Знижки до 63% на

конструктор інтернет-магазинів

Створіть інтернет-магазин з ШІ та продавайте сьогодні

Безплатне доменне ім'я Без комісії за транзакції Онлайн-підтримка 24/7
129,00  ₴ /міс.

+ міс. безплатно

Почати
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Створіть інтернет-магазин з ШІ та продавайте сьогодні
Google
Рейтинг:
4.8/5
1,237
відгуків
HostAdvice
Рейтинг:
4.6/5
2,432
відгуків

Усе необхідне для інтернет-магазину

Безплатний домен (вартістю 379,00 ₴)
Поштових скриньок: 50. Безплатно на 1 рік
Drag-and-drop редактор
150 шаблонів
Маркетингові інтеграції
Мобільний редактор
Гарантія повернення грошей 30 днів
Підтримка онлайн
Функції eCommerce
0% комісії за транзакцію
100+ способів оплати
Конструктор сайтів ШІ
Генератор зображень ШІ
Генератор текстів ШІ
Генератор блогів ШІ
Теплові карти ШІ
SEO-оптимізація ШІ
Конструктор лого ШІ
Генератор товарів ШІ
Business Website Builder
349,00  ₴ЗНИЖКА 63%
129,00  ₴ /міс.

+ міс. безплатно

Умови оплати
Безплатний домен (вартістю 379,00 ₴)
Поштових скриньок: 50. Безплатно на 1 рік
Drag-and-drop редактор
150 шаблонів
Маркетингові інтеграції
Мобільний редактор
Гарантія повернення грошей 30 днів
Підтримка онлайн
Функції eCommerce
0% комісії за транзакцію
100+ способів оплати
Конструктор сайтів ШІ
Генератор зображень ШІ
Генератор текстів ШІ
Генератор блогів ШІ
Теплові карти ШІ
SEO-оптимізація ШІ
Конструктор лого ШІ
Генератор товарів ШІ

Створіть інтернет-магазин за 3 кроки

Створіть сайт за 3 прості кроки

1. Виберіть спосіб створення сайту

Дайте відповідь на три простих запитання і спостерігайте, як ШІ створить для вас інтернет-магазин менше ніж за хвилину. Або ж оберіть один зі 150 дизайнерських шаблонів, які можна налаштувати.
2. Налаштуйте інтернет-магазин

2. Налаштуйте інтернет-магазин

Легко перетягуйте елементи за допомогою drag-and-drop редактора та експериментуйте з колірною гамою, шрифтами. Налаштувавши дизайн, ви можете почати додавати товари.
3. Опублікуйте сайт

3. Опублікуйте сайт

Виберіть ідеальне доменне ім'я та запустіть надійний інтернет-магазин, який працюватиме з гарантією аптайму 99,9%.
Створіть сайт за 3 прості кроки
Швидкі онлайн-продажі з ШІ

Швидкі онлайн-продажі з ШІ

Завантажте зображення і дозвольте ШІ згенерувати детальну інформацію про товар.
Видаліть фон та обробіть зображення товарів за допомогою ШІ.
Почати зараз

Перегляньте професійні шаблони для сайту eCommerce

Усі шаблони прості в налаштуванні та оптимізовані для мобільних пристроїв. Виберіть бажаний шаблон і насолоджуйтеся функціями електронної комерції.

Почати
ПортфоліоБізнес-вітринаІнтернет-магазинБлогІнше
ПортфоліоБізнес-вітринаІнтернет-магазинБлогІнше
eCommerce
eCommerce
eCommerce
eCommerce

Легко налаштуйте сайт eCommerce

Скористайтеся інтуїтивно зрозумілими інструментами, які допоможуть налаштувати ваш інтернет-магазин.

Drag-and-drop редактор

Drag-and-drop редактор

Виберіть елемент сайту та легко перетягніть у потрібне місце.

Керуйте товарами

Керуйте товарами

Продавайте до 500 товарів, керуйте замовленнями, налаштовуйте варіанти доставки та розраховуйте податки.

Налаштуйте зустрічі

Налаштуйте зустрічі

Запропонуйте клієнтам записатися на консультацію, щоб допомогти їм вибрати потрібний товар.

Додайте знижки

Додайте знижки

Поділіться промокодами, щоб залучити більше клієнтів. Ви можете додати знижки на один товар або на весь асортимент.

Додайте описи товарів

Додайте описи товарів

Використовуйте розумні SEO-інструменти для визначення ключових слів і генератор тексту ШІ, щоб створити описи товарів.

Почати
Насолоджуйтеся прибутком

Насолоджуйтеся прибутком

Увесь прибуток належить лише вам – ми не стягуємо жодних комісій за транзакції. Виберіть один з платіжних шлюзів, таких як Stripe або PayPal, і приймайте платежі за допомогою 100+ способів оплати, включно з картками, Apple Pay і Google Wallet.
Почати
Dan Varenka Художник

З конструктором сайтів Hostinger справи покращали. Завдяки налаштованому бекенду значно легше керувати магазином.

Відкрити сайт

Dan Varenka

Художник | zaftigpress.com

Легко керуйте магазином

Легко керуйте магазином

Керуйте замовленнями, коригуйте ціни, користуйтеся податковими інструментами та отримуйте сповіщення на одній платформі eCommerce ШІ.
Обирайте гнучкі варіанти доставлення, включно з фіксованою вартістю, вартістю на основі ваги та доставленням в режимі реального часу.
Оптимізуйте ваш бізнес за допомогою сторонніх маркетингових інструментів, таких як Google Analytics, Hotjar, Messenger Live Chat тощо.
Почати

Онлайн-підтримка 24/7

Потрібна допомога? Поспілкуйтеся з нашим помічником ШІ.
Виникли складніші запитання? Зв'яжіться з нашою командою підтримки через онлайн-чат і отримайте відповідь менше ніж за три хвилини.
Хочете поглибити знання? Перегляньте нашу велику бібліотеку посібників.
Онлайн-підтримка 24/7
Комплексне рішення для eCommerce

Створіть інтернет-магазин сьогодні. Завдяки конструктору на основі ШІ це простіше, ніж здається.

Почати

Поширені запитання про конструктор інтернет-магазинів

Перегляньте відповіді на часті запитання про створення інтернет-магазину.

Що таке сайт електронної комерції?

Що таке конструктор інтернет-магазинів?

Як створити інтернет-магазин?

Скільки коштує створення повністю функціонального інтернет-магазину?

Чи прибуткова сфера електронної комерції?

Скільки часу потрібно, щоб створити інтернет-магазин?

Чи стягує конструктор інтернет-магазинів Hostinger комісію за продажі?

Чи отримаю я підтримку під час створення сайту eCommerce?

Чи враховує конструктор інтернет-магазинів Hostinger SEO-оптимізацію?

Скільки товарів або послуг я можу додати до магазину електронної комерції?

Які способи оплати я можу додати до свого інтернет-магазину? Чи можна продавати в кількох валютах?

Чи можна інтегрувати інтернет-магазин зі соцмережами?