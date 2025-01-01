Lance online: planos e serviços acessíveis
Cada plano tem tudo aquilo de que precisa e muito mais
Aprovado por mais de 4 milhões de proprietários de sites em todo o mundo
Desde que estamos com a Hostinger, tem sido fantástico. Não tivemos qualquer problema e, se tivermos alguma dúvida, o serviço de apoio ao cliente é incrível.
A equipa de Sucesso do Cliente da Hostinger faz de tudo para compreender o meu problema.
Estava à procura de uma empresa de alojamento que fosse muito intuitiva para principiantes e muito bem configurada para um bom desempenho.
Incluído em todos os planos
Backups e snapshots
Proteja os seus dados com os nossos backups semanais automatizados e crie snapshots manuais com facilidade.
Firewall e proteção DDoS
Proteja o seu servidor virtual em cada passo do caminho. Com a nossa filtragem Wanguard DDoS e a firewall fácil de configurar, pode manter afastado qualquer tráfego nocivo.
99,9% de uptime. Garantido
A nossa garantia de 99,9% de uptime significa que o seu site está sempre disponível.
Assistente IA
O nosso assistente IA simplifica a gestão de VPS, orientando-o em tarefas como a instalação do WordPress ou a configuração de regras de firewall.
Apoio ao cliente 24/7
Peça apoio especializado sempre que precisar. Normalmente, respondemos em menos de 2 minutos e a nossa equipa fala mais de 8 idiomas.
Referimo-nos honestamente à Hostinger como referência para os nossos engenheiros quando prestam assistência.
Pude gerir o alojamento, o nome de domínio e o certificado SSL num só lugar, o que foi realmente refrescante.