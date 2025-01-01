Безкоштовний SSL-сертифікат

Захистіть ваш сайт та його відвідувачів, забезпечивши захищене з’єднання. Зміцніть довіру до бренду та покращте позиції в пошуковій системі за допомогою нашого безкоштовного SSL-сертифіката, включеного у всі тарифи хостингу.

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Безкоштовний SSL-сертифікат

Безплатні SSL-сертифікати у кожному тарифі

Придбайте один із наших тарифів хостингу та отримайте SSL-сертифікат безкоштовно.

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Різниця між безкоштовними та платними SSL

Безкоштовні сертифікати від Hostinger такі ж надійні, як і платні. Ми використовуємо SSL-сертифікати з перевіркою домену, що відповідають стандарту безпеки даних індустрії платіжних карток (PCI DSS), а тому це стандартний SSL, який чудово підходить для захисту всіх типів сайтів.
Що стосується рівнів безпеки, то жодної різниці між безкоштовними та платними SSL немає. Обидва забезпечують надійне шифрування для безпечного з'єднання між вашим сайтом та його відвідувачами.
Вони також забезпечують важливі індикатори, які вказують на те, що сайт безпечний, а саме префікс HTTPS та іконку замка в адресному рядку браузерів.
Ми також автоматично й безкоштовно продовжуємо термін дії усіх сертифікатів, забезпечуючи додаткову зручність та заощаджуючи кошти наших користувачів.
Різниця між безкоштовними та платними SSL

Навіщо потрібний SSL-сертифікат?

Захистіть свій сайт

Встановивши SSL-сертифікат, ви забезпечите захист конфіденційної інформації відвідувачів вашого сайту від неавторизованих користувачів. Крім того, наші сертифікати SSL використовують 256-бітне шифрування, що є стандартом у сфері захисту даних.
Навіщо потрібний SSL-сертифікат?

Відповідайте стандартам PCI DSS

Інтернет-бізнес, який приймає платежі та обробляє облікові дані відвідувачів, повинен відповідати стандартам безпеки PCI, які включають захист SSL. Без цього засобу безпеки сайт ставитиме своїх відвідувачів під загрозу, а отже не відповідатиме нормам.
Відповідайте стандартам PCI DSS

Завоюйте довіру

Якщо ви активуєте захист SSL, URL-адреса вашого сайту починатиметься з HTTPS, а в адресному рядку з'явиться піктограма замка. Ці елементи показують відвідувачам, що сайт використовує протокол SSL, а отже є безпечним. Таким чином, вони знатимуть, що їхні облікові та платіжні дані у безпеці.
Завоюйте довіру

Підвищте рейтинг у Google

Сертифікат SSL забезпечує додатковий рівень захисту та додає префікс HTTPS до URL-адреси сайту, що є важливим індикатором якісної сторінки для пошукової системи. Ось чому Google, швидше за все, віддасть перевагу сайтам з SSL, піднявши їх вище у результатах пошуку, та сприяючи їх видимості й органічному трафіку.
Підвищте рейтинг у Google

Як працює SSL-сертифікат?

01

Встановлення з'єднання

Після успішного отримання або придбання SSL, сайт отримає відкритий і закритий ключі. Коли користувачі заходять на сайт, їхній браузер дає запит на SSL-сертифікат й відкритий ключ, аби перевірити надійність ресурсу.

02

Шифрування даних

У разі успішної перевірки браузер згенерує два симетричних ключі та надішле відкритий ключ на сервер. Отримавши ключ, сервер використає його для розшифровки свого закритого ключа. Таким чином, браузер і сервер тепер можуть створювати безпечне з’єднання для передачі інформації.

03

Візуальні індикатори

Сайт зі встановленим SSL матиме кілька індикаторів захисту в адресному рядку – іконку замка та префікс HTTPS в URL-адресі. Залежно від типу сертифіката власники сайтів також можуть показувати печатку сайту.

Часті питання про SSL-сертифікати

Знайдіть відповіді на часті запитання про наші SSL-сертифікати та тарифи.

Що таке SSL-сертифікат?

Навіщо потрібний SSL-сертифікат?

Чи є у мого сайту SSL-сертифікат?

Які є типи SSL-сертифікатів?

Який SSL-сертифікат вибрати?

Як отримати безкоштовний SSL-сертифікат?

Скільки часу потрібно, щоб новий сертифікат став активним?

Як продовжити SSL-сертифікат?

Чи допомагає SSL з SEO?

Чи дозволяє Hostinger встановлювати власні SSL?