конструктор інтернет-магазинів
Створіть інтернет-магазин з ШІ та продавайте сьогодні
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Усе необхідне для інтернет-магазину
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Створіть інтернет-магазин за 3 кроки
1. Виберіть спосіб створення сайту
2. Налаштуйте інтернет-магазин
3. Опублікуйте сайт
Швидкі онлайн-продажі з ШІ
Перегляньте професійні шаблони для сайту eCommerce
Усі шаблони прості в налаштуванні та оптимізовані для мобільних пристроїв. Виберіть бажаний шаблон і насолоджуйтеся функціями електронної комерції.
Легко налаштуйте сайт eCommerce
Скористайтеся інтуїтивно зрозумілими інструментами, які допоможуть налаштувати ваш інтернет-магазин.
Drag-and-drop редактор
Виберіть елемент сайту та легко перетягніть у потрібне місце.
Керуйте товарами
Продавайте до 500 товарів, керуйте замовленнями, налаштовуйте варіанти доставки та розраховуйте податки.
Налаштуйте зустрічі
Запропонуйте клієнтам записатися на консультацію, щоб допомогти їм вибрати потрібний товар.
Додайте знижки
Поділіться промокодами, щоб залучити більше клієнтів. Ви можете додати знижки на один товар або на весь асортимент.
Додайте описи товарів
Використовуйте розумні SEO-інструменти для визначення ключових слів і генератор тексту ШІ, щоб створити описи товарів.
Насолоджуйтеся прибутком
З конструктором сайтів Hostinger справи покращали. Завдяки налаштованому бекенду значно легше керувати магазином.Відкрити сайт