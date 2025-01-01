.ca – найкращий варіант для канадського бізнесу. Цей домен верхнього рівня повідомляє потенційним покупцям і пошуковим системам, що бренд працює в Канаді, сприяючи залученню місцевої аудиторії. Ще однією перевагою є те, що наразі доступних доменів .ca більше, ніж .com.

Натомість домен .com чудово підійде, якщо ви орієнтуєтеся на міжнародну аудиторію або фізично не знаходитесь у Канаді, оскільки це розширення зарезервовано для канадських компаній і фізичних осіб.

Ви працюєте на канадському та міжнародному ринках? Тоді зареєструйте обидва домени, якщо вони ще доступні. Також ви можете легко перенаправити один домен на інший.