Hostinger відгуки
Люди з 40+ країн вже довірили свої сайти Hostinger. Ось що говорять про наш сервіс хостингу на сайтах відгуків Trustpilot, G2 і Google Business Profile.
Hostinger виграє конкуренцію в багатьох напрямках
Чудовий сервіс та показники аптайму
Від маркетингу і до UI адмін-панелі – відчувається преміум хост
Онлайн-підтримка 24/7
Миттєве налаштування
Створений для швидкості
Hostinger має оцінку "Відмінно" на
Я обожнюю Hostinger
Я обожнюю Hostinger, і як користувач, і як партнер. Вони мають чудову підтримку у чаті, електронною поштою, а для учасників партнерської програми – спеціального менеджера. Ніколи не було проблем з хостингом, а хмарний хостинг просто ЛІТАЄ!! Завжди раджу його своїм клієнтам. Я змінив декілька провайдерів, жоден не був кращим в плані панелі управління, підтримки, ціни, продуктивності й т. д. Повторюся, обожнюю Hostinger!
Задоволена підтримкою!
Задоволена підтримкою та покупкою в цілому! Купила хостинг і отримала безкоштовний домен. Крім того, мені дуже допомогли в його налаштуванні та заміні старого домену.
Більше 4 місяців і жодних проблем
Я користуюся тарифом спільного хостингу "Premium". Розмістив кілька сайтів і все працює чудово. Обслуговування клієнтів теж на вищому рівні 👌 Так тримати.
Hostinger – найкращий
Hostinger – найкращий хостинг, з яким я мав справу за два роки. Швидкі сервери. Дійсно професійна команда підтримки.
Фантастичний сервіс!
Я з Hostinger вже кілька років – лише позитивний досвід користування їхнім хостингом. Хороший сервіс і доступні ціни.
Крута команда підтримки!
Я зв’язався з командою підтримки та надав їм необхідну інформацію. Їм знадобилося лише 10 хвилин, щоб знайти рішення. Швидко та ефективно! Важко знайти кращий сервіс.
Hostinger має оцінку "Відмінно" на
Я обожнюю Hostinger
Я обожнюю Hostinger, і як користувач, і як партнер. Вони мають чудову підтримку у чаті, електронною поштою, а для учасників партнерської програми – спеціального менеджера. Ніколи не було проблем з хостингом, а хмарний хостинг просто ЛІТАЄ!! Завжди раджу його своїм клієнтам. Я змінив декілька провайдерів, жоден не був кращим в плані панелі управління, підтримки, ціни, продуктивності й т. д. Повторюся, обожнюю Hostinger!
Задоволена підтримкою!
Задоволена підтримкою та покупкою в цілому! Купила хостинг і отримала безкоштовний домен. Крім того, мені дуже допомогли в його налаштуванні та заміні старого домену.
Більше 4 місяців і жодних проблем
Я користуюся тарифом спільного хостингу "Premium". Розмістив кілька сайтів і все працює чудово. Обслуговування клієнтів теж на вищому рівні 👌 Так тримати.
Hostinger – найкращий
Hostinger – найкращий хостинг, з яким я мав справу за два роки. Швидкі сервери. Дійсно професійна команда підтримки.
Фантастичний сервіс!
Я з Hostinger вже кілька років – лише позитивний досвід користування їхнім хостингом. Хороший сервіс і доступні ціни.
Крута команда підтримки!
Я зв’язався з командою підтримки та надав їм необхідну інформацію. Їм знадобилося лише 10 хвилин, щоб знайти рішення. Швидко та ефективно! Важко знайти кращий сервіс.
Провідний хостинг
Найкращий за ціною і якістю провайдер!
Я шукав доступного, але якісного хостинг-провайдера. Порівнявши деякі відгуки, вирішив вибрати Hostinger. І ні разу не пошкодував. Все пройшло добре і головне дуже швидко. Хороший хостинг з чітким поясненням, як налаштувати та перенести наявний сайт. Міграція пройшла ідеально, але при створенні додаткового сайту з доменом (безплатна пропозиція) виникла проблема з SSL. Однак служба підтримки швидко знайшла рішення! Рекомендую для тих, хто шукає доступного, якісного та надійного хостинг-провайдера!
