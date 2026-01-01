Hermes – це агент ШІ, який самоудосконалюється та працює 24/7, навіть коли ваш ноутбук вимкнений. На відміну від статичних інструментів, він має цикл самонавчання та постійну пам’ять, тобто він навчається на власному досвіді та вдосконалює свої навички під час використання. Ви можете підключити його до таких застосунків, як Telegram, щоб автоматизувати завдання, обробляти запити потенційних клієнтів та виконувати автоматизовані дії в браузері. Уявіть, що це цифровий член команди, який завжди працює та з часом стає дедалі ефективнішим.