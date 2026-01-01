Все необхідне для реалізації вашої нової ідеї

Дізнайтеся, що пропонує Hostinger AI Builder — потужні функції, які допоможуть вам створювати та запускати веб-сайти та веб-додатки швидше, простіше та без коду.
Почати сьогодні

Банківська картка не потрібна.

Функції для успішного старту

Платформа без програмування
Платформа без програмування

Запустіть проєкт, не написавши жодного рядка коду. ШІ виконає всю роботу – від дизайну до функцій.

Інтеграції
Інтеграції

Зробіть свої вебсайти кращими. AI Builder підтримує Stripe, PayPal, Google AdSense та інші — кожен із простим посібником із налаштування, щоб ви ніколи не застрягли.

Запуск в один клік
Запуск в один клік

Тестуйте, налаштовуйте та опублікуйте сайт або додаток за лічені хвилини.

Вбудований ШІ
Вбудований ШІ

З AI Builder штучний інтелект вже вбудований у ваш додаток. Додайте чат-ботів, генератори зображень та розумних помічників — жодних облікових записів, жодного налаштування, жодних несподіваних рахунків.

Найновіші програми LLM
Найновіші програми LLM

Працює на найсучасніших моделях великих мов програмування для забезпечення швидкості та креативності.

Вбудований бекенд
Вбудований бекенд

Створюйте застосунки з авторизацією, зберіганням даних, автоматичними листами та іншим – без додаткових налаштувань і сторонніх сервісів.

Режим редагування тексту
Режим редагування тексту

Візуально налаштовуйте текстові компоненти в режимі реального часу.

Дизайн із зображення
Дизайн із зображення

Завантажте зображення, отримайте дизайн. Ви можете перетворити візуальні посилання на повноцінні веб-сторінки.

Вбудована SEO-оптимізація
Вбудована SEO-оптимізація

З кожним створеним вами проєктом Hostinger AI Builder гарантує його видимість. Від пошуку Google до ChatGPT — ви захищені.

Редагування коду
Редагування коду

Маючи повний доступ до коду свого проєкту, ви можете налаштувати його під власні потреби.

Клонувальник веб-сайтів
Клонувальник веб-сайтів

Вставте будь-яку URL-адресу, і штучний інтелект відтворить сайт як повністю редагований проєкт — це фора для редизайну, модернізації або міграції за лічені хвилини.

Готові втілити свою унікальну ідею проєкту в реальність?

Почати сьогодні

Банківська картка не потрібна.

Ваш партнер зі штучним інтелектом, який враховує все

Hostinger AI Builder охоплює весь ваш творчий процес — від створення до управління, публікації та масштабування вашого проєкту. Перегляньте всі функції за категоріями.

Публікація та оновлення

Публікуйте одним кліком. Вносьте оновлення будь-коли — налаштування чи повторне розгортання не потрібні.

Автоматичне виправлення помилок

Якщо щось зламається, AI Builder допоможе автоматично виявити та виправити проблеми.

Відновлення версії

Відкотіться до будь-якої попередньої версії одним клацанням миші. Інструменти контролю версій не потрібні.

SEO-підготовлений

Вбудовані SEO-інструменти допоможуть вашим сайтам ранжуватися без плагінів та додаткових налаштувань.

Штучний чат

Опишіть зміни або запросіть нові функції своїми словами. Штучний інтелект миттєво оновлює ваш проєкт. Немає потреби в навчанні.