Агне з Hostinger вирішила мою проблему за...
Агне з Hostinger вирішила мою проблему за кілька хвилин. Я помилково купив тариф спільного хостингу "Premium", хоча мені потрібно було щось простіше. Запитав Агне, що робити, і вона одразу запропонувала мені повернути гроші. Врешті я купив хостинг WordPress, а саме тариф "WordPress Starter". Спасибі за допомогу!
Чудова підтримка
У мене виникла проблема з реєстрацією безплатного домену, але команда підтримки відреагувала дуже швидко. Мене настільки вразило їхнє бажання допомогти, що я точно розміщу свій додаток на етапі його розробки у вас і, можливо, й на наступних етапах теж співпрацюватиму з Hostinger.
Найкраща підтримка!
За останні 4 роки я спробував декілька провайдерів хостингу, і мушу визнати, що Hostinger є найкращим з точки зору швидкості, ціни та, перш за все, підтримки. Як розробнику мені важливо мати оперативну підтримку, оскільки я розміщую сайти своїх клієнтів. З Hostinger я вже майже два роки та дуже задоволений. Рекомендую його всім, хто займається веброзробкою або просто хоче створити сайт для себе.
Проста у використанні платформа, приємна підтримка, недорогий хостинг
Я шукала надійний і недорогий хостинг. Натрапила на Hostinger. Почитавши відгуки, зв'язалася з підтримкою. Їхній працівник швидко відповів на всі мої запитання. Також хочу відзначити, що мені подобається їхній інтерфейс, панель управління дуже зручна, легко працювати у ній самостійно без допомоги представника підтримки. Однозначно рекомендую.
Провідний хостинг
Найкращий за ціною і якістю провайдер!
Я шукав доступного, але якісного хостинг-провайдера. Порівнявши деякі відгуки, вирішив вибрати Hostinger. І ні разу не пошкодував. Все пройшло добре і головне дуже швидко. Хороший хостинг з чітким поясненням, як налаштувати та перенести наявний сайт. Міграція пройшла ідеально, але при створенні додаткового сайту з доменом (безплатна пропозиція) виникла проблема з SSL. Однак служба підтримки швидко знайшла рішення! Рекомендую для тих, хто шукає доступного, якісного та надійного хостинг-провайдера!
Агне з Hostinger вирішила мою проблему за...
Агне з Hostinger вирішила мою проблему за кілька хвилин. Я помилково купив тариф спільного хостингу "Premium", хоча мені потрібно було щось простіше. Запитав Агне, що робити, і вона одразу запропонувала мені повернути гроші. Врешті я купив хостинг WordPress, а саме тариф "WordPress Starter". Спасибі за допомогу!
Чудова підтримка
У мене виникла проблема з реєстрацією безплатного домену, але команда підтримки відреагувала дуже швидко. Мене настільки вразило їхнє бажання допомогти, що я точно розміщу свій додаток на етапі його розробки у вас і, можливо, й на наступних етапах теж співпрацюватиму з Hostinger.
Найкраща підтримка!
За останні 4 роки я спробував декілька провайдерів хостингу, і мушу визнати, що Hostinger є найкращим з точки зору швидкості, ціни та, перш за все, підтримки. Як розробнику мені важливо мати оперативну підтримку, оскільки я розміщую сайти своїх клієнтів. З Hostinger я вже майже два роки та дуже задоволений. Рекомендую його всім, хто займається веброзробкою або просто хоче створити сайт для себе.
Проста у використанні платформа, приємна підтримка, недорогий хостинг
Я шукала надійний і недорогий хостинг. Натрапила на Hostinger. Почитавши відгуки, зв'язалася з підтримкою. Їхній працівник швидко відповів на всі мої запитання. Також хочу відзначити, що мені подобається їхній інтерфейс, панель управління дуже зручна, легко працювати у ній самостійно без допомоги представника підтримки. Однозначно рекомендую.
