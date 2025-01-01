net домен

669,00  ₴ЗНИЖКА 25%
499,00  ₴ /рік

Створіть надійний бренд, зареєструвавши домен .net уже сьогодні

.net
Безплатний захист конфіденційності WHOIS
Підтримка 24/7
Технічні знання не потрібні
Переглянути інші доменні зони

Отримайте безплатний домен .net, купивши хостинг-тариф "Web Premium" на 12 місяців.

Отримайте безплатний домен .net, купивши хостинг-тариф "Web Premium" на 12 місяців.

Скористайтеся потенціалом домену .net

.net – один із найпопулярніших доменів верхнього рівня та є головною альтернативою .com. Створена як домен для мережевих сайтів, ця популярна доменна зона вийшла за межі цільового призначення і доступна для будь-якого типу бізнесу.
Скористайтеся потенціалом домену .net

Переваги домену .net

Незалежно від типу сайту, .net домен працюватиме на репутацію вашого бренду. Популярність цього TLD допоможе підвищити довіру ваших потенційних клієнтів. Окрім того, вам буде легше знайти вільне доменне ім'я у зоні .net, ніж у .com
Переваги домену .net

Поширені запитання про домен .net

Знайдіть відповіді на часті запитання про доменні імена .net.

Що таке домен .net?

Що означає .net домен?

Хто може зареєструвати net домен?

Скільки коштує доменне ім'я .net?

Який домен кращий – .net чи .com?

Чи підходить домен .net для бізнес-сайтів?