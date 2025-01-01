Mulai online: paket dan layanan murah
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Temukan paket hosting terbaik untuk Anda
Dipercaya 4+ juta pelanggan di seluruh dunia
Kami tidak pernah mengalami kendala selama menggunakan layanan Hostinger. Kalaupun ada pertanyaan, layanan CS-nya sangat responsif dan andal.Baca cerita lengkapnya
Tim Customer Success Hostinger benar-benar berusaha mengatasi semua kendala dengan sangat baik dan sepenuh hati.Baca cerita lengkapnya
Layanan hosting yang mudah dioperasikan untuk pemula seperti saya. Performa hosting mantap.Baca cerita lengkapnya
Termasuk dalam semua paket
Backup dan snapshot
Lindungi data Anda dengan backup mingguan otomatis dan buat snapshot manual dengan mudah.
Proteksi firewall dan DDoS
Beri perlindungan penuh untuk server virtual Anda. Cegah traffic berbahaya dengan Wanguard DDoS dan firewall.
Jaminan uptime 99,9%
Website selalu online dengan jaminan uptime 99,9%.
AI assistant
AI Assistant kami serba bisa, mulai dari instal WordPress hingga konfigurasi firewall. AI Assistan adalah solusi terbaik untuk mempermudah pengelolaan VPS Anda.
Bantuan 24/7
Dapatkan bantuan langsung kurang dari 2 menit. Spesialis kami tersedia kapan saja dalam 8+ bahasa.
Kami menjadikan Hostinger sebagai standar acuan untuk memberikan dukungan teknis.Baca cerita lengkapnya
Kelola hosting, nama domain, bahkan sertifikat SSL bisa dilakukan dari satu tempat. Benar-benar praktis!Baca cerita lengkapnya