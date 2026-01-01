Створіть власну CRM за допомогою ШІ

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Відгуки користувачів про Hostinger Horizons
Кодування Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger AI Builder, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.
Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент @Hostinger AI Builder і мушу сказати, що я був вражений. 😎
Hostinger AI Builder може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.
Hostinger AI Builder — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї перед тим, як повністю поринути у справу.
Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, за допомогою AI Builder від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!
Hostinger AI Builder – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.
Мені подобається, як розвиваються справи з @Hostinger AI Builder! З новим оновленням штучного інтелекту було дуже весело взаємодіяти. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.
Цікаво, як Hostinger впорався з AI Builder... Неймовірно швидко він дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.
Не можу передати, як довго цей проєкт чекав у моєму списку «колись-небудь», ПОКИ ви, хлопці, не створили AI Builder. Я нічого не знаю про кодування веб-додатків. 0, і ось він. Мій проєкт мрії допомогти товаришам — це РЕАЛЬНИЙ ПРОЄКТ. Ура!
Hostinger AI Builder справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у моєму веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»
Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит у Hostinger AI Builder. Дійсно крута штука!
Я спробував Hostinger AI Builder, і він докорінно змінив правила гри! Цей конструктор додатків на основі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.
Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.
Ви можете створювати досить гарні речі за допомогою Hostinger AI Builder. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.
Поширені запитання про власну CRM
Що таке власна CRM?
Кастомна CRM (менеджер взаємовідносин із клієнтами) – це інструмент, спеціально розроблений для роботи вашого бізнесу: етапів вашого каналу продажів, полів контактів, процесу подальшого зв'язку. На відміну від готових CRM, таких як HubSpot або Salesforce, які містять безліч функцій, які ви, можливо, ніколи не використовуватимете, персоналізована CRM надає вам саме те, що вам потрібно, і нічого зайвого. За допомогою AI Builder ви можете створити CRM, просто описавши, як працює ваш бізнес – без необхідності програмування чи технічних знань.
Чому краще створити власну CRM, а не користуватися готовим рішенням?
Готовні CRM-системи добре підходять для багатьох компаній, але вони мають свої недоліки – щомісячні платежі, які зростають разом із вашою командою, функції, заблоковані за вищими рівнями, та робочі процеси, які не зовсім відповідають вашому способу роботи. Створення власної CRM-системи за допомогою AI Builder означає, що ви отримуєте саме той інструмент, який потрібен вашому бізнесу, без обмежень платформи, без несподіваного підвищення цін та без адаптації вашого процесу до програмного забезпечення когось іншого.
Які типи CRM я можу створювати за допомогою AI Builder?
Horizons може створити власну CRM практично для будь-якого бізнесу чи галузі – ось деякі з найпопулярніших:
- CRM для відділів продажів – керуйте потенційними клієнтами, відстежуйте угоди та контролюйте свій портфель продажів.
- CRM для некомерційних організацій – відстежуйте донорів, керуйте відносинами та контролюйте прогрес у зборі коштів.
- CRM для юридичних фірм – керуйте справами клієнтів, відстежуйте комунікації та дотримуйтесь термінів.
- CRM для рекрутингу – відстежуйте кандидатів, керуйте портфелями продажів та оптимізуйте процес найму.
- CRM для страхових агентів – керуйте полісами, відстежуйте поновлення та розвивайте відносини з клієнтами.
- CRM для фінансових консультантів – відстежуйте портфелі клієнтів, контролюйте взаємодію та керуйте подальшими діями.
- CRM для консультантів – керуйте клієнтськими проектами, відстежуйте оплачуваний час та контролюйте результати.
Не бачите своєї галузі? Якщо ви можете описати, як ваш бізнес керує відносинами з клієнтами, AI Builder може створити CRM на її основі. Щоб отримати практичний приклад можливостей, ознайомтеся з нашим посібником зі створення CRM для продажів – той самий підхід можна адаптувати до будь-якого типу бізнесу.
Чи потрібні навички програмування або технічні знання, щоб створити власну CRM?
Зовсім ні. AI Builder використовує розмовний підхід до побудови – часто його називають вібро-кодуванням. Ви просто описуєте, як працює ваш бізнес, і AI створює CRM навколо нього в режимі реального часу. Хочете додати новий етап конвеєра? Просто запитайте. Потрібне спеціальне поле контакту? Опишіть його. Хочете змінити макет? Повідомте AI Builder, і це буде зроблено за лічені секунди.
Якщо ви новачок у цій концепції, наш посібник з вібро-кодування проведе вас через усе, що потрібно знати, щоб розпочати.
Чи підходить CRM для спільної роботи команди?
Так – AI Builder постачається з інтегрованим сервером, який включає облікові записи користувачів та вбудований контроль доступу. Ви можете точно визначити, хто може входити, що вони можуть бачити та що вони можуть робити – без налаштування будь-яких зовнішніх систем чи баз даних.
Що робити, якщо бізнес масштабується і потрібно буде внести зміни?
Оновлення вашої CRM так само просте, як і її створення. Просто поверніться до свого проєкту, відкрийте його та продовжуйте спілкування з AI Builder – опишіть, що ви хочете змінити, і він подбає про все інше. Все це частина процесу кодування vibe, розробник не потрібен.
А якщо у вас є технічна освіта або ви хочете масштабувати код далі, AI Builder надає вам повний доступ до коду, тож ви можете розвивати його настільки, наскільки вам потрібно.
З чого почати роботу з конструктором CRM на основі AI Builder?
Прямо тут – просто натисніть «Почати безкоштовно». Кредитна картка не потрібна. Після реєстрації ви отримаєте 5 кредитів AI, щоб одразу почати створювати. Використання кредитів залежить від складності кожного завдання – простіші налаштування коштують менше кредиту, більші збірки можуть вимагати більше. Ваших безкоштовних кредитів достатньо, щоб описати вашу CRM, побачити, як вона оживає, та отримати справжнє уявлення про AI Builder, перш ніж щось робити.
Варто знати: Кредити AI також використовуються для роботи будь-яких функцій AI у вашій CRM, таких як чат-бот або розумний пошук, але лише тоді, коли ваші користувачі фактично взаємодіють з ними.
Коли ви будете готові до публікації, просто перейдіть на один з наших платних планів. Хостинг та домен вже включені, тому більше нічого налаштовувати – просто натисніть «Опублікувати», і ваша CRM запуститься.
Закінчуються кредити? Ви можете поповнити їх будь-коли та відстежувати своє використання на панелі інструментів.