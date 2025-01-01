Перенести сайт – просто

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Перенести сайт – просто
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Як перенести сайт у Hostinger

Виберіть тариф

Виберіть тариф

У нас є декілька варіантів. Виберіть пакет із необхідними функціями та бажаною кількістю ресурсів для вашого сайту.

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Введіть деталі сайту, включно з URL-адресою, даними для входу та резервними файлами, а ми подбаємо про все інше.

Готово!

Готово!

Ще раз перевірте дані та надішліть запит на міграцію. Ми швидко перенесемо ваш сайт і подбаємо, щоб він залишався активним.

Arthur Bourgeois Засновник "Pixel Digital"

Я лише ввів дані для входу у WordPress моїх клієнтів і надіслав запит на міграцію. Сайти майже відразу було перенесено в Hostinger. Справді, це дуже просто.

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Arthur Bourgeois

Засновник "Pixel Digital" | Pixel Digital

Ми подбаємо про міграцію вашого сайту

Наша команда підтримки щодня обробляє 600 запитів на перенесення сайтів, серед яких 83% складають сайти на WordPress. Ми завжди поруч, щоб допомогти.
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Ми подбаємо про міграцію вашого сайту

Швидке перенесення

Завдяки завантаженню файлів методом перетягування та нашій команді фахівців, ваш сайт буде перенесено у найкоротші терміни. До того ж він залишатиметься активним під час міграції.
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Швидке перенесення

Перенесіть сайти, пошту та домени

Ми рекомендуємо перенести в Hostinger не лише сайти, а також пошту та домени. Під час міграції всі послуги залишатимуться активними, тож ви не втратите замовлення, відвідувачів і не пропустите важливі листи. До того ж ми допоможемо вам підготуватися до поширення DNS, щоб мінімізувати даунтайм.
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Перенесіть сайти, пошту та домени

Виберіть ідеальний тариф

Виберіть тариф, який вам найкраще підходить. Кожен пакет має 30-денну гарантію повернення грошей.

Умови оплати

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Максимальна продуктивність

Наш керований хостинг WordPress працює на основі LiteSpeed – найшвидшого сервера в галузі. Окрім того, ми пропонуємо кеш об’єктів і CDN із хостинг-тарифами "Business" і вище, що допоможе пришвидшити роботу сайту на 40%.

Розробка сайтів на основі ШІ

Оберіть хостинг "Business" або будь-який інший вищий тариф, щоб скористатися розумними інструментами WordPress. Ви зможете легко створити контент, вибрати зображення і працювати над розробкою сайту.

Професійна онлайн-підтримка

Насолоджуйтеся швидкою та багатомовною підтримкою, яка доступна через онлайн-чат. Ми також маємо велику базу покрокових посібників і відеоуроків.
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Безпечний хостинг

Захистіть ваші сайти від кіберзагроз, скориставшись сканером шкідливих програм і захистом від DDoS. Подбайте про безпеку конфіденційної інформації клієнтів за допомогою безплатних SSL-сертифікатів. Окрім того, ви можете не хвилюватися про втрату своїх даних, адже ми пропонуємо опцію автоматичного резервного копіювання.

Простий інтерфейс

hPanel – це розроблена нами панель управління хостингом. Вона проста у використанні та не вимагає технічних знань. Тож ви можете повністю зосередитися на управлінні сайтом.
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Review provider

My experience from day one has been very smooth. From transferring my domain, setting up the WordPress websites and emails.

Review provider
Review provider

Amazing support team!! Just wow!!! Thanks for helping to migrate my website to your hosting.

Review provider
Review provider

Hostinger helped me migrate my website from another hosting company that I was unhappy with.

Review provider

Поширені запитання про міграцію сайтів

Знайдіть відповіді на поширені запитання щодо перенесення сайту в Hostinger

Що потрібно для успішної міграції сайту?

Чи можливо перенести пошту та домени в Hostinger?

Коли я можу направити доменне ім'я на Hostinger?

Які типи сайтів не можна перенести в Hostinger?

Скільки сайтів я можу перенести?

Скільки часу потрібно, щоб перенести сайт у Hostinger?

Чи потрібно інформувати поточного хостинг-провайдера про міграцію?

Чи працюватиме сайт під час міграції?

Що потрібно для успішної міграції сайту?

Чи підтримуєте ви інші системи управління контентом (CMS), окрім WordPress?