वीपीएस पर आपको आमतौर पर पूर्ण रूट एक्सेस मिलता है, जिससे आप ओपनक्लॉ को अपनी इच्छानुसार कॉन्फ़िगर कर सकते हैं: सिस्टम सीमाओं को समायोजित कर सकते हैं, अतिरिक्त टूल या सीएलआई इंस्टॉल कर सकते हैं, और पर्यावरण चर और गुप्त फ़ाइलों का प्रबंधन कर सकते हैं। आप चुन सकते हैं कि किन चैट चैनलों को सक्षम करना है, किन एलएलएम प्रदाताओं से कनेक्ट करना है (जैसे क्लाउड, जीपीटी, जेमिनी, स्थानीय मॉडल), और फ़ाइल सिस्टम या शेल एक्सेस की कितनी अनुमति देनी है। आप स्वयं स्किल्स और प्लगइन्स का प्रबंधन भी कर सकते हैं, उनके कोड की समीक्षा कर सकते हैं, और आवश्यकतानुसार फ़ायरवॉल, अनुमति सूची या सैंडबॉक्सिंग जैसे अपने स्वयं के सुरक्षा नियम सेट कर सकते हैं।