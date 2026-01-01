Створіть власну CRM за допомогою ШІ

Прямо тут – просто натисніть «Почати безкоштовно». Кредитна картка не потрібна. Після реєстрації ви отримаєте 5 кредитів AI, щоб одразу почати створювати. Використання кредитів залежить від складності кожного завдання – простіші налаштування коштують менше кредиту, більші збірки можуть вимагати більше. Ваших безкоштовних кредитів достатньо, щоб описати вашу CRM, побачити, як вона оживає, та отримати справжнє уявлення про AI Builder, перш ніж щось робити.



Варто знати: Кредити AI також використовуються для роботи будь-яких функцій AI у вашій CRM, таких як чат-бот або розумний пошук, але лише тоді, коли ваші користувачі фактично взаємодіють з ними.



Коли ви будете готові до публікації, просто перейдіть на один з наших платних планів. Хостинг та домен вже включені, тому більше нічого налаштовувати – просто натисніть «Опублікувати», і ваша CRM запуститься.



Закінчуються кредити? Ви можете поповнити їх будь-коли та відстежувати своє використання на панелі інструментів.