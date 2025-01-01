Hostinger відгуки

Люди з 40+ країн вже довірили свої сайти Hostinger. Ось що говорять про наш сервіс хостингу на сайтах відгуків Trustpilot, G2 і Google Business Profile.

Hostinger відгуки
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Hostinger виграє конкуренцію в багатьох напрямках
Bitcatcha
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Чудовий сервіс та показники аптайму
PCMag
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Від маркетингу і до UI адмін-панелі – відчувається преміум хост
Quicksprout
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Онлайн-підтримка 24/7

Наша дружня і професійна команда завжди поруч, щоб допомогти. Будь-яка проблема у будь-який час. Ваш успіх – наша ціль.
Онлайн-підтримка 24/7

Миттєве налаштування

Виходьте в онлайн всього за декілька кліків. Hostinger допоможе вам легко та швидко розмістити сайт в інтернеті.
Миттєве налаштування

Створений для швидкості

Швидкість може, як сприяти, так і завадити успіху бізнесу. Максимально використовуйте можливості зі швидким сайтом.
Створений для швидкості

Hostinger має оцінку "Відмінно" на

Я обожнюю Hostinger

Я обожнюю Hostinger, і як користувач, і як партнер. Вони мають чудову підтримку у чаті, електронною поштою, а для учасників партнерської програми – спеціального менеджера. Ніколи не було проблем з хостингом, а хмарний хостинг просто ЛІТАЄ!! Завжди раджу його своїм клієнтам. Я змінив декілька провайдерів, жоден не був кращим в плані панелі управління, підтримки, ціни, продуктивності й т. д. Повторюся, обожнюю Hostinger!

Задоволена підтримкою!

Задоволена підтримкою та покупкою в цілому! Купила хостинг і отримала безкоштовний домен. Крім того, мені дуже допомогли в його налаштуванні та заміні старого домену.

Більше 4 місяців і жодних проблем

Я користуюся тарифом спільного хостингу "Premium". Розмістив кілька сайтів і все працює чудово. Обслуговування клієнтів теж на вищому рівні 👌 Так тримати.

Hostinger – найкращий

Hostinger – найкращий хостинг, з яким я мав справу за два роки. Швидкі сервери. Дійсно професійна команда підтримки.

Фантастичний сервіс!

Я з Hostinger вже кілька років – лише позитивний досвід користування їхнім хостингом. Хороший сервіс і доступні ціни.

Крута команда підтримки!

Я зв’язався з командою підтримки та надав їм необхідну інформацію. Їм знадобилося лише 10 хвилин, щоб знайти рішення. Швидко та ефективно! Важко знайти кращий сервіс.

Hostinger має оцінку "Відмінно" на

Я обожнюю Hostinger

Я обожнюю Hostinger, і як користувач, і як партнер. Вони мають чудову підтримку у чаті, електронною поштою, а для учасників партнерської програми – спеціального менеджера. Ніколи не було проблем з хостингом, а хмарний хостинг просто ЛІТАЄ!! Завжди раджу його своїм клієнтам. Я змінив декілька провайдерів, жоден не був кращим в плані панелі управління, підтримки, ціни, продуктивності й т. д. Повторюся, обожнюю Hostinger!

Задоволена підтримкою!

Задоволена підтримкою та покупкою в цілому! Купила хостинг і отримала безкоштовний домен. Крім того, мені дуже допомогли в його налаштуванні та заміні старого домену.

Більше 4 місяців і жодних проблем

Я користуюся тарифом спільного хостингу "Premium". Розмістив кілька сайтів і все працює чудово. Обслуговування клієнтів теж на вищому рівні 👌 Так тримати.

Hostinger – найкращий

Hostinger – найкращий хостинг, з яким я мав справу за два роки. Швидкі сервери. Дійсно професійна команда підтримки.

Фантастичний сервіс!

Я з Hostinger вже кілька років – лише позитивний досвід користування їхнім хостингом. Хороший сервіс і доступні ціни.

Крута команда підтримки!

Я зв’язався з командою підтримки та надав їм необхідну інформацію. Їм знадобилося лише 10 хвилин, щоб знайти рішення. Швидко та ефективно! Важко знайти кращий сервіс.

Більше відгуків на Trustpilot

30-денна гарантія повернення грошей

Якщо ви задоволені не на 100%, ви можете подати запит на повернення коштів протягом 30 днів після покупки. Жодного ризику. Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте наші умови повернення коштів (можуть застосовуватися винятки).

