Домен .ca

709,00  ₴ЗНИЖКА 41%
419,00  ₴ /рік

Залучіть аудиторію з Канади за допомогою домену .ca.

.ca
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.ca – авторитетний домен в Канаді

Чи знаєте ви, що канадці надають перевагу локальному шопінгу? Покажіть, що ви є частиною їхньої спільноти, обравши доменне розширення .ca для свого сайту.
Приєднуйтеся до мільйонів канадських підприємців, які успішно використовують домени .ca для залучення лояльної аудиторії.
.ca – авторитетний домен в Канаді

Чому домен .ca?

Понад 80% канадських клієнтів надають перевагу інтернет-магазинам з доменним ім'ям .ca завдяки таким перевагам: оплата здійснюється в канадських доларах, менша вартість доставки та відсутність митних проблем з товарами.
З доменом .ca ваш сайт виділятиметься в результатах пошуку та матиме більше продажів.
Оскільки в зоні .ca зареєстровано лише близько 3 мільйонів доменів, ви маєте шанс отримати саме те доменне ім’я, яке хочете. Для порівняння: сьогодні зареєстровано понад 10 мільйонів .net і понад 145 мільйонів .com адрес.
Чому домен .ca?

Поширені запитання про домен .ca

Знайдіть відповіді на часті запитання про доменні імена .ca.

Що означає домен .ca?

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Який домен кращий: .com чи .ca?

Чи безпечне доменне ім’я .ca?

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