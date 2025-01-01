Партнерська програма Hostinger
Приєднайтеся до партнерської програми, яка цінує ваше партнерство. Це повністю безплатно!
Що говорять наші партнери
Співпраця з Hostinger – це найкраще рішення для нашого бізнесу. Якщо ви шукаєте довготривале та взаємовигідне партнерство, тоді сміливо обирайте Hostinger.
Ми повністю задоволені партнерством з Hostinger. Це команда професіоналів, які дійсно піклуються про успіх клієнтів. Ми швидко досягли бажаного результату та сподіваємося на співпрацю у майбутньому.
Високий показник конверсії, своєчасні виплати та професійна підтримка. Завдяки цьому нам вдалося суттєво збільшити дохід.
Приєднайтеся до програми за чотири кроки
Миттєва реєстрація
Зареєструйтеся менш ніж за хвилину. Повністю безплатно. Отримайте підтвердження та доступ до партнерської панелі управління.
Відстеження кампаній
Отримайте доступ до однієї з найкращих партнерських панелей управління на ринку. Легко відстежуйте та оптимізуйте свої кампанії.
Партнерські банери
Вам не потрібно нічого вигадувати. Ми зібрали в панелі управління різні маркетингові матеріали, готові до використання.
Отримайте вашу виплату
За кожен здійснений продаж ви отримаєте щонайменше 40% комісії. І це лише початок.
Партнерський маркетинг з думкою про користувача
Високий показник конверсії
Комісії на основі продуктивності
Легко почати й підтримувати
Маркетингові матеріали
Отримайте максимум від партнерської програми з нашими маркетинговими матеріалами.