Hostinger Інтернет-магазин

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Назвіть свій бізнес

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Підключіть усі способи продажу

Підключіть усі способи продажу

Отримуйте платежі на сайті, у соціальних мережах та за швидкими посиланнями, не перемикаючись між інструментами.
Розширюйте нові способи продажу

Розширюйте нові способи продажу

Додайте більше способів охопити клієнтів у міру зростання вашого бізнесу, зберігаючи при цьому зв'язок між продуктами, замовленнями та операціями.
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Цифрові послуги
Для Horizons

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Створіть інтернет-магазин з Horizons або Конструктором сайтів, або поділіться швидким посиланням і почніть продавати одразу.

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Керуйте ним з однієї панелі керування

Управляйте всім з однієї панелі керування. Керуйте кількома інтернет-магазинами та розширюйте можливості продажу в міру зростання.

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Приймайте понад 100 способів оплати та залишайте собі все, що заробляєте. Hostinger не бере комісії з ваших продажів.

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Продавайте там, де купують клієнти

Продавайте там, де купують клієнти

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Створіть швидкі посилання для продуктів і діліться ними у приватних повідомленнях, листах, чат-додатках або публікаціях у соцмережах.

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Продажі в соціальних мережах

Підключайтеся до TikTok Shops, Meta та інших соціальних платформ, коли інтеграції стануть доступними.

Власні канали продажів

Створюйте власні вітрини, підключайте улюблені інструменти та розширюйте бізнес за допомогою відкритої платформи електронної комерції.

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Знижка 28%
Starter
Для продавців у соціальних мережах, яким потрібен швидкий, недорогий спосіб почати приймати замовлення.
179 
129  /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 12 міс. за 1 548 ₴ (звичайна ціна 2 148 ₴). Вартість продовження: 129 ₴/міс.
Продайте до 5 товарів

Переваги тарифу "Starter":

Продавайте фізичні та цифрові товари
Приймайте понад 100 безпечних способів оплати
Сплачуйте 0% комісії за транзакції Hostinger
Згенерувати описи товарів та запропоновані ціни із зображень за допомогою ШІ
Створіть посилання для оплати з Hostinger.store
Отримайте підтримку чат-бота від Kodee
Найпопулярніший
Знижка 50%
Growth
Для продавців, які створюють брендований бізнес на кількох магазинах та вебсайтах.
699 
349  /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 12 міс. за 4 188 ₴ (звичайна ціна 8 388 ₴). Вартість продовження: 529 ₴/міс.
Продайте до 300 товарів
Керуйте до 3 бізнесів
Підключіть до 3 каналів продажів на бізнес

Переваги тарифу "Starter" плюс:

Продавайте підписки за допомогою вітрин Horizons
Продавайте товари на замовлення з друком на замовлення
Безплатний власний домен на 1 рік
Брендована корпоративна пошта
Преміальний хостинг
300+ шаблонів, оптимізованих для мобільних пристроїв
Створення інтернет-магазину за допомогою ШІ
Облікові записи клієнтів та історія замовлень
Централізований облік запасів по магазинах
Kodee ШІ — керуйте магазином у чаті
Знижка 34%
Scale
Для продавців, які керують кількома брендами та магазинами, з розширеними потребами підключення.
1 309 
869  /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 12 міс. за 10 428 ₴ (звичайна ціна 15 708 ₴). Вартість продовження: 1 089 ₴/міс.
Продавайте безлімітні товари
Керуйте необмеженим бізнесом
Підключіть необмежені канали продажів

Все, що входить до тарифу "Growth", плюс:

З'єднання API
СКОРО
Масштабований хостинг
Професійна багатомовна підтримка 24/7
Знижка 28%
Starter
Для продавців у соціальних мережах, яким потрібен швидкий, недорогий спосіб почати приймати замовлення.
179 
129  /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 12 міс. за 1 548 ₴ (звичайна ціна 2 148 ₴). Вартість продовження: 129 ₴/міс.
Продайте до 5 товарів

Переваги тарифу "Starter":

Продавайте фізичні та цифрові товари
Приймайте понад 100 безпечних способів оплати
Сплачуйте 0% комісії за транзакції Hostinger
Згенерувати описи товарів та запропоновані ціни із зображень за допомогою ШІ
Створіть посилання для оплати з Hostinger.store
Отримайте підтримку чат-бота від Kodee
Найпопулярніший
Знижка 50%
Growth
Для продавців, які створюють брендований бізнес на кількох магазинах та вебсайтах.
699 
349  /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 12 міс. за 4 188 ₴ (звичайна ціна 8 388 ₴). Вартість продовження: 529 ₴/міс.
Продайте до 300 товарів
Керуйте до 3 бізнесів
Підключіть до 3 каналів продажів на бізнес

