Lance online: planos e serviços acessíveis

Alojamento web
Alojamento VPS
Alojamento n8n VPS
Criador de Sites
Horizons
Domínios
Email e marketing

Alojamento VPS

Apoio 24/7

Garantia de reembolso de 30 dias

Cancele a qualquer momento

Alojamento VPSAlojamento de servidores de jogos
24 mesesMELHOR VALOR12 meses1 mês

Cada plano tem tudo aquilo de que precisa e muito mais

Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Datacenters em todo o mundo
Backups semanais gratuitos
Gestão de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Assistente de IA com tecnologia MCP
Servidor Hostinger API MCP
Todos os planos são pagos à cabeça. A taxa mensal reflete o preço total do plano dividido pelo número de meses do seu plano.

Um guia para encontrar o alojamento ideal para si

Alojamento VPS KVM
Perfeito para programadores. Mais potência, mais controlo. Mais tudo.
PROCESSADOR AMD EPYCARMAZENAMENTO NVMe
Templates de SO baseados em Linux
UbuntuFedora CloudDebianopenSUSEAlmaLinuxRocky Linux
Controlo do servidor
Alto
Desempenho
Alto
Complexidade
Médio
Alojamento de servidores de jogos
Mantenha o acesso root total para personalizar o alojamento de jogos a seu gosto.
PROCESSADOR AMD EPYCARMAZENAMENTO NVMe
Vários jogos e jogadores ilimitados
MinecraftPalworldCS27 dias para morrerValheime mais
Controlo do servidor
Alto
Desempenho
Alto
Complexidade
Baixo

Aprovado por mais de 4 milhões de proprietários de sites em todo o mundo

Charlie Low
Charlie Low
Cofundadora da Nohma

Desde que estamos com a Hostinger, tem sido fantástico. Não tivemos qualquer problema e, se tivermos alguma dúvida, o serviço de apoio ao cliente é incrível.

Ler história completa
Jack Bies
Jack Bies
Diretor criativo

A equipa de Sucesso do Cliente da Hostinger faz de tudo para compreender o meu problema.

Ler história completa
Jhon Ortega
Jhon Ortega
Empreendedor

Estava à procura de uma empresa de alojamento que fosse muito intuitiva para principiantes e muito bem configurada para um bom desempenho.

Ler história completa

Incluído em todos os planos

Backups e snapshots

Backups e snapshots

Proteja os seus dados com os nossos backups semanais automatizados e crie snapshots manuais com facilidade.

Firewall e proteção DDoS

Firewall e proteção DDoS

Proteja o seu servidor virtual em cada passo do caminho. Com a nossa filtragem Wanguard DDoS e a firewall fácil de configurar, pode manter afastado qualquer tráfego nocivo.

99,9% de uptime. Garantido

99,9% de uptime. Garantido

A nossa garantia de 99,9% de uptime significa que o seu site está sempre disponível.

Assistente IA

Assistente IA

O nosso assistente IA simplifica a gestão de VPS, orientando-o em tarefas como a instalação do WordPress ou a configuração de regras de firewall.

Apoio ao cliente 24/7

Apoio ao cliente 24/7

Peça apoio especializado sempre que precisar. Normalmente, respondemos em menos de 2 minutos e a nossa equipa fala mais de 8 idiomas.

Charlie Low and Dale Comely

Referimo-nos honestamente à Hostinger como referência para os nossos engenheiros quando prestam assistência.

Ler história completa

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Gabrielle Scarlett

Migrar para a Hostinger foi a melhor decisão que já tomei.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Owen Phillips

Pude gerir o alojamento, o nome de domínio e o certificado SSL num só lugar, o que foi realmente refrescante.

Ler história completa

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

Garantia de reembolso de 30 dias

Se não ficar 100% satisfeito, pode solicitar o reembolso do seu pagamento num prazo de 30 dias após a compra. O processo é simples e sem riscos. Para mais informações, consulte a nossa política de reembolsos (podem aplicar-se exclusões).

FAQ sobre os preços da Hostinger

Como posso registar o domínio gratuito incluído nos planos anuais de alojamento?

Como posso ativar o certificado SSL gratuito?

Posso alterar o meu plano se as minhas circunstâncias mudarem?

Porque é que planos diferentes custam preços diferentes?

A Hostinger oferece alojamento para ecommerce?

Posso migrar sites existentes para a Hostinger?

Tenho um nome de domínio numa empresa diferente. Posso transferi-lo para a Hostinger?