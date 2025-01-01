Хоча всі наші тарифи Web hosting включають усе необхідне для розміщення сайту в інтернеті, а також продуктивність і безпеку, на які ви можете покластися, кожен тариф розроблено відповідно до різних потреб. Наприклад, сайт професійного портфоліо приватної особи не потребує тих самих ресурсів електронної комерції, які потрібні для середнього інтернет-магазину, або ж розробнику може знадобитися хостинг виділеного сервера для онлайн-ігор. Пропонуючи різноманітні тарифи, ми можемо гарантувати, що ви платите лише за ті функції та ресурси, які вам потрібні.