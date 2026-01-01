Приєднайтесь до спільноти та запустіть проєкт

Зв’яжіться з глобальною мережею творців, які використовують Hostinger AI Builder для створення та запуску веб-сайтів, веб-додатків та інструментів. Навчайтеся швидше та розвивайтеся разом.

Приєднуйтесь до спільноти Hostinger AI Builder на Discord

Незалежно від того, чи створюєте ви свій перший проєкт, чи масштабуєте десятий, сервер Hostinger AI Builder на Discord — це місце, де ви знайдете відповіді, відгуки та натхнення.
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Приєднуйтесь до спільноти Hostinger AI Builder на Discord

Навчайтеся разом

Отримайте підтримку та натхнення від інших, хто створює за допомогою Hostinger AI Builder.

Будьте на крок попереду

Будьте першими, хто дізнається про оновлення, бета-інструменти та ексклюзивні події спільноти.

Створюйте, діліться та спілкуйтеся

Презентуйте ваш проєкт, збирайте відгуки та розвивайтеся.

Познайомтеся з лідерами спільноти

Adam

Adam

Експерт з розробки штучного інтелекту та головне джерело порад, підказок та аналітики, що розширюють можливості спільноти.

Guilherme

Guilherme

Створює легкі для сприйняття навчальні посібники, особливо португальською мовою, що допомагає зробити AI Builder простим та доступним.

AschiLaci

AschiLaci

Поєднує практичний досвід розробки з проактивним звітуванням про проблеми в AI Builder та Hostinger, допомагаючи щодня вдосконалювати продукти завдяки реальному використанню та детальному зворотному зв'язку.

Luis De Jesus Figueroa

Luis De Jesus Figueroa

Детально консультує англійською та іспанською мовами, аби надати професійну допомогу кожному.

Корисні ресурси для початку роботи

Посібники

Покрокові інструкції зі створення сайту за допомогою Hostinger Horizons.

База знань

Відповіді на всі ваші запитання.

Відео

Покрокові інструкції та поради.

Спільнота

Спілкуйтеся з іншими, діліться ідеями та розвивайтеся разом.

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