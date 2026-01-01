Створіть власну CRM за допомогою ШІ

Створіть CRM для вашого бізнесу

Запустіть CRM-застосунки через чат з ШІ. Керуйте лідами, контактами та угодами в одному місці. Технічні навички не потрібні.
Почніть безкоштовно

Платні тарифи лише від 79 ₴/міс.

Створіть CRM для вашого бізнесу

CRM, розроблена під ваші робочі процеси, а не навпаки

Усе необхідне для створення, запуску та управління CRM в одному місці.

Створіть CRM під ваші потреби

Опишіть, як працює ваш бізнес, і AI Builder створить CRM, яка точно відповідає вашому робочому процесу – вашому воронці продажів, вашим ярликам, вашому ритму подальших дій. ІТ-команда не потрібна.

Професійна інфраструктура

Професійний хостинг, власний домен і корпоративна пошта в одному місці – все, що потрібно для зміцнення довіри аудиторії.

Вбудований ШІ

Згенеруйте відповіді за лічені секунди, розгорніть чат-бот для підтримки клієнтів 24/7 і забезпечте безперебійну роботу вашого бізнесу навіть тоді, коли ви офлайн.

Повний контроль над вашими даними

На відміну від готових CRM, які прив'язують вас до своєї платформи, CRM, створена на базі AI Builder, надає вам повне право власності, захищаючи вас від підвищення цін, змін функцій та прив'язки до платформи.
CRM, розроблена під ваші робочі процеси, а не навпаки

Створіть власну CRM без програмування

Від простих менеджерів контактів до повністю налаштованих каналів продажів – ознайомтеся з популярними прикладами CRM або відразу скористайтеся готовим промптом, щоб розпочати роботу за лічені секунди.
Створіть власну CRM без програмування

CRM для каналів продажів

Керуйте потенційними клієнтами та угодами в одному місці. Це допоможе збільшити дохід без ліцензії CRM.Почати
Збережіть всю інформацію про клієнтів, історію спілкування та важливі дати в одному місці. Завдяки цьому кожна взаємодія буде персоналізованою.Почати
Допоможіть вашій команді підтримки вчасно реагувати на кожен запит клієнта. Керуйте заявками, призначайте спеціалістів, відстежуйте час відповіді та швидше усувайте проблеми.Почати
Створіть власну CRM-систему для вашого бізнесу в WhatsApp – керуйте потенційними клієнтами, відстежуйте діалоги та швидше укладайте угоди.Почати
Допоможіть агентам керувати потенційними клієнтами, відстежувати перегляди нерухомості та швидше укладати угоди.Почати

Створіть власну CRM за допомогою ШІ

01

Опишіть ідею

Опишіть ваш бізнес, а ШІ згенерує CRM під його потреби. Або ж оберіть один з наших шаблонів, розроблених дизайнерами. Програмування не потрібне.
02

Налаштуйте та протестуйте

Вдоскональте CRM через чат з ШІ. Налаштуйте робочі процеси, ролі користувачів і права доступу, а потім перегляньте результат, перш ніж опублікувати зміни.
03

Опублікуйте в один клік

Опублікуйте CRM і ваша команда зможе одразу керувати потенційними клієнтами, укладати угоди тощо. Жодних технічних налаштувань не потрібно

Оберіть і налаштуйте шаблон

Налаштуйте професійний шаблон за допомогою ШІ або візуального редагування, щоб швидко запустити сайт.

Готові шаблони

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Потрібно більше інформації?

Ознайомтеся з вичерпними посібниками та покроковими інструкціями. Ви дізнаєтеся про всі деталі, які допоможуть створити перший проєкт на основі ШІ.
Посібник для початківців

Посібник для початківців

Посібник
Відео
Як покращити підказки

Як покращити підказки

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Типові помилки, яких слід уникати

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Внутрішні інструменти

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Власний сайт і застосунок для бронювання

Відгуки користувачів про Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Кодування Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger AI Builder, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент @Hostinger AI Builder і мушу сказати, що я був вражений. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Цифровий спеціаліст

Hostinger AI Builder — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї перед тим, як повністю поринути у справу.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, за допомогою AI Builder від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Творець контенту

Hostinger AI Builder – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Мені подобається, як розвиваються справи з @Hostinger AI Builder! З новим оновленням штучного інтелекту було дуже весело взаємодіяти. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Цікаво, як Hostinger впорався з AI Builder... Неймовірно швидко він дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Не можу передати, як довго цей проєкт чекав у моєму списку «колись-небудь», ПОКИ ви, хлопці, не створили AI Builder. Я нічого не знаю про кодування веб-додатків. 0, і ось він. Мій проєкт мрії допомогти товаришам — це РЕАЛЬНИЙ ПРОЄКТ. Ура!

Jordi Robert
Jordi Robert
Засновник

Hostinger AI Builder справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у моєму веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит у Hostinger AI Builder. Дійсно крута штука!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Я спробував Hostinger AI Builder, і він докорінно змінив правила гри! Цей конструктор додатків на основі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Підприємець

Ви можете створювати досить гарні речі за допомогою Hostinger AI Builder. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.

