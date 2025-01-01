Безкоштовний SSL-сертифікат

Існує три типи сертифікатів SSL/TLS відповідно до рівня перевірки.

Для випуску сертифікатів, з перевіркою домену (Domain Validation, або DV SSL), центр сертифікації (CA) попросить вас підтвердити лише право власності на домен електронною поштою, телефоном або записом DNS.

Сертифікати, з перевіркою організації (Organization Validation, або OV) мають середній рівень перевірки, тому ЦС зазвичай перевіряє документацію, яка підтверджує назву організації, контактну інформацію та юридичний статус.

Нарешті, сертифікати з розширеною перевіркою (Extended Validation, або EV SSL-сертифікати) мають найвищий рівень верифікації, коли центр сертифікації проводить ретельну перевірку, аби підтвердити місцеперебування реєстранта, правовий статус і деталі замовлення.

Також сертифікати SSL поділяються залежно від кількості сайтів, які вони можуть захистити. Однодоменні сертифікати захищають один домен і його підкаталоги. Wildcard сертифікати охоплюють домен і кілька його субдоменів. А також існують багатодоменні сертифікати, які захищають кілька доменів, не пов'язаних один з одним.