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Провідний хостинг

Leader Winter 2021
Leader Mid-Market Winter 2021
Highest User Adoption Small Business Winter 2021
Leader Small Business Winter 2021
High Performer Small Business Winter 2021

Найкращий за ціною і якістю провайдер!

Я шукав доступного, але якісного хостинг-провайдера. Порівнявши деякі відгуки, вирішив вибрати Hostinger. І ні разу не пошкодував. Все пройшло добре і головне дуже швидко. Хороший хостинг з чітким поясненням, як налаштувати та перенести наявний сайт. Міграція пройшла ідеально, але при створенні додаткового сайту з доменом (безплатна пропозиція) виникла проблема з SSL. Однак служба підтримки швидко знайшла рішення! Рекомендую для тих, хто шукає доступного, якісного та надійного хостинг-провайдера!

Агне з Hostinger вирішила мою проблему за...

Агне з Hostinger вирішила мою проблему за кілька хвилин. Я помилково купив тариф спільного хостингу "Premium", хоча мені потрібно було щось простіше. Запитав Агне, що робити, і вона одразу запропонувала мені повернути гроші. Врешті я купив хостинг WordPress, а саме тариф "WordPress Starter". Спасибі за допомогу!

Чудова підтримка

У мене виникла проблема з реєстрацією безплатного домену, але команда підтримки відреагувала дуже швидко. Мене настільки вразило їхнє бажання допомогти, що я точно розміщу свій додаток на етапі його розробки у вас і, можливо, й на наступних етапах теж співпрацюватиму з Hostinger.

Найкраща підтримка!

За останні 4 роки я спробував декілька провайдерів хостингу, і мушу визнати, що Hostinger є найкращим з точки зору швидкості, ціни та, перш за все, підтримки. Як розробнику мені важливо мати оперативну підтримку, оскільки я розміщую сайти своїх клієнтів. З Hostinger я вже майже два роки та дуже задоволений. Рекомендую його всім, хто займається веброзробкою або просто хоче створити сайт для себе.

Проста у використанні платформа, приємна підтримка, недорогий хостинг

Я шукала надійний і недорогий хостинг. Натрапила на Hostinger. Почитавши відгуки, зв'язалася з підтримкою. Їхній працівник швидко відповів на всі мої запитання. Також хочу відзначити, що мені подобається їхній інтерфейс, панель управління дуже зручна, легко працювати у ній самостійно без допомоги представника підтримки. Однозначно рекомендую.

Провідний хостинг

Leader Winter 2021
Leader Mid-Market Winter 2021
Highest User Adoption Small Business Winter 2021
Leader Small Business Winter 2021
High Performer Small Business Winter 2021

Найкращий за ціною і якістю провайдер!

Я шукав доступного, але якісного хостинг-провайдера. Порівнявши деякі відгуки, вирішив вибрати Hostinger. І ні разу не пошкодував. Все пройшло добре і головне дуже швидко. Хороший хостинг з чітким поясненням, як налаштувати та перенести наявний сайт. Міграція пройшла ідеально, але при створенні додаткового сайту з доменом (безплатна пропозиція) виникла проблема з SSL. Однак служба підтримки швидко знайшла рішення! Рекомендую для тих, хто шукає доступного, якісного та надійного хостинг-провайдера!

Агне з Hostinger вирішила мою проблему за...

Агне з Hostinger вирішила мою проблему за кілька хвилин. Я помилково купив тариф спільного хостингу "Premium", хоча мені потрібно було щось простіше. Запитав Агне, що робити, і вона одразу запропонувала мені повернути гроші. Врешті я купив хостинг WordPress, а саме тариф "WordPress Starter". Спасибі за допомогу!

Чудова підтримка

У мене виникла проблема з реєстрацією безплатного домену, але команда підтримки відреагувала дуже швидко. Мене настільки вразило їхнє бажання допомогти, що я точно розміщу свій додаток на етапі його розробки у вас і, можливо, й на наступних етапах теж співпрацюватиму з Hostinger.

Найкраща підтримка!

За останні 4 роки я спробував декілька провайдерів хостингу, і мушу визнати, що Hostinger є найкращим з точки зору швидкості, ціни та, перш за все, підтримки. Як розробнику мені важливо мати оперативну підтримку, оскільки я розміщую сайти своїх клієнтів. З Hostinger я вже майже два роки та дуже задоволений. Рекомендую його всім, хто займається веброзробкою або просто хоче створити сайт для себе.

