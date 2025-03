TLD, або top-level domain означає "домен верхнього рівня". У доменному імені він знаходиться наприкінці, наприклад .com.

ccTLD (country-code top-level domains) – це домени верхнього рівня з кодом країни. TLD цієї підкатегорії використовуються для ідентифікації країни. .co.uk, .de, .mx і .fr – це приклади ccTLD.

Абревіатура gTLD означає "загальний домен верхнього рівня". gTLD є найпоширенішим типом доменних імен, частково тому, що до цієї категорії входять домени .com, у зоні яких зареєстровано більше адрес, ніж у всіх інших разом узятих.

Спочатку основними gTLD були .com, .org, .net, .edu, .gov та .mil. Але кількість доступних gTLD було збільшено, внаслідок чого сьогодні доступні сотні загальних доменів верхнього рівня, зокрема .online, .xyz та .name.