Аби ми могли перенести ваш сайт, нам знадобляться:

Дійсне посилання на адмін-область вашого поточного провайдера (екран входу або посилання wp-admin). Ваші дані для входу – ім'я користувача та пароль. Користувачам WordPress потрібно переконатися, що ім'я користувача є ім'ям адміністратора. Достатньо дискового простору у вашого попереднього хостинг-провайдера для перенесення сайту. Ви можете знайти цю інформацію в панелі управлінняl.

Хочете перенести мультисайтовий WordPress? Наша команда з міграції також впорається. Щоб дізнатися більше про додаткові вимоги та кроки, перегляньте цей посібник.

Якщо ви хочете перенести сайт самостійно, вам знадобляться:

Файли сайту. Хоча процес може відрізнятися залежно від поточного хостинг-провайдера, створення резервних копій сайту досить схоже.

База даних. Перегляньте наш посібник про те, як експортувати базу даних за допомогою phpMyAdmin.

Переконайтеся, що під час ручного перенесення ви завантажили на нашу платформу як файли сайту, так і базу даних, інакше ваш сайт не працюватиме.

Після цього ви можете продовжити міграцію вручну, однак перевірте, чи ваше доменне ім'я направлено на Hostinger. Інакше користувачі не зможуть отримати доступ до вашого сайту.