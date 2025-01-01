Da, oferim o varietate de planuri ecommerce care includ tot ce ai nevoie pentru a-ți deschide magazinul online și a începe să vinzi. Toate planurile noastre ecommerce includ gestionarea inventarului, multiple metode de plată, integrări de marketing, programarea întâlnirilor cu clienții și 0% taxe de tranzacție, astfel încât să păstrezi cât mai mult din ceea ce câștigi.