Готові запустити власну CRM?

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Поширені запитання про власну CRM

Кастомна CRM (менеджер взаємовідносин із клієнтами) – це інструмент, спеціально розроблений для роботи вашого бізнесу: етапів вашого каналу продажів, полів контактів, процесу подальшого зв'язку. На відміну від готових CRM, таких як HubSpot або Salesforce, які містять безліч функцій, які ви, можливо, ніколи не використовуватимете, персоналізована CRM надає вам саме те, що вам потрібно, і нічого зайвого. За допомогою AI Builder ви можете створити CRM, просто описавши, як працює ваш бізнес – без необхідності програмування чи технічних знань.

Готовні CRM-системи добре підходять для багатьох компаній, але вони мають свої недоліки – щомісячні платежі, які зростають разом із вашою командою, функції, заблоковані за вищими рівнями, та робочі процеси, які не зовсім відповідають вашому способу роботи. Створення власної CRM-системи за допомогою AI Builder означає, що ви отримуєте саме той інструмент, який потрібен вашому бізнесу, без обмежень платформи, без несподіваного підвищення цін та без адаптації вашого процесу до програмного забезпечення когось іншого.

Horizons може створити власну CRM практично для будь-якого бізнесу чи галузі – ось деякі з найпопулярніших:

  • CRM для відділів продажів – керуйте потенційними клієнтами, відстежуйте угоди та контролюйте свій портфель продажів.
  • CRM для некомерційних організацій – відстежуйте донорів, керуйте відносинами та контролюйте прогрес у зборі коштів.
  • CRM для юридичних фірм – керуйте справами клієнтів, відстежуйте комунікації та дотримуйтесь термінів.
  • CRM для рекрутингу – відстежуйте кандидатів, керуйте портфелями продажів та оптимізуйте процес найму.
  • CRM для страхових агентів – керуйте полісами, відстежуйте поновлення та розвивайте відносини з клієнтами.
  • CRM для фінансових консультантів – відстежуйте портфелі клієнтів, контролюйте взаємодію та керуйте подальшими діями.
  • CRM для консультантів – керуйте клієнтськими проектами, відстежуйте оплачуваний час та контролюйте результати.

Не бачите своєї галузі? Якщо ви можете описати, як ваш бізнес керує відносинами з клієнтами, AI Builder може створити CRM на її основі. Щоб отримати практичний приклад можливостей, ознайомтеся з нашим посібником зі створення CRM для продажів – той самий підхід можна адаптувати до будь-якого типу бізнесу.

Зовсім ні. AI Builder використовує розмовний підхід до побудови – часто його називають вібро-кодуванням. Ви просто описуєте, як працює ваш бізнес, і AI створює CRM навколо нього в режимі реального часу. Хочете додати новий етап конвеєра? Просто запитайте. Потрібне спеціальне поле контакту? Опишіть його. Хочете змінити макет? Повідомте AI Builder, і це буде зроблено за лічені секунди.

Якщо ви новачок у цій концепції, наш посібник з вібро-кодування проведе вас через усе, що потрібно знати, щоб розпочати.

Так – AI Builder постачається з інтегрованим сервером, який включає облікові записи користувачів та вбудований контроль доступу. Ви можете точно визначити, хто може входити, що вони можуть бачити та що вони можуть робити – без налаштування будь-яких зовнішніх систем чи баз даних.

Оновлення вашої CRM так само просте, як і її створення. Просто поверніться до свого проєкту, відкрийте його та продовжуйте спілкування з AI Builder – опишіть, що ви хочете змінити, і він подбає про все інше. Все це частина процесу кодування vibe, розробник не потрібен.

А якщо у вас є технічна освіта або ви хочете масштабувати код далі, AI Builder надає вам повний доступ до коду, тож ви можете розвивати його настільки, наскільки вам потрібно.

Прямо тут – просто натисніть «Почати безкоштовно». Кредитна картка не потрібна. Після реєстрації ви отримаєте 5 кредитів AI, щоб одразу почати створювати. Використання кредитів залежить від складності кожного завдання – простіші налаштування коштують менше кредиту, більші збірки можуть вимагати більше. Ваших безкоштовних кредитів достатньо, щоб описати вашу CRM, побачити, як вона оживає, та отримати справжнє уявлення про AI Builder, перш ніж щось робити.

Варто знати: Кредити AI також використовуються для роботи будь-яких функцій AI у вашій CRM, таких як чат-бот або розумний пошук, але лише тоді, коли ваші користувачі фактично взаємодіють з ними.

Коли ви будете готові до публікації, просто перейдіть на один з наших платних планів. Хостинг та домен вже включені, тому більше нічого налаштовувати – просто натисніть «Опублікувати», і ваша CRM запуститься.

Закінчуються кредити? Ви можете поповнити їх будь-коли та відстежувати своє використання на панелі інструментів.

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