Домен .xyz

579,00  ₴ЗНИЖКА 85%
89,00  ₴ /рік

Створіть назву сайту, яка легко запам’ятовується. Зареєструйте домен .xyz сьогодні.

.xyz
Безплатний захист конфіденційності WHOIS
Підтримка 24/7
Технічні знання не потрібні
Переглянути інші доменні зони

Отримайте безплатний домен .xyz, купивши хостинг-тариф "Web Premium" на 12 місяців.

Отримайте безплатний домен .xyz, купивши хостинг-тариф "Web Premium" на 12 місяців.

Що означає доменне ім'я .xyz?

Домен .xyz – це доменне ім’я верхнього рівня, яке підійде для різних цілей і сфер діяльності. XYZ означає покоління X, Y і Z, що символізує нову хвилю цифрового новаторства. Він ідеально підійде для тих, хто хоче створити щось нове в інтернеті.
Що означає доменне ім'я .xyz?

Чому домен .xyz?

.xyz став лідером на ринку доменних імен. Сміливий, універсальний і за доступною ціною – такий домен виділятиметься серед .com, .net та .org. Незалежно від того, чи це інтернет-магазин, чи інший сайт, клієнти бачитимуть вас як бренд нового покоління.
Чому домен .xyz?

Поширені запитання про домен .xyz

Знайдіть відповіді на часті запитання про доменні імена .xyz.

Чи вважається .xyz хорошим доменом?

Чи можуть домени .xyz бути шкідливими?

Скільки коштує xyz домен?

Чому домени .xyz такі дешеві?

Яке призначення домену .xyz?

Який домен кращий: .xyz чи .com?