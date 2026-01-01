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Adam
Експерт з розробки штучного інтелекту та головне джерело порад, підказок та аналітики, що розширюють можливості спільноти.
Guilherme
Створює легкі для сприйняття навчальні посібники, особливо португальською мовою, що допомагає зробити AI Builder простим та доступним.
AschiLaci
Поєднує практичний досвід розробки з проактивним звітуванням про проблеми в AI Builder та Hostinger, допомагаючи щодня вдосконалювати продукти завдяки реальному використанню та детальному зворотному зв'язку.
Luis De Jesus Figueroa
Детально консультує англійською та іспанською мовами, аби надати професійну допомогу кожному.