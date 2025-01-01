Сайт eCommerce, або інтернет-магазин, дозволяє клієнтам купувати фізичні товари та послуги в інтернеті. Користувачі здійснюють оплату онлайн і отримують товари на свою адресу.

Інтернет-магазин підходять для невеликого бізнесу, а також для великих маркетплейсів, де продаються тисячі товарів.

Усе більше власників бізнесу вирішують створити інтернет-магазин, оскільки це дозволяє їм продавати на міжнародному рівні, працювати в режимі 24/7 і заощаджувати витрати на утримання фізичного магазину.