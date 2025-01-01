Перевірити домен та купити його за доступною ціною

Перегляньте доступні домени або скористайтеся нашим розумним інструментом, щоб згенерувати унікальне доменне ім’я

.com
589,00  ₴229,00  ₴
.online
1.449,00  ₴89,00  ₴
.shop
1.449,00  ₴49,00  ₴
.pro
1.039,00  ₴129,00  ₴
.net
669,00  ₴499,00  ₴
.xyz
579,00  ₴89,00  ₴
*1-й рік з реєстрацією від 2-х років і більше
Кожен домен включає безкоштовний захист конфіденційності

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Популярні доменні зони

.com

Зміцніть довіру за допомогою цього відомого домену.

589,00  ₴ЗНИЖКА 61%
229,00  ₴ /рік
.online

Це чудова альтернатива .com – універсальний домен.

1.449,00  ₴ЗНИЖКА 94%
89,00  ₴ /рік
.shop

Домен .shop – максимум свободи для бізнесу.

1.449,00  ₴ЗНИЖКА 97%
49,00  ₴ /рік
.io

Створіть оригінальну адресу сайту з доменом .io.

2.439,00  ₴ЗНИЖКА 46%
1.329,00  ₴ /рік
.icu

Домен .icu – чудовий спосіб виділити свій сайт на тлі інших...

669,00  ₴ЗНИЖКА 93%
49,00  ₴ /рік
.xyz

Унікальний та актуальний домен для успішного бізнесу.

579,00  ₴ЗНИЖКА 85%
89,00  ₴ /рік
.pro

Домен .pro – продемонструйте свій професіоналізм.

1.039,00  ₴ЗНИЖКА 88%
129,00  ₴ /рік
.cloud

Для бізнесу, який використовує хмарні технології.

829,00  ₴ЗНИЖКА 89%
89,00  ₴ /рік

6 порад, як зареєструвати ідеальний домен

Коротко і ясно

Коротко і ясно

Використовуйте не більше 3 слів. Занадто довгу назву сайту важче запам'ятати.

Чим простіше, тим краще

Чим простіше, тим краще

Намагайтеся не використовувати в домені дефіси, цифри, сленг і складні слова. Подібні елементи значно ускладнюють написання та запам'ятовування домену.

Використовуйте назву бренду

Використовуйте назву бренду

Використовуйте назву вашого бренду або відповідні ключові слова, щоб підвищити впізнаваність і видимість у результатах пошуку.

Перевірте доступність

Перевірте доступність

Знайдіть потрібний домен і перевірте, чи він доступний. Також переконайтеся, що він не захищений торговою маркою.

Думайте локально

Думайте локально

Якщо ви використовуєте .com, спробуйте розширення для конкретної країни, наприклад, .co.uk, .us або .pk для кращого регіонального таргетингу.

Дійте швидко

Дійте швидко

Хороші домени розбирають швидко. Знайдіть і зареєструйте домен вже сьогодні, щоб вийти в онлайн.

Захистіть вашу конфіденційність – безплатно

Коли ви реєструєте домен, ваша особиста інформація зазвичай доступна в загальнодоступних базах даних, таких як WHOIS.
Але так не має бути.
У Hostinger більшість доменів включають захист конфіденційності WHOIS. Завдяки цьому вашу особисту інформацію буде прихованою від третіх осіб.
Шукати домен
Захистіть вашу конфіденційність – безплатно

Вже є доменне ім'я? Перенесіть його в Hostinger

Ви можете без проблем використовувати наявний домен для сайту в Hostinger, перенісши його від поточного реєстратора – для цього знадобиться всього кілька натискань миші.
Перенести домен
Вже є доменне ім'я? Перенесіть його в Hostinger

Безкоштовний домен з хостингом

Більшість пакетів хостингу Hostinger включають безкоштовні домени в популярних доменних зонах. Крім загальних доменів верхнього рівня, таких як .com, .net тощо, Hostinger пропонує величезну кількість інших доменних розширень безкоштовно.
Шукати домен
Безкоштовний домен з хостингом

Чому варто купити домен в Hostinger?

Знайдіть ідеальне доменне ім'я та виходьте в онлайн з надійним провайдером, яким користуються мільйони користувачів по всьому світу.

Онлайн-підтримка 24/7

Потрібна допомога? Зв’яжіться з нашою командою підтримки у будь-який час.

Надійний реєстратор доменів

Hostinger акредитований ICANN і пропонує 300 доменних розширень.

Швидке налаштування і просте управління

Зареєструйте домен лише за кілька кіліків. Технічні навички не потрібні.

.ONLINE – найкраща з доменних зон

Отримайте адресу для сайту, яка говорить світові про те, що ви завжди онлайн.

Побудуйте онлайн-бренд

Для бренду важлива не лише назва сайту, а й домен верхнього рівня, який розповість відвідувачам, чим ви займаєтесь. Зареєструйте адресу в зоні .online та повідомте людям, що ви сучасний сайт чи технологічна компанія наступного покоління.

Недорогий, доступний, унікальний

Домен .online – це нове доменне ім'я верхнього рівня для сайту, яке говорить, що ваш бренд не прив'язаний до певного регіону, а орієнтований на глобальну аудиторію. Щобільше, оскільки це нова доменна зона, ви маєте набагато більше шансів знайти вільне ім'я і зареєструвати його не за завищеною ціною.
.ONLINE – найкраща з доменних зон

.XYZ зробить домен вашої мрії доступним

Спробуйте перевірити домен у різних доменних зонах, щоб переконатися, що він завжди доступний для реєстрації.

Виділяйтесь з натовпу

Хороші доменні імена не завжди дорогі чи популярні. Основне завдання при підборі домену – переконатися, що він виділятиметься у пошуку. Домен .xyz майже завжди вільний, і це також плюс.

Низькі ціни на домени мрії

Використовуйте наш інструмент, щоб перевірити домен на зайнятість у зоні .xyz. Просто введіть бажане доменне ім'я у рядку пошуку вище, і ви зможете стати його власником за чудовою ціною вже сьогодні.
.XYZ зробить домен вашої мрії доступним

Виберіть найкращий TLD для вашого сайту

.ai

.app

.at

.ca

.cc

.ch

.club

.com

.dev

.es

.eu

.info

.io

.it

.me

.net

.online

.org

.se

.shop

Поширені запитання про перевірку та купівлю доменів

Знайдіть відповіді на часті питання про те, як перевірити та купити домен

Що таке доменне ім'я?

Чому мені потрібно купувати доменне ім’я?

Як вибрати найкраще доменне ім’я?

Чи можу я змінити доменне ім'я після реєстрації?

Скільки часу діє реєстрація доменного імені?

Чи обов'язково вказувати www на початку адреси?

Як використовувати перевірку домену?

Що потрібно для того, аби зареєструвати домен в Hostinger?

У мене вже є доменне ім’я. Чи можу я перенести його в Hostinger?

Що таке TLD, ccTLD і gTLD?

Скільки часу потрібно, щоб зареєструвати доменне ім’я?

Як я можу отримати безкоштовне доменне ім’я?

Що робити, якщо доменне ім’я вже зайняте?

Що таке захист конфіденційності?

У чому різниця між .com, .net, .org та .info?

Чим відрізняється доменне ім’я від хостингу?