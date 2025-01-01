Дешевий домен

Придбайте дешевий домен всього за 49,00 ₴ вже сьогодні.

.com
589,00  ₴229,00  ₴
.online
1.449,00  ₴89,00  ₴
.shop
1.449,00  ₴49,00  ₴
.pro
1.039,00  ₴129,00  ₴
.net
669,00  ₴499,00  ₴
.xyz
579,00  ₴89,00  ₴
*1-й рік з реєстрацією від 2-х років і більше
Кожен домен включає безплатний захист конфіденційності

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Дешевий домен з преміальними функціями

Просте налаштування домену

Просто знайдіть бажане доменне ім’я, перейдіть до оформлення замовлення та вкажіть свою контактну інформацію. Ваш новий домен з'явиться онлайн в найкоротші терміни.

Підтримка онлайн

Наша команда підтримки допоможе вам з покупкою та управлінням доменами. Ви можете будь-коли отримати консультацію через онлайн-чат та скористатися великою базою знань із вичерпними посібниками.
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Автоматичне продовження

Зекономте час за допомогою автопродовження. Протягом 30 днів після закінчення терміну дії домену ця функція автоматично продовжить реєстрацію.

Захист конфіденційності домену

Ваша безпека є нашим пріоритетом. Кожен дешевий домен включає безкоштовний захист конфіденційності WHOIS, який приховає вашу інформацію в загальнодоступних базах даних і допоможе запобігти інцидентам з кібербезпекою.
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Отримайте домен за 49,00 ₴ і багато іншого в Hostinger

Великий вибір TLD

Ви можете отримати домен недорого для бізнес-сайту або корпоративної пошти одним натисканням миші. Ми пропонуємо найдешевшу реєстрацію доменного імені – обирайте серед найпопулярніших варіантів, таких як .online чи .xyz.

Надійний реєстратор доменів

Hostinger – сертифікований член ICANN, некомерційної організації, яка регулює реєстрацію доменів. Акредитуючи реєстраторів доменних імен, ICANN підтверджує, що фізичні та юридичні особи можуть довіряти їм при купівлі доменів.

Більше, ніж реєстрація домену

Hostinger пропонує більше, ніж просто реєстрацію доменів за 49,00 ₴. Ми також надаємо якісні послуги хостингу, які допомагають побудувати онлайн-присутність. Легко створюйте корпоративну пошту, сайт, інтернет-магазин тощо.

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Часті запитання про дешеві домени

Знайдіть відповіді на поширені запитання про найдешевшу реєстрацію доменів.

Скільки коштує найдешевший домен?

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