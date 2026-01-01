Hostinger Інтернет-магазин
Продавайте скрізь. Керуйте усім в одному місці.
Підключіть свої продукти, замовлення, інвентар та канали продажів в одній простій панелі керування
30-денна гарантія повернення грошей
Історії від бізнесів, подібних до вашого
Почніть продавати менш ніж за 3 хв
Назвіть свій бізнес
Перетворіть зображення продуктів на оголошення
Підключіть усі способи продажу
Розширюйте нові способи продажу
Одна платформа для всіх типів продуктів
Продавайте там, де купують клієнти
Створіть інтернет-магазин з Horizons або Конструктором сайтів, або поділіться швидким посиланням і почніть продавати одразу.
Керуйте ним з однієї панелі керування
Управляйте всім з однієї панелі керування. Керуйте кількома інтернет-магазинами та розширюйте можливості продажу в міру зростання.
Сплачуйте 0% комісії за транзакції
Приймайте понад 100 способів оплати та залишайте собі все, що заробляєте. Hostinger не бере комісії з ваших продажів.
Доставити миттєво
Надсилайте цифрові продукти клієнтам автоматично після покупки.
Продавайте там, де купують клієнти
Продавайте через швидкі посилання
Продавайте на сайті
Продажі в соціальних мережах
Власні канали продажів
Де б ви не починали, для цього є план
30-денна гарантія повернення грошей
Скасування в будь-який час
Підтримка 24/7
Переваги тарифу "Starter":
Переваги тарифу "Starter" плюс:
Все, що входить до тарифу "Growth", плюс:
Переваги тарифу "Starter":
Переваги тарифу "Starter" плюс:
Все, що входить до тарифу "Growth", плюс:
Працюйте швидше з eCommerce інструментами на основі ШІ
Отримайте допомогу та дійте за лічені секунди
Kodee — це 24/7 ШІ-помічник. Попросіть його оновити ціни, запустити швидкий розпродаж, виправити SEO та допомогти з повсякденними бізнес-завданнями за лічені секунди, без технічних навичок.
Єдина панель керування для розвитку бізнесу
Отримайте видимість онлайн
Що продається
Повернути покупців
Haralabos Lukatos
Ця компанія має чудові зручні функції в режимі редагування сайту. Також, коли додаєте онлайн-магазин, кроки прості та не викликають стресу.
Mitul
Сервери неймовірно швидкі — мій сайт електронної комерції завантажується за 1,8 секунди стабільно. Їхня hPanel інтуїтивно зрозуміла і робить керування сайтами простим, навіть для початківців.
Продавайте скрізь, з усім підключеним.
Поширені запитання про інтернет-магазини Hostinger
Що таке електронна комерція Hostinger?
Hostinger Ecommerce – це універсальна платформа для керування бізнесом, орієнтована на електронну комерцію, яка дозволяє контролювати весь онлайн-бізнес з єдиної панелі керування.
На відміну від традиційних платформ, які починаються з вебсайту, Hostinger Ecommerce починається з бізнесу – спочатку ви налаштовуєте продукти, платежі та операції, а потім обираєте, де і як продавати – на власному вебсайті, у соціальних мережах, на маркетплейсах або за допомогою простого посилання, яким можна поділитися. Hostinger Ecommerce не прив'язаний до однієї вітрини, тому бізнес може розвиватися там, де є клієнти.
Для кого підходить рішення Hostinger для електронної комерції?
Hostinger Ecommerce створений для продавців на кожному етапі – від вашого першого продажу до управління багатоканальним бізнесом.
- Продавці-початківці. Хочете продавати онлайн без технічних проблем чи дорогих доповнень? Ви почнете працювати за лічені хвилини, без попереднього досвіду.
- Продавці в соцмережах. Якщо ви зараз продаєте через Instagram DMs, WhatsApp або TikTok, Hostinger Ecommerce надає вам повноцінний магазин — простий, швидкий та без зайвих складнощів.
- Багатоканальні продавці. Вже продаєте в кількох місцях і втомилися від використання окремих інструментів? Hostinger Ecommerce об'єднує ваші товари, запаси та замовлення в одній панелі керування.
