Hostinger Ecommerce – це універсальна платформа для керування бізнесом, орієнтована на електронну комерцію, яка дозволяє контролювати весь онлайн-бізнес з єдиної панелі керування.

На відміну від традиційних платформ, які починаються з вебсайту, Hostinger Ecommerce починається з бізнесу – спочатку ви налаштовуєте продукти, платежі та операції, а потім обираєте, де і як продавати – на власному вебсайті, у соціальних мережах, на маркетплейсах або за допомогою простого посилання, яким можна поділитися. Hostinger Ecommerce не прив'язаний до однієї вітрини, тому бізнес може розвиватися там, де є клієнти.