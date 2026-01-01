Все необхідне для реалізації вашої нової ідеї
Функції для успішного старту
Запустіть проєкт, не написавши жодного рядка коду. ШІ виконає всю роботу – від дизайну до функцій.
Зробіть свої вебсайти кращими. AI Builder підтримує Stripe, PayPal, Google AdSense та інші — кожен із простим посібником із налаштування, щоб ви ніколи не застрягли.
Тестуйте, налаштовуйте та опублікуйте сайт або додаток за лічені хвилини.
З AI Builder штучний інтелект вже вбудований у ваш додаток. Додайте чат-ботів, генератори зображень та розумних помічників — жодних облікових записів, жодного налаштування, жодних несподіваних рахунків.
Працює на найсучасніших моделях великих мов програмування для забезпечення швидкості та креативності.
Створюйте застосунки з авторизацією, зберіганням даних, автоматичними листами та іншим – без додаткових налаштувань і сторонніх сервісів.
Візуально налаштовуйте текстові компоненти в режимі реального часу.
Завантажте зображення, отримайте дизайн. Ви можете перетворити візуальні посилання на повноцінні веб-сторінки.
З кожним створеним вами проєктом Hostinger AI Builder гарантує його видимість. Від пошуку Google до ChatGPT — ви захищені.
Маючи повний доступ до коду свого проєкту, ви можете налаштувати його під власні потреби.
Вставте будь-яку URL-адресу, і штучний інтелект відтворить сайт як повністю редагований проєкт — це фора для редизайну, модернізації або міграції за лічені хвилини.
Ваш партнер зі штучним інтелектом, який враховує все
Публікація та оновлення
Автоматичне виправлення помилок
Відновлення версії
SEO-підготовлений
Штучний чат
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Відгуки користувачів про Hostinger Horizons
Кодування Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger AI Builder, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.
Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент @Hostinger AI Builder і мушу сказати, що я був вражений. 😎
Hostinger AI Builder може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.
Hostinger AI Builder — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї перед тим, як повністю поринути у справу.
Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, за допомогою AI Builder від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!
Hostinger AI Builder – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.
Мені подобається, як розвиваються справи з @Hostinger AI Builder! З новим оновленням штучного інтелекту було дуже весело взаємодіяти. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.
Цікаво, як Hostinger впорався з AI Builder... Неймовірно швидко він дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.
Не можу передати, як довго цей проєкт чекав у моєму списку «колись-небудь», ПОКИ ви, хлопці, не створили AI Builder. Я нічого не знаю про кодування веб-додатків. 0, і ось він. Мій проєкт мрії допомогти товаришам — це РЕАЛЬНИЙ ПРОЄКТ. Ура!
Hostinger AI Builder справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у моєму веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»
Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит у Hostinger AI Builder. Дійсно крута штука!
Я спробував Hostinger AI Builder, і він докорінно змінив правила гри! Цей конструктор додатків на основі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.
Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.
Ви можете створювати досить гарні речі за допомогою Hostinger AI Builder. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.