Перевірити домен та купити його за доступною ціною
Перегляньте доступні домени або скористайтеся нашим розумним інструментом, щоб згенерувати унікальне доменне ім’я
Популярні доменні зони
Зміцніть довіру за допомогою цього відомого домену.
Це чудова альтернатива .com – універсальний домен.
Домен .shop – максимум свободи для бізнесу.
Створіть оригінальну адресу сайту з доменом .io.
Домен .icu – чудовий спосіб виділити свій сайт на тлі інших...
Унікальний та актуальний домен для успішного бізнесу.
Домен .pro – продемонструйте свій професіоналізм.
Для бізнесу, який використовує хмарні технології.
Зміцніть довіру за допомогою цього відомого домену.
Це чудова альтернатива .com – універсальний домен.
Домен .shop – максимум свободи для бізнесу.
Створіть оригінальну адресу сайту з доменом .io.
Домен .icu – чудовий спосіб виділити свій сайт на тлі інших...
Унікальний та актуальний домен для успішного бізнесу.
Домен .pro – продемонструйте свій професіоналізм.
Для бізнесу, який використовує хмарні технології.
6 порад, як зареєструвати ідеальний домен
Коротко і ясно
Використовуйте не більше 3 слів. Занадто довгу назву сайту важче запам'ятати.
Чим простіше, тим краще
Намагайтеся не використовувати в домені дефіси, цифри, сленг і складні слова. Подібні елементи значно ускладнюють написання та запам'ятовування домену.
Використовуйте назву бренду
Використовуйте назву вашого бренду або відповідні ключові слова, щоб підвищити впізнаваність і видимість у результатах пошуку.
Перевірте доступність
Знайдіть потрібний домен і перевірте, чи він доступний. Також переконайтеся, що він не захищений торговою маркою.
Думайте локально
Якщо ви використовуєте .com, спробуйте розширення для конкретної країни, наприклад, .co.uk, .us або .pk для кращого регіонального таргетингу.
Дійте швидко
Хороші домени розбирають швидко. Знайдіть і зареєструйте домен вже сьогодні, щоб вийти в онлайн.
Захистіть вашу конфіденційність – безплатно
Вже є доменне ім'я? Перенесіть його в Hostinger
Безкоштовний домен з хостингом
Чому варто купити домен в Hostinger?
Знайдіть ідеальне доменне ім'я та виходьте в онлайн з надійним провайдером, яким користуються мільйони користувачів по всьому світу.
Онлайн-підтримка 24/7
Потрібна допомога? Зв’яжіться з нашою командою підтримки у будь-який час.
Надійний реєстратор доменів
Hostinger акредитований ICANN і пропонує 300 доменних розширень.
Швидке налаштування і просте управління
Зареєструйте домен лише за кілька кіліків. Технічні навички не потрібні.