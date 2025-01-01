WHOIS: пошук даних про домен
Безкоштовний пошук інформації та перевірка домену на зайнятість
Перевірка доступності
WHOIS service допоможе дізнатися, чи доступне бажане доменне ім’я. Якщо це так, придбайте його відразу за допомогою нашого інструменту перевірки домену.
Інформація про власника
Якщо бажане доменне ім'я зайняте, скористайтеся нашим інструментом WHOIS Lookup, щоб знайти загальнодоступну інформацію про поточного реєстратора та власника домену, зокрема контактні дані.
Термін дії домену
Дізнайтеся, коли закінчується термін дії доменного імені. Ви зможете зареєструвати його, якщо поточний власник вирішить не продовжувати реєстрацію.
Що таке WHOIS Lookup?
Інструмент пошуку WHOIS від Hostinger показує останні дані, внесені до офіційної бази даних доменів WHOIS. Пошук інформації про зареєстровані доменні імена можна використовувати безплатно та необмежену кількість разів.
Як це працює?
Щоразу, коли хтось реєструє домен, він передає свою особисту інформацію в ICANN. Частина цієї інформації доступна у публічній базі даних WHOIS. Отримати доступ до неї можна за допомогою нашого сервісу.
Поширені запитання про WHOIS
Знайдіть відповіді на часті питання про пошук WHOIS