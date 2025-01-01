Виходьте в онлайн за вигідною ціною

Великий вибір послуг і тарифів для реалізації вашої ідеї.

Web hostingWordPress hostingCloud hosting
48 місяців24 місяці12 місяців1 місяць

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Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме ваш тариф.

Насолоджуйтесь усіма послугами без додаткової плати.

Необмежені SSL-сертифікати
Безплатний домен (з річним тарифом)
Професійні шаблони
Автоматичні бекапи та оновлення
Електронна пошта
Необмежений трафік

Виберіть ідеальний хостинг

ДЛЯ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ САЙТІВ
Web hosting
Ідеальний варіант для початківців. Включає все необхідне для запуску сайту.
eCommerce
500 товарів
Простота
Високий
Управління сервером
Низький
Масштабованість
Середній
ДЛЯ ШАНУВАЛЬНИКІВ WORDPRESS
WordPress hosting
Оптимізований хостинг для найпопулярнішої CMS. Підходить для середніх сайтів.
eCommerce
5 000 товарів
Простота
Високий
Управління сервером
Низький
Масштабованість
Середній
ДЛЯ ВЕЛИКИХ ПРОЄКТІВ
Cloud hosting
Виведіть свій бізнес на новий рівень. Ідеально підходить для управління сайтами клієнтів.
eCommerce
5 000 товарів
Простота
Високий
Управління сервером
Низький
Масштабованість
Високий
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Порівняйте наші тарифи

Дізнайтеся скільки коштує кожен тариф і які ресурси ви отримаєте

Характеристики

Single
Premium
Business
Cloud Startup
Основні характеристики
Сайтів:
Керований хостинг для WordPress
Відвідувань/міс.
SSD-диск
Файлів і каталогів (інодів):
Безплатні готові шаблони
Безплатна автоматична міграція сайтів
Необмежені безплатні SSL
1 поштова скринька – безплатно на 1 рік
Щотижневі бекапи
Сканер вразливостей WordPress
Розумне автооновлення WordPress
Стандартне прискорення WordPress
Трафік
Вартість безплатного домену
Безплатна CDN
Розумні інструменти для WordPress
Проміжне середовище WordPress
Виділена IP-адреса
Професійна підтримка
Керований хостинг для WordPress
Безплатне встановлення WordPress за 1 клік
Безплатна інтеграція з Google за 1 клік
Прискорення WordPress (LiteSpeed)
Перевірка сумісності WordPress
Стартовий WooCommerce
WordPress Multisite
WP-CLI і SSH
Безплатний плагін Amazon affiliate WordPress
Кеш об'єктів для WordPress
Резервне копіювання за запитом
Конструктор сайтів Hostinger
Конструктор сайтів ШІ
Drag-and-drop редактор
150 шаблонів
Маркетингові інтеграції
Генератор зображень ШІ
Генератор текстів ШІ
Генератор блогів ШІ
Теплові карти ШІ
SEO-оптимізація ШІ
Функції eCommerce
0% комісії за транзакцію
100+ способів оплати
Безпека
Стандартний захист від DDoS
Брандмауер вебдодатків
Захищені Cloudflare сервери імен
Сканер шкідливих програм
Безпечний менеджер доступу
Вартість захисту конфіденційності WHOIS
Сервіс і підтримка
Гарантія повернення грошей 30 днів
Аптайм 99.9%
Глобальні дата-центри
Підтримка онлайн
Технічні можливості
PHP Workers:
Відвідувань/міс.
Піддоменів:
Підключень до MySQL:
Баз даних:
FTP-акаунтів:
Cron-задач:
Доступ до GIT
Різні версії PHP
Управління DNS
Менеджер кешу
Потужна панель управління
Доступ через SSH
1
10 000
10 GB
200 000
100 GB
379,00 ₴
379,00 ₴
25
10 000
2
25
2
1
2
25
25 000
25 GB
400 000
25
379,00 ₴
379,00 ₴
40
25 000
100
50
300
50
100 000
50 GB
600 000
50
379,00 ₴
379,00 ₴
60
100 000
100
75
300
100
200 000
100 GB
2 000 000
100
379,00 ₴
379,00 ₴
100
200 000
300
100
800
39,00  ₴ /міс.
79,00  ₴ /міс.
129,00  ₴ /міс.
299,00  ₴ /міс.

Нам довіряють понад 3 мільйона власників сайтів по всьому світу

Charlie Low
Charlie Low
Співзасновниця "Nohma"

Ми скористалися послугами Hostinger і отримали лише позитивний досвід. Якщо у нас виникнуть проблеми, впевнені, що їхня команда підтримки надасть професійну допомогу.

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Jack Bies
Jack Bies
Креативний директор

Команда підтримки Hostinger зробила все можливе, щоб розв'язати мою проблему.

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Jhon Ortega
Jhon Ortega
Підприємець

Я шукав хостинг, який інтуїтивно зрозумілий для початківців і забезпечує високу продуктивність.

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Входить до всіх тарифів

Конструктор сайтів

Конструктор сайтів

Створіть сайт за 3 прості кроки, використовуючи інструменти ШІ. Ви запустите свій онлайн-ресурс всього за кілька хвилин.

Безпечний хостинг

Безпечний хостинг

Ваші сайти захищено найновішим програмним забезпеченням.

Гарантія аптайм 99,9%

Гарантія аптайм 99,9%

Ваш сайт працюватиме безперебійно завдяки гарантії аптайм 99,9%.

Проста панель управління

Проста панель управління

Підходить як для початківців, так і для професіоналів. Слідкуйте за роботою сайту та вносьте зміни у будь-який час.

Онлайн-підтримка 24/7

Онлайн-підтримка 24/7

Отримайте професійну підтримку у будь-який час. Наша команда відповідає менше ніж за 2 хвилини та володіє понад 10 мовами.

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Charlie Low and Dale Comely

Ми завжди посилаємося на Hostinger як на взірець для наших менеджерів з підтримки клієнтів.

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Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Owen Phillips

Перенести сайт у Hostinger – це найкраще рішення для мого бізнесу.

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Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

Gabrielle Scarlett

Я можу керувати хостингом, доменом і SSL-сертифікатом в одному місці, що дуже зручно.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Зекономте до 80% на тарифі

Якщо ви задоволені не на 100%, ви можете подати запит на повернення коштів протягом 30 днів після покупки. Жодного ризику. Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте наші умови повернення коштів (можуть застосовуватися винятки).

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Поширені запитання про ціни Hostinger

Як зареєструвати безплатний домен, включений до річного хостинг-тарифу?

Як активувати безплатний SSL-сертифікат?

Чи можу я змінити тариф?

Чому тарифи мають різні ціни?

Чи пропонує Hostinger хостинг для eCommerce?

Чи можу я перенести наявні сайти в Hostinger?

У мене є доменне ім'я в іншого провайдера. Чи можу я перенести його в Hostinger?

Який хостинг найкраще підходить для професійних розробників?

Чи можу я створити сайт на WordPress і розмістити його у Hostinger?