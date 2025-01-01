Перенести сайт – просто
Необмежена міграція сайтів від інших провайдерів Швидкий і простий процес Онлайн-підтримка 24/7
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Як перенести сайт у Hostinger
Виберіть тариф
У нас є декілька варіантів. Виберіть пакет із необхідними функціями та бажаною кількістю ресурсів для вашого сайту.
Надішліть запит
Введіть деталі сайту, включно з URL-адресою, даними для входу та резервними файлами, а ми подбаємо про все інше.
Готово!
Ще раз перевірте дані та надішліть запит на міграцію. Ми швидко перенесемо ваш сайт і подбаємо, щоб він залишався активним.
Я лише ввів дані для входу у WordPress моїх клієнтів і надіслав запит на міграцію. Сайти майже відразу було перенесено в Hostinger. Справді, це дуже просто.Читати повністю
Ми подбаємо про міграцію вашого сайту
Наша команда підтримки щодня обробляє 600 запитів на перенесення сайтів, серед яких 83% складають сайти на WordPress. Ми завжди поруч, щоб допомогти.
Швидке перенесення
Завдяки завантаженню файлів методом перетягування та нашій команді фахівців, ваш сайт буде перенесено у найкоротші терміни. До того ж він залишатиметься активним під час міграції.
Перенесіть сайти, пошту та домени
Ми рекомендуємо перенести в Hostinger не лише сайти, а також пошту та домени. Під час міграції всі послуги залишатимуться активними, тож ви не втратите замовлення, відвідувачів і не пропустите важливі листи. До того ж ми допоможемо вам підготуватися до поширення DNS, щоб мінімізувати даунтайм.
Виберіть ідеальний тариф
Виберіть тариф, який вам найкраще підходить. Кожен пакет має 30-денну гарантію повернення грошей.
Single
Найкраще рішення для початківців
199,00 ₴ЗНИЖКА 80%
39,00 ₴ /міс.
Вартість продовження 89,00 ₴/міс. на 4 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Сайтів: 1
Керований хостинг для WordPress
SSD-диск 10 ГБ
Конструктор сайтів Hostinger
Безплатний домен (вартістю 379,00 ₴)
Безплатна автоматична міграція сайтів
1 поштова скринька – безплатно на 1 рік
Необмежені безплатні SSL
Щотижневі бекапи
WooCommerce
Безплатна CDN
Виділена IP-адреса
Професійна підтримка
Всі характеристики
Найпопулярніший
Premium
Усе необхідне для створення сайту
299,00 ₴ЗНИЖКА 74%
79,00 ₴ /міс.
Вартість продовження 129,00 ₴/міс. на 4 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Cайтів: 25
Керований хостинг для WordPress
SSD-диск 25 ГБ
Конструктор сайтів Hostinger
Безплатний домен (вартістю 379,00 ₴)
Безплатна автоматична міграція сайтів
Поштових скриньок: 25. Безплатно на 1 рік
Необмежені безплатні SSL
Щотижневі бекапи
Стартовий WooCommerce
Безплатна CDN
Виділена IP-адреса
Професійна підтримка
Всі характеристики
Business
Більше ресурсів і вдосконалені функції
349,00 ₴ЗНИЖКА 63%
129,00 ₴ /міс.
Вартість продовження 249,00 ₴/міс. на 4 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Cайтів: 50
Керований хостинг для WordPress
Диск NVMe 50 ГБ
Конструктор сайтів Hostinger
Безплатний домен (вартістю 379,00 ₴)
Безплатна автоматична міграція сайтів
Поштових скриньок: 50. Безплатно на 1 рік
Необмежені безплатні SSL
Щоденні бекапи (ціна 1.068,00 ₴)
Базова оптимізація WooCommerce
Безплатна CDN
Виділена IP-адреса
Професійна підтримка
Всі характеристики
Cloud Startup
Насолоджуйтеся оптимізованою продуктивністю та потужними ресурсами
849,00 ₴ЗНИЖКА 65%
299,00 ₴ /міс.
Вартість продовження 599,00 ₴/міс. на 4 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Cайтів: 100
Керований хостинг для WordPress
Диск NVMe 100 ГБ
Конструктор сайтів Hostinger
Безплатний домен (вартістю 379,00 ₴)
Безплатна автоматична міграція сайтів
Поштових скриньок: 100. Безплатно на 1 рік
Необмежені безплатні SSL
Щоденні бекапи (ціна 1.068,00 ₴)
Стандартний WooCommerce
Безплатна CDN
Виділена IP-адреса
Професійна підтримка
Всі характеристики
Умови оплати
Насолоджуйтеся співпрацею з нами
Максимальна продуктивність
Наш керований хостинг WordPress працює на основі LiteSpeed – найшвидшого сервера в галузі. Окрім того, ми пропонуємо кеш об’єктів і CDN із хостинг-тарифами "Business" і вище, що допоможе пришвидшити роботу сайту на 40%.
Розробка сайтів на основі ШІ
Оберіть хостинг "Business" або будь-який інший вищий тариф, щоб скористатися розумними інструментами WordPress. Ви зможете легко створити контент, вибрати зображення і працювати над розробкою сайту.
Професійна онлайн-підтримка
Насолоджуйтеся швидкою та багатомовною підтримкою, яка доступна через онлайн-чат. Ми також маємо велику базу покрокових посібників і відеоуроків.
Безпечний хостинг
Захистіть ваші сайти від кіберзагроз, скориставшись сканером шкідливих програм і захистом від DDoS. Подбайте про безпеку конфіденційної інформації клієнтів за допомогою безплатних SSL-сертифікатів. Окрім того, ви можете не хвилюватися про втрату своїх даних, адже ми пропонуємо опцію автоматичного резервного копіювання.
Простий інтерфейс
hPanel – це розроблена нами панель управління хостингом. Вона проста у використанні та не вимагає технічних знань. Тож ви можете повністю зосередитися на управлінні сайтом.
My experience from day one has been very smooth. From transferring my domain, setting up the WordPress websites and emails.
Поширені запитання про міграцію сайтів
Знайдіть відповіді на поширені запитання щодо перенесення сайту в Hostinger