Розгорніть Hermes Agent в один клік
Агент ШІ з функцією самонавчання, який має адмінпанель на основі браузера, підтримує обмін повідомленнями на різних платформах і понад 200 моделей LLM.
Виберіть тариф VPS для Hermes Agent
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Hermes Agent
Hermes Agent – це агент ШІ з функцією самовдосконалення, розроблений компанією Nous Research. Він формує навички на основі досвіду та вдосконалює їх під час використання. На відміну від статичних помічників ШІ, він має постійну пам’ять. Він одночасно підключається до Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal та електронної пошти в режимі шлюзу, підтримуючи OpenRouter, OpenAI, Anthropic і власні кінцеві точки LLM.
Самостійне розміщення Hermes Agent на VPS дозволяє зберігати всі ключі API, історію діалогів і бізнес-контекст у власній інфраструктурі, використовуючи виділені ресурси для перегляду сторінок, виконання коду та багатоагентних робочих процесів, які працюють без зовнішнього обмеження пропускної здатності.
Ключові характеристики Hermes Agent
Адмінпанель на основі браузера
Керуйте конфігурацією, ключами API, сесіями та навичками за допомогою повної вебпанелі управління та вбудованого в браузер термінала.
Цикл самовдосконалення
Агент створює та вдосконалює навички під час кожної взаємодії, а за допомогою центру навичок можна обмінюватися готовими навичками між різними розгортаннями.
Мультиплатформний обмін повідомленнями
Connect simultaneously to Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, and email without managing separate bots.
Понад 200 моделей LLM
Направляйте запити через OpenRouter або підключіться безпосередньо до Anthropic, OpenAI та власних кінцевих точок, щоб отримати максимум гнучкості.
Вбудований планувальник завдань
Automate recurring tasks with the built-in cron scheduler and run parallel workstreams with subagent support.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
Чому варто запускати Hermes Agent у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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