Технічні навички не потрібні. Назвіть свій бізнес, додайте свій перший товар, налаштуйте платежі та оберіть, як ви хочете продавати – чи то на власному сайті, в існуючому магазині, чи просто за допомогою посилання, яким можна поділитися. Інструменти візьмуть на себе всю складну роботу, щоб ви могли зосередитися на розвитку свого бізнесу.
Чи потрібен сайт, аби почати продавати?
Ні – і саме це робить Hostinger Ecommerce особливим. Ви можете почати продавати одразу, створивши швидке посилання на товар – просте, доступне для поширення URL-посилання, яке веде клієнтів безпосередньо до вашого товару, без потреби у вебсайті. Поділіться ним у WhatsApp, Instagram або в будь-якому іншому каналі, який ви вже використовуєте. Коли ви будете готові додати вебсайт або підключити додаткові канали продажів, ця опція завжди доступна.
Як створити інтернет-магазин з Hostinger?
Ви можете створити свій магазин трьома способами – виберіть той, який вам найбільше підходить, без програмування.
- Drag-and-drop конструктор сайтів ecommerce. Просто опишіть свій бізнес ШІ та отримайте готовий сайт за лічені секунди – потім налаштуйте його, перетягуючи елементи, щоб зробити його своїм.
- Vibe code ваш онлайн-магазин з Horizons. Створіть свій магазин за допомогою чату. Опишіть своє бачення, уточнюйте його в розмові – ШІ створить усе для вас.
- Шаблони сайтів ecommerce. Хочете почати швидше? Виберіть з бібліотеки готових шаблонів ecommerce – оберіть той, який відповідає вашому бренду, і налаштуйте його, щоб зробити його справді своїм.
Чи підходить Hostinger Екомерс, якщо у мене вже є сайт?
Так. Уявіть Hostinger Ecommerce як кухню, що забезпечує роботу вашого ресторану – він керує вашими продуктами, запасами та замовленнями за лаштунками, тоді як ваш вебсайт — це лише одна з обідніх зал, куди заходять клієнти. Підключіть свій наявний вебсайт – незалежно від того, чи створений він за допомогою Конструктора сайтів Hostinger, конструктора кодування Horizons vibe, WordPress або іншої платформи – і все працюватиме з одного місця. Ви також можете додати більше каналів продажів поряд зі своїм наявним сайтом, не починаючи з нуля.
Чи можу я керувати кількома каналами продажів?
Так. Це одна з найбільших переваг Hostinger Ecommerce. Незалежно від того, чи продаєте ви на своєму вебсайті, в TikTok, Instagram або на маркетплейсі, як-от Etsy чи Amazon, це забезпечує централізоване управління запасами для всіх ваших магазинів – тобто ваші товари, запаси та замовлення керуються з єдиної панелі керування. Більше не потрібно перемикатися між інструментами або турбуватися про розсинхронізацію запасів.
Що можна продавати за допомогою Hostinger Ecommerce?
Практично все. Фізичні товари, цифрові завантаження (як-от електронні книги, музика або шаблони), послуги, що вимагають бронювання, товари на замовлення та пропозиції за підпискою. Незалежно від вашої бізнес-моделі, для неї знайдеться відповідний план.
Ще не знаєте, що продавати? Ми підготували список актуальних ідей для товарів, щоб допомогти вам знайти свою нішу.
Чи передбачені якісь комісії за транзакції?
Жодної. Ви зберігаєте 100% того, що заробляєте. Hostinger Ecommerce не стягує комісій за транзакції платформи, тому, незалежно від того, чи обробляєте ви свій перший продаж, чи тисячний, кожен долар надходить безпосередньо вам.
Які способи оплати можуть використовувати мої клієнти?
Ви можете приймати 100+ способів оплати по всьому світу, зокрема Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay та Google Pay), PayPal, RazorPay та Alipay — усе це з безпечним, інтегрованим процесом оформлення замовлення.
Як працює доставлення?
Для фізичних товарів ви можете підключити Shippo, щоб автоматизувати весь процес виконання замовлень – друкувати етикетки за лічені секунди, пропонувати відстеження в реальному часі та відправляти з понад 40 перевізниками, включаючи DHL, FedEx та UPS. Для товарів, що виготовляються на замовлення, Printful автоматично обробляє виробництво та доставку, щойно розміщено замовлення.