Hostinger має оцінку "Чудово" в
100% рекомендую Hostinger
Я вже рік працюю з тарифом "Premium" від Hostinger. Вони надають все необхідне для керування сайтами та базами даних. Встановлення за 1 клік, необмежений SSD простір і легке налаштування SSL. Крім того, у них є хороша та швидка підтримка, зацікавлена якомога точніше та швидше розв'язати ваші проблеми. Без сумніву, я рекомендую Hostinger як хостинг-провайдера.
Задоволений дизайнер
Я дизайнер і мені потрібен надійний хостинг. Hostinger надає якісні послуги та має чудову команду підтримки клієнтів. Їхній інтерфейс теж один з найкращих – інтуїтивно зрозумілий і простий. Hostinger відрізняється від великих акул, яких хвилює лише те, щоб максимально заробити на клієнтах.
Відгуки
Від імені компанії, я хотіла би подякувати вам, Hostinger, за чудову підтримку, особливо під час зміни нашого тарифу спільного хостингу. З нетерпінням чекаємо на пропозицію від Hostinger на тариф хмарного хостингу!
Лише позитивний досвід з Hostinger
Поки лише позитивні враження від роботи з Hostinger. Наразі минуло 3 місяці з моєї 4-річної підписки на їхні послуги.. Чудова команда підтримки.. Рекомендую Hostinger 😍
Найкращий хостинг-провайдер, який…
Найкращий хостинг-провайдер, який пропонує найкращі послуги хостингу, підтримку та багато іншого. Мені подобається ваш сервіс і я рекомендую hostinger.com.ua іншим.
Блискуче обслуговування клієнтів
Чудове обслуговування клієнтів, перевершили всі очікування! Зарахували навіть мої тогорічні покупки, чого не зробив би жоден інший хостинг-провайдер. Дуже дякую моєму представнику служби підтримки клієнтів Нерінзі за те, що зробила це можливим. 10/5
Hostinger має оцінку "Чудово" в
100% рекомендую Hostinger
Я вже рік працюю з тарифом "Premium" від Hostinger. Вони надають все необхідне для керування сайтами та базами даних. Встановлення за 1 клік, необмежений SSD простір і легке налаштування SSL. Крім того, у них є хороша та швидка підтримка, зацікавлена якомога точніше та швидше розв'язати ваші проблеми. Без сумніву, я рекомендую Hostinger як хостинг-провайдера.
Задоволений дизайнер
Я дизайнер і мені потрібен надійний хостинг. Hostinger надає якісні послуги та має чудову команду підтримки клієнтів. Їхній інтерфейс теж один з найкращих – інтуїтивно зрозумілий і простий. Hostinger відрізняється від великих акул, яких хвилює лише те, щоб максимально заробити на клієнтах.
Відгуки
Від імені компанії, я хотіла би подякувати вам, Hostinger, за чудову підтримку, особливо під час зміни нашого тарифу спільного хостингу. З нетерпінням чекаємо на пропозицію від Hostinger на тариф хмарного хостингу!
Лише позитивний досвід з Hostinger
Поки лише позитивні враження від роботи з Hostinger. Наразі минуло 3 місяці з моєї 4-річної підписки на їхні послуги.. Чудова команда підтримки.. Рекомендую Hostinger 😍
Найкращий хостинг-провайдер, який…
Найкращий хостинг-провайдер, який пропонує найкращі послуги хостингу, підтримку та багато іншого. Мені подобається ваш сервіс і я рекомендую hostinger.com.ua іншим.
Блискуче обслуговування клієнтів
Чудове обслуговування клієнтів, перевершили всі очікування! Зарахували навіть мої тогорічні покупки, чого не зробив би жоден інший хостинг-провайдер. Дуже дякую моєму представнику служби підтримки клієнтів Нерінзі за те, що зробила це можливим. 10/5