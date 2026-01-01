Hermes Agent

Хостинг Hermes Agent

Запустіть агента Hermes Agent, який буде виконувати повторювані завдання. Він навчається на власному досвіді, запам'ятовує інформацію та вдосконалюється в процесі роботи.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Вбудований захист

Ваш агент працюватиме в захищеному середовищі з оновленнями та заходами безпеки.

Автоматичне обслуговування

Ми дбаємо про оновлення, бекапи та перевірку сумісності, щоб ваш агент завжди був готовий до роботи.

Підтримка Telegram

Почніть спілкуватися зі своїм агентом зараз – Telegram уже підключено.

Проста візуальна панель

Керуйте агентом Hermes через візуальний інтерфейс, без необхідності написання коду.

Оберіть тариф

Вже запущено понад 10 000 агентів Hermes
Знижка 75%
Програми для автоматизації роботи зі штучним інтелектом
939
239/міс.
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Вартість продовження 469 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.

Керовано для вас

Запустіть вибраний застосунок без налаштування, обслуговування чи керування інфраструктурою.

Все необхідне в одному тарифі

Готовий до використання
Не потребує обслуговування
Візуальний інтерфейс включено
Доступ до CLI включено
Інтеграцію з Telegram уже налаштовано
Кредити ШІ включено
Використовуйте свій ChatGPT
Вебпошук включено
Агентську пошту вже налаштовано
Ми подбаємо про безпеку
Знижка 75%
Програми для автоматизації роботи зі штучним інтелектом
939
239/міс.
Почати
Вартість продовження 469 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.

Керовано для вас

Запустіть вибраний застосунок без налаштування, обслуговування чи керування інфраструктурою.

Все необхідне в одному тарифі

Готовий до використання
Не потребує обслуговування
Візуальний інтерфейс включено
Доступ до CLI включено
Інтеграцію з Telegram уже налаштовано
Кредити ШІ включено
Використовуйте свій ChatGPT
Вебпошук включено
Агентську пошту вже налаштовано
Ми подбаємо про безпеку

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Можливості агента Hermes

Особистий помічник

Особистий помічник

Упорядковуйте завдання, нагадування та чати. Ваш агент постійно навчається і нічого не забуває.

Помічник з кодування

Помічник з кодування

Пишіть код та виправляйте помилки швидше за допомогою агента, який здатен вивчити вашу кодову базу.

Аналітик

Аналітик

Підсумуйте теми та порівняйте варіанти з контекстом, який зберігається протягом усіх сесій.

Асистент з продажу

Асистент з продажу

Зберіть контакти потенційних клієнтів та оцініть їх на власній інфраструктурі.

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Чому варто почати з Managed Hermes у Hostinger?

Чому варто почати з Managed Hermes у Hostinger?

Встановлення в 1 клік

Запустіть автономного агента за мить – без програмування. Наша готова конфігурація дозволить вам перейти від реєстрації до автоматизації в один клік.
Забудьте про клопоти з API. Керуйте та поповнюйте кредити ШІ безпосередньо з вашої панелі управління – без реєстрації в сторонніх сервісах, складного налаштування ключів та ручного підключення після встановлення.
Захистіть дані за допомогою ізоляції заблокованих контейнерів і налаштованого шлюзу безпеки, який допомагає зменшити зовнішні ризики та запобігти несанкціонованим змінам з першого дня.
Надсилайте повідомлення агенту вже зараз: Telegram інтегровано з самого початку, налаштування вебхуків або API не потрібні.
Керуйте та взаємодійте з агентом Hermes через візуальний інтерфейс, без програмування.
Залиште за собою повний контроль над розробкою. Запускайте власні скрипти та керуйте платформою через CLI.
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Виберіть, як запустити агента Hermes

Оберіть керований сервер для простого налаштування або VPS для повного контролю.
Керований Hermes Agent
Hermes Agent на VPS

Налаштування

Налаштування в один клік
Попередньо встановлений шаблон, готовий до запуску

Кредити ШІ

Вбудовані та готові до використання
Вбудовані та готові до використання

Месенджери

Вбудоване підключення до Telegram
Підключення за допомогою терміналу

Управління

Веб-інтерфейс, повний доступ до терміналу
Повний root-доступ, повний контроль над сервером

Безпека

SSL, оновлення та брандмауер – під нашим управлінням
Брандмауер і захист від DDoS-атак (самостійне управління)
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Основні характеристики агента Hermes

Основні характеристики агента Hermes

Цикл самовдосконалення

Формує та вдосконалює навички під час кожної взаємодії, створюючи базу вмінь, яка з часом стає більшою.
Зберігає навички, історію сеансів та дані під час перезапусків і оновлень, тому знання передаються між розгортаннями.
Підключіться до Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal та електронної пошти одночасно, без управління окремими ботами.
Використовуйте OpenRouter або підключайтеся безпосередньо до Anthropic, OpenAI та користувацьких кінцевих точок для гнучкого доступу до моделі.
Автоматизуйте повторювані завдання за допомогою вбудованого планувальника cron та запускайте паралельні робочі потоки з підтримкою субагентів.

Запустіть агента Hermes сьогодні

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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Поширенні запитання про хостинг Hermes Agent

Перегляньте відповіді на часті запитання про керованого Hermes Agent.

Зовсім ні. Керований Hermes створено для тих, хто ніколи не мав справи з серверами. Ми подбаємо про все — від налаштування серверного середовища до конфігурації ШІ. Просто натисніть "Розгорнути", а ваш помічник запрацює вже за кілька хвилин. Без кодування, командних рядків і технічних клопотів.

Кредити вже інтегровані, щоб забезпечити простий старт. Вам не потрібно використовувати сторонні сервіси або налаштовувати складні API-ключі. Просто поповніть кредити безпосередньо з панелі управління та одразу ж почніть автоматизацію. Однак вибір залишається за вами: ви можете скористатися вбудованими кредитами, щоб максимально спростити процес, або самостійно підключити власні зовнішні акаунти від таких провайдерів, як OpenAI або Anthropic, через API.

Безумовно. Кожен агент Hermes працює в ізольованому середовищі, завдяки чому ваші дані та листування залишатимуться конфіденційними. Ми захищаємо кожен контейнер, щоб запобігти несанкціонованому доступу, а також за замовчуванням надаємо індивідуальний шлюз безпеки. Ви отримаєте професійний рівень захисту, який не потрібно налаштовувати самостійно.

VPS надає root-доступ, але покладає на вас відповідальність за налаштування, безпеку та оновлення. Керований Hermes позбавляє вас цих складнощів. Ми беремо на себе управління інфраструктурою, оновленнями та резервним копіюванням, щоб ви могли зосередитися на використанні ШІ, а не на адмініструванні сервера. Якщо вам потрібна можливість повного налаштування середовища, VPS підійде краще. У всіх інших випадках підійде керований Hermes.

Hermes – це агент ШІ, який самоудосконалюється та працює 24/7, навіть коли ваш ноутбук вимкнений. На відміну від статичних інструментів, він має цикл самонавчання та постійну пам’ять, тобто він навчається на власному досвіді та вдосконалює свої навички під час використання. Ви можете підключити його до таких застосунків, як Telegram, щоб автоматизувати завдання, обробляти запити потенційних клієнтів та виконувати автоматизовані дії в браузері. Уявіть, що це цифровий член команди, який завжди працює та з часом стає дедалі ефективнішим.

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