Переваги тарифу "Starter" плюс:

Продавайте підписки за допомогою вітрин Horizons
Продавайте товари на замовлення з друком на замовлення
Безплатний власний домен на 1 рік
Брендована корпоративна пошта
Преміальний хостинг
300+ шаблонів, оптимізованих для мобільних пристроїв
Створення інтернет-магазину за допомогою ШІ
Облікові записи клієнтів та історія замовлень
Централізований облік запасів по магазинах
Kodee ШІ — керуйте магазином у чаті
Знижка 34%
Scale
Для продавців, які керують кількома брендами та магазинами, з розширеними потребами підключення.
1 309 
869  /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 12 міс. за 10 428 ₴ (звичайна ціна 15 708 ₴). Вартість продовження: 1 089 ₴/міс.
Продавайте безлімітні товари
Керуйте необмеженим бізнесом
Підключіть необмежені канали продажів

Все, що входить до тарифу "Growth", плюс:

З'єднання API
СКОРО
Масштабований хостинг
Професійна багатомовна підтримка 24/7
Переглянути всі функції
Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Працюйте швидше з eCommerce інструментами на основі ШІ

Звільніть час за допомогою інструментів ШІ, які допомагають писати, оптимізувати, оновлювати та покращувати ваш магазин під час продажу.

Отримайте допомогу та дійте за лічені секунди

Kodee — це 24/7 ШІ-помічник. Попросіть його оновити ціни, запустити швидкий розпродаж, виправити SEO та допомогти з повсякденними бізнес-завданнями за лічені секунди, без технічних навичок.

Отримайте допомогу та дійте за лічені секунди
Отримайте видимість онлайн

Єдина панель керування для розвитку бізнесу

Отримайте видимість онлайн

Використовуйте вбудовані інструменти SEO, щоб допомогти покупцям знайти ваші продукти.

Що продається

Відстежуйте продажі, замовлення та середню вартість замовлення в одному місці.

Повернути покупців

Використовуйте email-маркетинг та Meta Pixel, щоб повернути покупців, відновити покинуті кошики та створити аудиторії для майбутніх кампаній.
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Haralabos Lukatos

Review provider

Ця компанія має чудові зручні функції в режимі редагування сайту. Також, коли додаєте онлайн-магазин, кроки прості та не викликають стресу.

Mitul

Review provider

Сервери неймовірно швидкі — мій сайт електронної комерції завантажується за 1,8 секунди стабільно. Їхня hPanel інтуїтивно зрозуміла і робить керування сайтами простим, навіть для початківців.

Andrea King

Review provider

Hostinger — це універсальна платформа для вебдизайну. Він простий у використанні, і ви можете використовувати ШІ для розробки окремих частин макета вашої сторінки. Однозначно рекомендую Hostinger для розробки сайту електронної комерції або сайту-портфоліо.

Продавайте скрізь, з усім підключеним.

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Поширені запитання про інтернет-магазини Hostinger

Знайдіть відповіді на поширені запитання про те, як розпочати або масштабувати інтернет-магазин з Hostinger.

Що таке електронна комерція Hostinger?

Hostinger Ecommerce – це універсальна платформа для керування бізнесом, орієнтована на електронну комерцію, яка дозволяє контролювати весь онлайн-бізнес з єдиної панелі керування.

На відміну від традиційних платформ, які починаються з вебсайту, Hostinger Ecommerce починається з бізнесу – спочатку ви налаштовуєте продукти, платежі та операції, а потім обираєте, де і як продавати – на власному вебсайті, у соціальних мережах, на маркетплейсах або за допомогою простого посилання, яким можна поділитися. Hostinger Ecommerce не прив'язаний до однієї вітрини, тому бізнес може розвиватися там, де є клієнти.

Для кого підходить рішення Hostinger для електронної комерції?

Hostinger Ecommerce створений для продавців на кожному етапі – від вашого першого продажу до управління багатоканальним бізнесом.

  • Продавці-початківці. Хочете продавати онлайн без технічних проблем чи дорогих доповнень? Ви почнете працювати за лічені хвилини, без попереднього досвіду.
  • Продавці в соцмережах. Якщо ви зараз продаєте через Instagram DMs, WhatsApp або TikTok, Hostinger Ecommerce надає вам повноцінний магазин — простий, швидкий та без зайвих складнощів.
  • Багатоканальні продавці. Вже продаєте в кількох місцях і втомилися від використання окремих інструментів? Hostinger Ecommerce об'єднує ваші товари, запаси та замовлення в одній панелі керування.

