OpenClaw هي منصة مساعد ذكاء اصطناعي ذاتية الاستضافة، مصممة لتشغيل مهام شبيهة بمهام الوكلاء الحقيقيين، مثل أتمتة مهام المتصفح، وتنفيذ أوامر النظام، وإدارة الملفات، والتكامل مع تطبيقات الدردشة مثل واتساب، وتليجرام، وديسكورد، وسلاك، وغيرها. عند تثبيتها على خادم افتراضي خاص (VPS)، يمكنها العمل كمركز أتمتة يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لأمور مثل البحث، وإعداد التقارير، والإنتاجية الشخصية، ومساعدي دعم العملاء، والأدوات الداخلية المخصصة التي تعمل من خلال تعليمات اللغة الطبيعية.

OpenClaw هي منصة مساعد ذكاء اصطناعي ذاتية الاستضافة، مصممة لتشغيل مهام شبيهة بمهام الوكلاء الحقيقيين، مثل أتمتة مهام المتصفح، وتنفيذ أوامر النظام، وإدارة الملفات، والتكامل مع تطبيقات الدردشة مثل واتساب، وتليجرام، وديسكورد، وسلاك، وغيرها. عند تثبيتها على خادم افتراضي خاص (VPS)، يمكنها العمل كمركز أتمتة يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لأمور مثل البحث، وإعداد التقارير، والإنتاجية الشخصية، ومساعدي دعم العملاء، والأدوات الداخلية المخصصة التي تعمل من خلال تعليمات اللغة الطبيعية.

تشغيل OpenClaw على خادم افتراضي خاص (VPS) يضمن بقاء وكيل الذكاء الاصطناعي متصلاً بالإنترنت دائمًا دون الحاجة إلى تشغيل جهازك الشخصي أو توصيله بالشبكة. كما يعزل الخادم الافتراضي الخاص الوكيل عن بيئة سطح المكتب الشخصية، وهو أمر بالغ الأهمية لأن OpenClaw يمكنه الوصول إلى الملفات والشبكات والأدوات؛ لذا فإن وضعه على خادم مخصص يقلل المخاطر مع توفير الطاقة والاتصال اللازمين له. بالإضافة إلى ذلك، يوفر لك الخادم الافتراضي الخاص موارد يمكن التنبؤ بها واتصالاً مستقرًا بالشبكة، مما يحسن موثوقية عمليات التشغيل الآلي طويلة الأمد والمراسلة متعددة القنوات.

تشغيل OpenClaw على خادم افتراضي خاص (VPS) يضمن بقاء وكيل الذكاء الاصطناعي متصلاً بالإنترنت دائمًا دون الحاجة إلى تشغيل جهازك الشخصي أو توصيله بالشبكة. كما يعزل الخادم الافتراضي الخاص الوكيل عن بيئة سطح المكتب الشخصية، وهو أمر بالغ الأهمية لأن OpenClaw يمكنه الوصول إلى الملفات والشبكات والأدوات؛ لذا فإن وضعه على خادم مخصص يقلل المخاطر مع توفير الطاقة والاتصال اللازمين له. بالإضافة إلى ذلك، يوفر لك الخادم الافتراضي الخاص موارد يمكن التنبؤ بها واتصالاً مستقرًا بالشبكة، مما يحسن موثوقية عمليات التشغيل الآلي طويلة الأمد والمراسلة متعددة القنوات.

في الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، تحصل عادةً على صلاحيات الجذر الكاملة، مما يتيح لك تهيئة OpenClaw بالشكل الذي تريده تمامًا: تعديل حدود النظام، وتثبيت أدوات أو واجهات سطر أوامر إضافية، وإدارة متغيرات البيئة والبيانات السرية. يمكنك اختيار قنوات الدردشة التي ترغب في تفعيلها، ومزودي خدمات التعلم القائم على التعلم (LLM) الذين ترغب في الاتصال بهم (مثل Claude وGPT وGemini والنماذج المحلية)، وتحديد مستوى الوصول إلى نظام الملفات أو سطر الأوامر. كما يمكنك إدارة المهارات والإضافات بنفسك، ومراجعة شفرتها البرمجية، وإعداد قواعد الأمان الخاصة بك، مثل جدران الحماية وقوائم السماح أو الحماية المعزولة (Sandboxing) عند الحاجة.

تتيح لك خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS) اختيار وحدة المعالجة المركزية (CPU) وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ومساحة التخزين بما يتناسب مع أحمال عمل OpenClaw، مما يسمح لك بالبدء بموارد صغيرة والتوسع تدريجيًا مع نمو عمليات التشغيل الآلي أو عدد المستخدمين المتصلين. توفر الموارد المخصصة وشبكة مركز البيانات عادةً زمن استجابة أقل لواجهات برمجة تطبيقات إدارة دورة حياة التطبيقات (LLM APIs) ومنصات المراسلة، مما يجعل الاستجابات أسرع وأكثر اتساقًا. مع الإعداد الصحيح، يمكنك أيضًا تفعيل المراقبة وإعادة التشغيل التلقائي والنسخ الاحتياطي على الخادم الافتراضي الخاص، مما يُحسّن بشكل كبير موثوقية الوكيل المصمم للعمل دون مراقبة على مدار الساعة.

تتيح لك خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS) اختيار وحدة المعالجة المركزية (CPU) وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ومساحة التخزين بما يتناسب مع أحمال عمل OpenClaw، مما يسمح لك بالبدء بموارد صغيرة والتوسع تدريجيًا مع نمو عمليات التشغيل الآلي أو عدد المستخدمين المتصلين. توفر الموارد المخصصة وشبكة مركز البيانات عادةً زمن استجابة أقل لواجهات برمجة تطبيقات إدارة دورة حياة التطبيقات (LLM APIs) ومنصات المراسلة، مما يجعل الاستجابات أسرع وأكثر اتساقًا. مع الإعداد الصحيح، يمكنك أيضًا تفعيل المراقبة وإعادة التشغيل التلقائي والنسخ الاحتياطي على الخادم الافتراضي الخاص، مما يُحسّن بشكل كبير موثوقية الوكيل المصمم للعمل دون مراقبة على مدار الساعة.

لمن تُناسب خدمة استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة من OpenClaw بشكل أفضل؟