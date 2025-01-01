Lance online: planos e serviços acessíveis

Encontre o nome de domínio perfeito

Introduza o nome de domínio que pretende e escolha uma extensão no passo seguinte. Escolha entre .com, .online, .store - e muitos mais.

Compare preços de extensão de domínio

PopularempresarialEducaçãoInternacionalTecnologiaSocial & PessoalProfissional & ServiçosEntretenimento
Extensão de domínioPrimeiro anoRenova emTransferir
.pt
.com
.net
.shop
.org
.store
.tech
.xyz
.cloud
.site
Domínio gratuito com alojamento

Obtenha um domínio - de graça

Obtenha um domínio gratuito durante 1 ano ao escolher qualquer plano de alojamento.
Obtenha um domínio - de graça

Desfrute de tudo isto. Sem qualquer custo adicional.

Certificados de segurança SSL ilimitados
Domínio gratuito (com planos anuais)
Templates concebidos por profissionais
Backups e atualizações automáticos
Endereços de email
Tráfego web ilimitado

Porquê comprar nomes de domínio na Hostinger?

Encontre o nome de domínio perfeito e fique online em minutos com um provedor de confiança utilizado por milhões de pessoas em todo o mundo.

Apoio ao vivo 24/7

Precisa de ajuda? Contacte a nossa equipa de Sucesso do Cliente a qualquer momento.

Registo de domínios fiável

A Hostinger é acreditada pela ICANN e oferece 300 extensões de domínio.

Configuração rápida, gestão fácil

Registe o seu domínio com apenas alguns cliques - não são necessários conhecimentos técnicos.

6 coisas a ter em conta antes de comprar domínios

Mantenha-o curto

Tente manter o seu nome de domínio com menos de três palavras. Isto torna-o mais fácil de ler e de recordar.

Menos é mais

Evite hífenes, números, calão e palavras difíceis de soletrar - tornam os domínios mais difíceis de escrever e recordar.

Inclua o nome da sua marca

Utilize o nome da sua marca ou palavras-chave relevantes para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados da pesquisa.

Verificar disponibilidade

Pesquise o domínio pretendido para ver se está disponível. Não se esqueça de verificar também se não foi registado como marca.

Pense localmente

Se o domínio .com estiver ocupado, experimente uma extensão específica do país, como .co.uk, .us ou .pk, para uma melhor segmentação regional.

Aja rapidamente

Os grandes domínios vendem-se rapidamente - pesquise e garanta o seu hoje mesmo para colocar o seu projeto ou negócio online.

Gabrielle Scarlett

Migrar para a Hostinger foi a melhor decisão que já tomei.

gabriellescarlett.com

Charlie Low and Dale Comely

Referimo-nos honestamente à Hostinger como referência para os nossos engenheiros quando prestam assistência.

nohma.com

Owen Phillips

Pude gerir o alojamento, o nome de domínio e o certificado SSL num só lugar, o que foi realmente refrescante.

gatefootforge.co.uk

