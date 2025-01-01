.net – скорочення від англійського слова «мережа», оскільки ця доменна зона спочатку була призначена для компаній, що займалися мережевими технологіями та послугами, пов’язаними з інтернетом, наприклад, для постачальників інтернет-послуг.

Сьогодні .net вважається універсальним доменом. За даними Verisign, оператора реєстру .net, на ринку налічується понад 13 мільйонів доменних імен, зареєстрованих в зоні .net. Багато користувачів і компаній вибирають його як альтернативу .com, коли той вже зайнятий.