Проста у використанні платформа, приємна підтримка, недорогий хостинг

Я шукала надійний і недорогий хостинг. Натрапила на Hostinger. Почитавши відгуки, зв'язалася з підтримкою. Їхній працівник швидко відповів на всі мої запитання. Також хочу відзначити, що мені подобається їхній інтерфейс, панель управління дуже зручна, легко працювати у ній самостійно без допомоги представника підтримки. Однозначно рекомендую.

Читати інші відгуки експертів на G2

Hostinger має оцінку "Чудово" в

Leader Winter 2021

100% рекомендую Hostinger

Я вже рік працюю з тарифом "Premium" від Hostinger. Вони надають все необхідне для керування сайтами та базами даних. Встановлення за 1 клік, необмежений SSD простір і легке налаштування SSL. Крім того, у них є хороша та швидка підтримка, зацікавлена якомога точніше та швидше розв'язати ваші проблеми. Без сумніву, я рекомендую Hostinger як хостинг-провайдера.

Задоволений дизайнер

Я дизайнер і мені потрібен надійний хостинг. Hostinger надає якісні послуги та має чудову команду підтримки клієнтів. Їхній інтерфейс теж один з найкращих – інтуїтивно зрозумілий і простий. Hostinger відрізняється від великих акул, яких хвилює лише те, щоб максимально заробити на клієнтах.

Відгуки

Від імені компанії, я хотіла би подякувати вам, Hostinger, за чудову підтримку, особливо під час зміни нашого тарифу спільного хостингу. З нетерпінням чекаємо на пропозицію від Hostinger на тариф хмарного хостингу!

Лише позитивний досвід з Hostinger

Поки лише позитивні враження від роботи з Hostinger. Наразі минуло 3 місяці з моєї 4-річної підписки на їхні послуги.. Чудова команда підтримки.. Рекомендую Hostinger 😍

Найкращий хостинг-провайдер, який…

Найкращий хостинг-провайдер, який пропонує найкращі послуги хостингу, підтримку та багато іншого. Мені подобається ваш сервіс і я рекомендую hostinger.com.ua іншим.

Блискуче обслуговування клієнтів

Чудове обслуговування клієнтів, перевершили всі очікування! Зарахували навіть мої тогорічні покупки, чого не зробив би жоден інший хостинг-провайдер. Дуже дякую моєму представнику служби підтримки клієнтів Нерінзі за те, що зробила це можливим. 10/5

Hostinger має оцінку "Чудово" в

Leader Winter 2021

100% рекомендую Hostinger

Я вже рік працюю з тарифом "Premium" від Hostinger. Вони надають все необхідне для керування сайтами та базами даних. Встановлення за 1 клік, необмежений SSD простір і легке налаштування SSL. Крім того, у них є хороша та швидка підтримка, зацікавлена якомога точніше та швидше розв'язати ваші проблеми. Без сумніву, я рекомендую Hostinger як хостинг-провайдера.

Задоволений дизайнер

Я дизайнер і мені потрібен надійний хостинг. Hostinger надає якісні послуги та має чудову команду підтримки клієнтів. Їхній інтерфейс теж один з найкращих – інтуїтивно зрозумілий і простий. Hostinger відрізняється від великих акул, яких хвилює лише те, щоб максимально заробити на клієнтах.

Відгуки

Від імені компанії, я хотіла би подякувати вам, Hostinger, за чудову підтримку, особливо під час зміни нашого тарифу спільного хостингу. З нетерпінням чекаємо на пропозицію від Hostinger на тариф хмарного хостингу!

Лише позитивний досвід з Hostinger

Поки лише позитивні враження від роботи з Hostinger. Наразі минуло 3 місяці з моєї 4-річної підписки на їхні послуги.. Чудова команда підтримки.. Рекомендую Hostinger 😍

Найкращий хостинг-провайдер, який…

Найкращий хостинг-провайдер, який пропонує найкращі послуги хостингу, підтримку та багато іншого. Мені подобається ваш сервіс і я рекомендую hostinger.com.ua іншим.

Блискуче обслуговування клієнтів

Чудове обслуговування клієнтів, перевершили всі очікування! Зарахували навіть мої тогорічні покупки, чого не зробив би жоден інший хостинг-провайдер. Дуже дякую моєму представнику служби підтримки клієнтів Нерінзі за те, що зробила це можливим. 10/5

Читати інші відгуки на Hostadvice

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