є найбільш функціональним і доступним рішенням для доменів, хостингу WordPress і пошти.

Jules Huldin

Коли я користуюся послугами постачальника послуг електронної пошти, я хочу, щоб весь процес був повністю безперебійним, без перебоїв, з легким поновленням тощо. І в мене є такий досвід із Hostinger.

Claudine Mayer

Найкраща, найдешевша та найпотужніша компанія, яка надає послуги хостингу, доменів та електронної пошти.

Omar Emad Abdelmonim

Agentic Mail Часті запитання

Знайдіть відповіді на поширені запитання про електронну пошту Hostinger для агентів ШІ.

Що таке агентський email і чим він відрізняється від звичайного email?

Агентна електронна пошта — це інфраструктура електронної пошти, розроблена спеціально для агентів ШІ та робочих процесів автоматизації. Традиційні поштові сервіси створені для людей — пасивні поштові скриньки, де повідомлення чекають на прочитання. Агентна пошта розглядає електронну пошту як активний, програмований рівень — орієнтований на вебхуки, керований API та створений для обробки програмного надсилання й отримання без обмежень платформи, лімітів швидкості або ризику бути позначеним за діяльність, керовану ШІ.

Для кого підходить Агентська пошта Hostinger?

Агентна пошта Hostinger створена для розробників та фахівців з автоматизації, яким потрібен надійний поштовий шар для їхніх ШІ-агентів та робочих процесів. Якщо ви створюєте рішення за допомогою OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier або подібних інструментів, і стикалися з тим, що традиційні поштові провайдери блокують вашу автоматизацію, – це рішення для вас.

Вона також призначена для самих агентів. Незалежно від того, чи потрібна вашому агенту спеціальна адреса для холодних розсилок, підтримки клієнтів, процесів бронювання або обробки документів, агентна пошта надає йому реальну, програмовану поштову скриньку для роботи.

Як вебхуки працюють з поштою агента?

Щоразу, коли надходить електронний лист, Agentic Mail миттєво запускає вебхук. Без опитування, без затримки. Ваш агент або інструмент автоматизації отримує тригер і може негайно на нього відреагувати, чи то аналізуючи повідомлення, запускаючи робочий процес в n8n, чи передаючи його агенту LangChain.

Які інструменти автоматизації та фреймворки агентів підтримує Agentic Mail?

Агентська пошта Hostinger працює з OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier та іншими платформами автоматизації. Готові навички доступні для найпоширеніших стеків, щоб ви могли підключитися за лічені хвилини. Повний доступ до API та сервер MCP також незабаром з'являться для глибших, індивідуальних інтеграцій.

Чи можу я контролювати, з якими відправниками взаємодіють мої агенти?

Так. Списки дозволених та заблокованих дозволяють точно визначити, які домени або електронні адреси можуть надходити до поштової скриньки вашого агента, як на рівні домену, так і на рівні окремої електронної пошти. Це дозволяє зосередити ваші робочі процеси та захистити їх від небажаного шуму або зловживань.

Agentic Mail – це окремий продукт, який потрібно придбати?

Ні, Agentic Mail вбудовано в Hostinger Business Email. Ви отримуєте доступ до всіх функцій Agentic у складі Premium Business Email без необхідності окремої підписки.

Чи доступний повний API для програмного керування електронною поштою?

Повний доступ до API — це майбутня функція. Після запуску він надасть вам повний програмний контроль над надсиланням, отриманням та керуванням вхідними повідомленнями вашого агента — без потреби в інтерфейсі користувача. Тим часом вебхуки та попередньо створені навички охоплюють найпоширеніші випадки використання автоматизації вже зараз.

