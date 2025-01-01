Надійні послуги за доступною ціною
Email-маркетинг
Скільки у вас підписників?
0
50k
ЗНИЖКА 0%
На місяць
До 500 унікальних підписників на місяць
249,00 ₴ /міс.
На 1 міс. Вартість продовження – 249,00 ₴/міс.
Вихідних листів на місяць: 3 500
Отримайте 5 безплатних повідомлень ШІ на міс.
Без лого Reach у листах
Налаштуйте автоматизацію привітальних листів
Найпопулярніший
ЗНИЖКА 72%
На рік
До 500 унікальних підписників на місяць
69,00 ₴ /міс.
На 12 міс. Вартість продовження – 89,00 ₴/міс.
Вихідних листів на місяць: 3 500
Отримайте 5 безплатних повідомлень ШІ на міс.
Без лого Reach у листах
Налаштуйте автоматизацію привітальних листів
Входить у кожен тариф
Автоматично синхронізуйте підписників з конструктора сайтів
Все в одному місці – від контенту до дизайну
Відстежуйте ефективність email-кампаній
Онлайн-підтримка 24/7
Вказана сума – це ціна за місяць без урахування податків.
Створіть дизайн за допомогою ШІ
Створюйте професійні листи, адаптовані для мобільних пристроїв – технічні навички не потрібні
Фірмовий дизайн
Збережіть налаштування стилю, щоб адаптувати кожен шаблон
Оптимізуйте бізнес
Відстежуйте ефективність, щоб вивести кампанії на новий рівень
З Hostinger Reach я можу створити, просувати та розвивати проєкт – усе в одному місці. Додаткові інструменти не потрібні.
Залучити аудиторію стало ще простіше
Створіть висококонверсійні листи та розширте аудиторію без зайвих зусиль.
Залиште важку роботу для ШІ
Розвивайте бізнес за допомогою листів, розроблених для досягнення ваших цілей.
Простий та швидкий спосіб створити найкращі макет, контент і візуальні елементи.
Збільште кількість підписників
Автоматично синхронізуйте підписників сайту, якщо ви вже використовуєте форми конструктора сайтів Hostinger.
Синхронізуйте контакти за допомогою плагіна WordPress.
Надсилайте кампанії та розвивайтеся
Відстежуйте відкриття, кліки та ефективність у режимі реального часу.
Приймайте зважені рішення завдяки зрозумілій і простій аналітиці кампаній.
Часті запитання про email-маркетинг з Hostinger Reach
Перегляньте відповіді на поширені запитання про наші інструменти email-маркетингу та кампанії.