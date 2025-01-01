Жоден TLD не є шкідливим за своєю суттю. Тож сайти з доменом .xyz такі ж безпечні, як і ті, що використовують популярні розширення доменних імен, наприклад, .com.

Hostinger надає безкоштовні SSL-сертифікати для додаткового захисту сайту, які шифруватимуть ваші дані та дані ваших клієнтів.

Окрім того, ми пропонуємо безплатну послугу захисту конфіденційності домену WHOIS, яка приховує дані в загальнодоступних базах даних і запобігає надходженню спаму. Ця послуга доступна для всіх, хто зареєструє нове доменне ім'я.