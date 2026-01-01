Вбудований захист
Автоматичне обслуговування
Підтримка Telegram
Проста візуальна панель
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Керовано для вас
Все необхідне в одному тарифі
Керовано для вас
Все необхідне в одному тарифі
Можливості агента Hermes
Особистий помічник
Упорядковуйте завдання, нагадування та чати. Ваш агент постійно навчається і нічого не забуває.
Помічник з кодування
Пишіть код та виправляйте помилки швидше за допомогою агента, який здатен вивчити вашу кодову базу.
Аналітик
Підсумуйте теми та порівняйте варіанти з контекстом, який зберігається протягом усіх сесій.
Асистент з продажу
Зберіть контакти потенційних клієнтів та оцініть їх на власній інфраструктурі.
Чому варто почати з Managed Hermes у Hostinger?
Встановлення в 1 клік
Вбудовані кредити ШІ
Вбудований захист
Підтримка Telegram
Проста візуальна панель
Доступ до CLI Hermes Agent
Виберіть, як запустити агента Hermes
Основні характеристики агента Hermes
Цикл самовдосконалення
Постійна пам'ять
Багатоплатформовий обмін повідомленнями
Понад 200 моделей LLM
Вбудований планувальник
Поширенні запитання про хостинг Hermes Agent
Чи потрібні технічні знання для налаштування агента Hermes?
Зовсім ні. Керований Hermes створено для тих, хто ніколи не мав справи з серверами. Ми подбаємо про все — від налаштування серверного середовища до конфігурації ШІ. Просто натисніть "Розгорнути", а ваш помічник запрацює вже за кілька хвилин. Без кодування, командних рядків і технічних клопотів.
Як нараховуються кредити ШІ? Чи потрібно створювати зовнішні облікові записи?
Кредити вже інтегровані, щоб забезпечити простий старт. Вам не потрібно використовувати сторонні сервіси або налаштовувати складні API-ключі. Просто поповніть кредити безпосередньо з панелі управління та одразу ж почніть автоматизацію. Однак вибір залишається за вами: ви можете скористатися вбудованими кредитами, щоб максимально спростити процес, або самостійно підключити власні зовнішні акаунти від таких провайдерів, як OpenAI або Anthropic, через API.
Чи підтримується захист особистих даних?
Безумовно. Кожен агент Hermes працює в ізольованому середовищі, завдяки чому ваші дані та листування залишатимуться конфіденційними. Ми захищаємо кожен контейнер, щоб запобігти несанкціонованому доступу, а також за замовчуванням надаємо індивідуальний шлюз безпеки. Ви отримаєте професійний рівень захисту, який не потрібно налаштовувати самостійно.
Яка різниця між керованим Hermes та агентом Hermes на VPS?
VPS надає root-доступ, але покладає на вас відповідальність за налаштування, безпеку та оновлення. Керований Hermes позбавляє вас цих складнощів. Ми беремо на себе управління інфраструктурою, оновленнями та резервним копіюванням, щоб ви могли зосередитися на використанні ШІ, а не на адмініструванні сервера. Якщо вам потрібна можливість повного налаштування середовища, VPS підійде краще. У всіх інших випадках підійде керований Hermes.
Які дії можна виконувати за допомогою керованого агента Hermes?
Hermes – це агент ШІ, який самоудосконалюється та працює 24/7, навіть коли ваш ноутбук вимкнений. На відміну від статичних інструментів, він має цикл самонавчання та постійну пам’ять, тобто він навчається на власному досвіді та вдосконалює свої навички під час використання. Ви можете підключити його до таких застосунків, як Telegram, щоб автоматизувати завдання, обробляти запити потенційних клієнтів та виконувати автоматизовані дії в браузері. Уявіть, що це цифровий член команди, який завжди працює та з часом стає дедалі ефективнішим.