Hermes Agent – це агент ШІ з функцією самовдосконалення, розроблений компанією Nous Research. Він формує навички на основі досвіду та вдосконалює їх під час використання. На відміну від статичних помічників ШІ, він має постійну пам’ять. Він одночасно підключається до Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal та електронної пошти в режимі шлюзу, підтримуючи OpenRouter, OpenAI, Anthropic і власні кінцеві точки LLM.

Самостійне розміщення Hermes Agent на VPS дозволяє зберігати всі ключі API, історію діалогів і бізнес-контекст у власній інфраструктурі, використовуючи виділені ресурси для перегляду сторінок, виконання коду та багатоагентних робочих процесів, які працюють без зовнішнього обмеження пропускної здатності.