Дешевий домен

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Аби зареєструвати домен, вам потрібно буде ввести свою контактну інформацію. Після цього ви отримаєте лист для підтвердження права власності на домен.

Ви також можете отримати доменне ім'я безплатно, придбавши тариф "Premium" або "Business" спільного хостингу на 12 місяців або довше.