Спробуйте Hostinger Horizons

30-денна гарантія повернення грошей

Скасування в будь-який час

Підтримка 24/7

Знижка 74%
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Запустіть свій перший сайт – від портфоліо та резюме до блогів і сторінок для посилань в біо
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Підпишіться на 48 міс. за 3 792 ₴ (звичайна ціна 14 352 ₴). Вартість продовження: 229 ₴/міс.
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Кредитів для агентів ШІ: 500
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Безлімітні скриньки для кожного сайту – безплатно на 1 рік
Власний домен – безплатно на 1 рік
15 Кредити штучного інтелекту за створення веб-сайтів та додатків
Понад 400 шаблонів сайтів
Швидкий і безпечний хостинг
Професійна підтримка 24/7
Кредитів для агентів ШІ: 1000
Продавайте онлайн за допомогою інтегрованої електронної комерції
Email-маркетинг з Reach
Знижка 74%
Premium
Запустіть свій перший сайт – від портфоліо та резюме до блогів і сторінок для посилань в біо
299
79/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 3 792 ₴ (звичайна ціна 14 352 ₴). Вартість продовження: 229 ₴/міс.
Створіть до 3 сайтів
2 поштових скриньок на вебсайт – безкоштовно протягом 1 року
Власний домен – безплатно на 1 рік
5 Кредити штучного інтелекту за створення веб-сайтів та додатків
Понад 400 шаблонів сайтів
Швидкий і безпечний хостинг
Отримуйте допомогу від чат-бота Kodee
Спецпропозиція • Знижка 64%
Необмежено
Для розвитку бізнесу. Необмежена кількість сайтів, інструменти ШІ, електронна комерція, максимальна гнучкість.
329
119/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 5 712 ₴ (звичайна ціна 15 792 ₴). Вартість продовження: 309 ₴/міс.
Unlimited websites
Безлімітні скриньки для кожного сайту – безплатно на 1 рік
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15 Кредити штучного інтелекту за створення веб-сайтів та додатків
Понад 400 шаблонів сайтів
Швидкий і безпечний хостинг
Професійна підтримка 24/7
Кредитів для агентів ШІ: 500
Продавайте онлайн за допомогою інтегрованої електронної комерції
Email-маркетинг з Reach
Чому саме цей тариф?
Комплексне рішення для великих проєктів. Усе необхідне в одному тарифі.
Знижка 65%
Cloud Startup
Для бізнесу, якому потрібні максимальна продуктивність і масштабованість
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
Unlimited websites
Безлімітні скриньки для кожного сайту – безплатно на 1 рік
Власний домен – безплатно на 1 рік
15 Кредити штучного інтелекту за створення веб-сайтів та додатків
Понад 400 шаблонів сайтів
Швидкий і безпечний хостинг
Професійна підтримка 24/7
Кредитів для агентів ШІ: 1000
Продавайте онлайн за допомогою інтегрованої електронної комерції
Email-маркетинг з Reach

Використання необмежених функцій регулюється нашою Політикою добросовісного використання.

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Відгуки користувачів про Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Кодування Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger AI Builder, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент @Hostinger AI Builder і мушу сказати, що я був вражений. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Цифровий спеціаліст

Hostinger AI Builder — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї перед тим, як повністю поринути у справу.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, за допомогою AI Builder від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Творець контенту

Hostinger AI Builder – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Мені подобається, як розвиваються справи з @Hostinger AI Builder! З новим оновленням штучного інтелекту було дуже весело взаємодіяти. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Цікаво, як Hostinger впорався з AI Builder... Неймовірно швидко він дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Не можу передати, як довго цей проєкт чекав у моєму списку «колись-небудь», ПОКИ ви, хлопці, не створили AI Builder. Я нічого не знаю про кодування веб-додатків. 0, і ось він. Мій проєкт мрії допомогти товаришам — це РЕАЛЬНИЙ ПРОЄКТ. Ура!

Jordi Robert
Jordi Robert
Засновник

Hostinger AI Builder справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у моєму веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит у Hostinger AI Builder. Дійсно крута штука!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Я спробував Hostinger AI Builder, і він докорінно змінив правила гри! Цей конструктор додатків на основі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Підприємець

Ви можете створювати досить гарні речі за допомогою Hostinger AI Builder. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.

Корисні ресурси для початку

Підручники

Інструкції зі створення сайту за допомогою Hostinger Horizons.

База знань

Відповіді на всі ваші технічні та творчі запитання.

Відео

Візуальні покрокові інструкції та натхнення.

Спільнота

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