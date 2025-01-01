इस सीमित समय ऑफर को हाथ से न जाने दें

हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सारे साधन हैं, और बहुत कुछ

AMD EPYC प्रोसेसर
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैक-अप
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps नेटवर्क स्पीड
सार्वजनिक API
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
होस्टिंगर API MCP सर्वर
अपने लिए सही होस्टिंग खोजने पर एक गाइड

KVM VPS होस्टिंग
डेवलपर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट। अधिक शक्ति के साथ-साथ अधिक नियंत्रण भी पाएं।
AMD EPYC प्रोसेसरNVMe स्टोरेज
Linux-आधारित OS टेम्पलेट्स
UbuntuFedora CloudDebianopenSUSEAlmaLinuxRocky Linux
सर्वर नियंत्रण
उच्च
परफॉर्मेंस
उच्च
जटिलता
मध्यम
गेम सर्वर होस्टिंग
फुल रूट एक्सेस के साथ अपनी गेम होस्टिंग अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज़ करें।
AMD EPYC प्रोसेसरNVMe स्टोरेज
अनेक गेम्स और अनगिनत खिलाड़ी
MinecraftPalworldCS27 Days to DieValheimऔर अन्य
सर्वर नियंत्रण
उच्च
परफॉर्मेंस
उच्च
जटिलता
कम

दुनिया भर में 40+ लाख वेबसाइट मालिकों का भरोसा

Charlie Low
Nohma की सह-संस्थापिका

जब से हम Hostinger से जुड़ें हैं, हमारा अनुभव अद्भुत रहा है। हमें अब तक कोई समस्या पेश नहीं आई है। और अगर कभी हमारे कोई सवाल होते हैं, तो Hostinger की कस्टमर सर्विस मददगार रही है।

पूरा रिव्यू पढ़ें
Jack Bies
क्रिएटिव डायरेक्टर

Hostinger की ग्राहक सफलता टीम मेरी समस्या को समझने के लिए हर संभव प्रयास करती है।

पूरा रिव्यू पढ़ें
Jhon Ortega
आंत्रप्रेन्योर

मैं ऐसी होस्टिंग कंपनी की खोज में था जो नौसिखियों के लिए बहुत ही सहजज्ञ हो और अच्छे परफॉरमेंस के लिए कॉन्फिगर की गई हो।

पूरा रिव्यू पढ़ें

हर प्लान में समाविष्ट

बैकअप और स्नैपशॉट्स

बैकअप और स्नैपशॉट्स

हमारे साप्ताहिक स्वचालित बैकअप के साथ अपना डेटा सुरक्षित बनाए रखें और आसानी से मैन्युअल स्नैपशॉट्स बनाएं।

फायरवॉल और DDoS सुरक्षा

फायरवॉल और DDoS सुरक्षा

अपने वर्चुअल सर्वर को हर कदम पर सुरक्षित रखें। हमारे Wanguard DDoS फिल्टरिंग और कॉन्फिगर करने में आसान फायरवॉल के साथ आप किसी भी हानिकारक ट्रैफिक को दूर रख पाएंगे।

99.9% अपटाइम की गारंटी

99.9% अपटाइम की गारंटी

हमारी 99.9% अपटाइम गारंटी का मतलब है कि आपकी वेबसाइट हमेशा उपलब्ध रहेगी।

AI असिस्टेंट

AI असिस्टेंट

हमारा AI असिस्टेंट VPS प्रबंधन को सरल बनाता है और WordPress इंस्टॉल करने या फायरवॉल नियम कॉन्फिगर करने जैसे कार्यों पर आपका मार्गदर्शन करता है।

24/7 ग्राहक सहायता

24/7 ग्राहक सहायता

विशेषज्ञ सहायता पाएं जब भी आपको आवश्यकता हो। हमारी टीम आमतौर पर 3 मिनट से कम समय में रिस्पॉन्ड करती है 8+ भाषाएं जानती है।

30-दिन की मनी-बैक गारंटी

