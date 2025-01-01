Hostinger відгуки

Найкраща підтримка!

За останні 4 роки я спробував декілька провайдерів хостингу, і мушу визнати, що Hostinger є найкращим з точки зору швидкості, ціни та, перш за все, підтримки. Як розробнику мені важливо мати оперативну підтримку, оскільки я розміщую сайти своїх клієнтів. З Hostinger я вже майже два роки та дуже задоволений. Рекомендую його всім, хто займається веброзробкою або просто хоче створити сайт для себе.