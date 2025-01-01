Під час реєстрації домену вам потрібно надати особисту інформацію, як-от ім’я, адреса, номер телефону та електронна адреса для підтвердження.

Інформація про домен зберігається в загальнодоступній базі даних WHOIS у вигляді списку, до якого будь-хто може отримати доступ за допомогою запиту WHOIS. Винятком є домени, зареєстровані в ЄС і захищені GDPR, та ті, інформація про які прихована за допомогою служби захисту конфіденційності домену.

Захист конфіденційності WHOIS захищає дані реєстрантів, замінивши їх даними проксі-сервера. Користувачі Hostinger мають доступ до цього сервісу безплатно. Усі власники нещодавно придбаних доменів можуть активувати його через hPanel.