Технічні навички не потрібні. Назвіть свій бізнес, додайте свій перший товар, налаштуйте платежі та оберіть, як ви хочете продавати – чи то на власному сайті, в існуючому магазині, чи просто за допомогою посилання, яким можна поділитися. Інструменти візьмуть на себе всю складну роботу, щоб ви могли зосередитися на розвитку свого бізнесу.

Чи потрібен сайт, аби почати продавати?

Ні – і саме це робить Hostinger Ecommerce особливим. Ви можете почати продавати одразу, створивши швидке посилання на товар – просте, доступне для поширення URL-посилання, яке веде клієнтів безпосередньо до вашого товару, без потреби у вебсайті. Поділіться ним у WhatsApp, Instagram або в будь-якому іншому каналі, який ви вже використовуєте. Коли ви будете готові додати вебсайт або підключити додаткові канали продажів, ця опція завжди доступна.

Як створити інтернет-магазин з Hostinger?

Ви можете створити свій магазин трьома способами – виберіть той, який вам найбільше підходить, без програмування.

  • Drag-and-drop конструктор сайтів ecommerce. Просто опишіть свій бізнес ШІ та отримайте готовий сайт за лічені секунди – потім налаштуйте його, перетягуючи елементи, щоб зробити його своїм.
  • Vibe code ваш онлайн-магазин з Horizons. Створіть свій магазин за допомогою чату. Опишіть своє бачення, уточнюйте його в розмові – ШІ створить усе для вас.
  • Шаблони сайтів ecommerce. Хочете почати швидше? Виберіть з бібліотеки готових шаблонів ecommerce – оберіть той, який відповідає вашому бренду, і налаштуйте його, щоб зробити його справді своїм.

Чи підходить Hostinger Екомерс, якщо у мене вже є сайт?

Так. Уявіть Hostinger Ecommerce як кухню, що забезпечує роботу вашого ресторану – він керує вашими продуктами, запасами та замовленнями за лаштунками, тоді як ваш вебсайт — це лише одна з обідніх зал, куди заходять клієнти. Підключіть свій наявний вебсайт – незалежно від того, чи створений він за допомогою Конструктора сайтів Hostinger, конструктора кодування Horizons vibe, WordPress або іншої платформи – і все працюватиме з одного місця. Ви також можете додати більше каналів продажів поряд зі своїм наявним сайтом, не починаючи з нуля.

Чи можу я керувати кількома каналами продажів?

Так. Це одна з найбільших переваг Hostinger Ecommerce. Незалежно від того, чи продаєте ви на своєму вебсайті, в TikTok, Instagram або на маркетплейсі, як-от Etsy чи Amazon, це забезпечує централізоване управління запасами для всіх ваших магазинів – тобто ваші товари, запаси та замовлення керуються з єдиної панелі керування. Більше не потрібно перемикатися між інструментами або турбуватися про розсинхронізацію запасів.

Що можна продавати за допомогою Hostinger Ecommerce?

Практично все. Фізичні товари, цифрові завантаження (як-от електронні книги, музика або шаблони), послуги, що вимагають бронювання, товари на замовлення та пропозиції за підпискою. Незалежно від вашої бізнес-моделі, для неї знайдеться відповідний план.

Ще не знаєте, що продавати? Ми підготували список актуальних ідей для товарів, щоб допомогти вам знайти свою нішу.

Чи передбачені якісь комісії за транзакції?

Жодної. Ви зберігаєте 100% того, що заробляєте. Hostinger Ecommerce не стягує комісій за транзакції платформи, тому, незалежно від того, чи обробляєте ви свій перший продаж, чи тисячний, кожен долар надходить безпосередньо вам.

Які способи оплати можуть використовувати мої клієнти?

Ви можете приймати 100+ способів оплати по всьому світу, зокрема Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay та Google Pay), PayPal, RazorPay та Alipay — усе це з безпечним, інтегрованим процесом оформлення замовлення.

Як працює доставлення?

Для фізичних товарів ви можете підключити Shippo, щоб автоматизувати весь процес виконання замовлень – друкувати етикетки за лічені секунди, пропонувати відстеження в реальному часі та відправляти з понад 40 перевізниками, включаючи DHL, FedEx та UPS. Для товарів, що виготовляються на замовлення, Printful автоматично обробляє виробництво та доставку, щойно розміщено замовлення.

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