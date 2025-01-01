Хоча наш хостинг має все необхідне для запуску сайту, кожен тариф розроблено під різні потреби. Наприклад, сайт-портфоліо не потребує ресурсів, які необхідні для інтернет-магазину середнього розміру. Ми пропонуємо різні тарифи, щоб ви платили лише за ті функції та ресурси, які вам потрібні.