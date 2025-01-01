हमारे सभी वेब होस्टिंग प्लान्स में आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन ले आने के लिए आवश्यक सभी चीजें समाविष्ट हैं। साथ ही परफॉर्मेंस और सुरक्षा ऐसी, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। हर प्लान अलग-अलग आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति की प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट को उन ईकॉमर्स संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है जो एक मध्यम पैमाने के रिटेल विक्रेता को अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए चाहिए। वैसे ही, किसी डेवलपर को अपना डेडिकेटेड ऑनलाइन गेम सर्वर होस्ट करने के लिए अलग प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होगी। हम विभिन्न प्रकार के प्लान्स की पेशकश करते हैं ताकि आप केवल उन सुविधाओं और संसाधनों के लिए भुगतान करें जिनकी आपको सच में आवश्यकता है।