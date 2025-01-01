Безкоштовний SSL-сертифікат
Захистіть ваш сайт та його відвідувачів, забезпечивши захищене з’єднання. Зміцніть довіру до бренду та покращте позиції в пошуковій системі за допомогою нашого безкоштовного SSL-сертифіката, включеного у всі тарифи хостингу.
Безплатні SSL-сертифікати у кожному тарифі
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Різниця між безкоштовними та платними SSL
Навіщо потрібний SSL-сертифікат?
Захистіть свій сайт
Відповідайте стандартам PCI DSS
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Як працює SSL-сертифікат?
Встановлення з'єднання
Після успішного отримання або придбання SSL, сайт отримає відкритий і закритий ключі. Коли користувачі заходять на сайт, їхній браузер дає запит на SSL-сертифікат й відкритий ключ, аби перевірити надійність ресурсу.
Шифрування даних
У разі успішної перевірки браузер згенерує два симетричних ключі та надішле відкритий ключ на сервер. Отримавши ключ, сервер використає його для розшифровки свого закритого ключа. Таким чином, браузер і сервер тепер можуть створювати безпечне з’єднання для передачі інформації.
Візуальні індикатори
Сайт зі встановленим SSL матиме кілька індикаторів захисту в адресному рядку – іконку замка та префікс HTTPS в URL-адресі. Залежно від типу сертифіката власники сайтів також можуть показувати печатку сайту.