Захистіть вашу конфіденційність – безплатно

Коли ви реєструєте домен, ваша особиста інформація зазвичай доступна в загальнодоступних базах даних, таких як WHOIS.

Але так не має бути.

У Hostinger більшість доменів включають захист конфіденційності WHOIS. Завдяки цьому вашу особисту інформацію буде прихованою від третіх осіб.