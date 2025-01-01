Домен .ca
709,00 ₴ЗНИЖКА 41%419,00 ₴ /рік
Залучіть аудиторію з Канади за допомогою домену .ca.
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.ca – авторитетний домен в Канаді
Чи знаєте ви, що канадці надають перевагу локальному шопінгу? Покажіть, що ви є частиною їхньої спільноти, обравши доменне розширення .ca для свого сайту.
Приєднуйтеся до мільйонів канадських підприємців, які успішно використовують домени .ca для залучення лояльної аудиторії.
Чому домен .ca?
Понад 80% канадських клієнтів надають перевагу інтернет-магазинам з доменним ім'ям .ca завдяки таким перевагам: оплата здійснюється в канадських доларах, менша вартість доставки та відсутність митних проблем з товарами.
З доменом .ca ваш сайт виділятиметься в результатах пошуку та матиме більше продажів.
Оскільки в зоні .ca зареєстровано лише близько 3 мільйонів доменів, ви маєте шанс отримати саме те доменне ім’я, яке хочете. Для порівняння: сьогодні зареєстровано понад 10 мільйонів .net і понад 145 мільйонів .com адрес.
Поширені запитання про домен .ca
Знайдіть відповіді на часті запитання про доменні імена .ca.