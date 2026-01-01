لا تفوتوا العروض لفترة محدودة!
استكشف
Up to 67% off

OpenClaw Hosting

انشر OpenClaw في ثوانٍ

إعداد بنقرة واحدة
أرصدة الذكاء الاصطناعي مُعدة مسبقًا
مكافأة مضاعفة أرصدة الذكاء الاصطناعي
خصوصية البيانات وسيادتها
4.99  US$ /الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
مخلب مفتوح

انطلق مع أكبر عروضنا

64% خصم
KVM 1
13.99  US$
4.99  US$ /الشهر
عرض لفترة محدودة
تتجدّد مقابل 9.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
61% خصم
KVM 2
17.99  US$
6.99  US$ /الشهر
عرض لفترة محدودة
تتجدّد مقابل 12.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
67% خصم
KVM 4
29.99  US$
9.99  US$ /الشهر
عرض لفترة محدودة
تتجدّد مقابل 24.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
67% خصم
KVM 8
59.99  US$
19.99  US$ /الشهر
عرض لفترة محدودة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
64% خصم
KVM 1
13.99  US$
4.99  US$ /الشهر
عرض لفترة محدودة
تتجدّد مقابل 9.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
61% خصم
KVM 2
17.99  US$
6.99  US$ /الشهر
عرض لفترة محدودة
تتجدّد مقابل 12.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
67% خصم
KVM 4
29.99  US$
9.99  US$ /الشهر
عرض لفترة محدودة
تتجدّد مقابل 24.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
67% خصم
KVM 8
59.99  US$
19.99  US$ /الشهر
عرض لفترة محدودة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
نسخ احتياطية أسبوعية مجانية
إدارة جدار الحماية
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مساعد AI مدعوم من MCP
دومين .cloud مجاني لمدة سنة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
نسخ احتياطية أسبوعية مجانية
إدارة جدار الحماية
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مساعد AI مدعوم من MCP
دومين .cloud مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

تم إعداد أتمتة الذكاء الاصطناعي في OpenClaw مسبقًا من أجلك

OpenClaw هو نظام ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر ومثبت فعاليته، يعمل كمساعدك الشخصي. يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للتواصل معك وإنجاز مهامك عبر منصاتك المفضلة، بما في ذلك واتساب، وتليجرام، وسلاك، والعديد من تطبيقات المراسلة الأخرى.

باستضافة مشروعك على خادم افتراضي خاص (VPS) من هوستينجر، ستحصل على بيئة آمنة وقوية لذكائك الاصطناعي مع ضمان خصوصية تامة. العملية سهلة للغاية: تثبيت بنقرة واحدة فقط، ورصيد الذكاء الاصطناعي مُعدّ مسبقًا لتتمكن من البدء فورًا.
مخلب مفتوح

قم بتشغيل استضافة OpenClaw VPS لتشغيل سير عمل الذكاء الاصطناعي المستقل

استضف OpenClaw على خادم افتراضي خاص (VPS) للحصول على مساعد يعمل باستمرار. فهو يحافظ على أمانه مع أتمتة مهامك اليومية، وإدارة الرسائل، وإنجاز قائمة مهامك نيابةً عنك.

نشر بنقرة واحدة

تجنّب التعقيدات التقنية. أطلق نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بك في ثوانٍ باستخدام قالب مُثبّت مسبقًا. لا حاجة إلى كتابة أكواد أو إعدادات خادم معقدة - فقط انقر وابدأ.

مخلب مفتوح

أرصدة الذكاء الاصطناعي المدمجة مسبقًا

انسَ متاعب واجهة برمجة التطبيقات (API). يتم ربط رصيد الذكاء الاصطناعي الخاص بك تلقائيًا وهو جاهز للاستخدام فورًا. لا حاجة لحسابات خارجية أو مفاتيح يدوية - فقط أتمتة فورية.

مخلب مفتوح

موثوقية دائمة

حافظ على عمل مساعدك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يبقى الذكاء الاصطناعي الخاص بك نشطًا على خادم افتراضي خاص للتعامل مع العملاء المحتملين وإدارة المهام حتى عندما يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك غير متصل بالإنترنت.

مخلب مفتوح

نشر بنقرة واحدة

تجنّب التعقيدات التقنية. أطلق نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بك في ثوانٍ باستخدام قالب مُثبّت مسبقًا. لا حاجة إلى كتابة أكواد أو إعدادات خادم معقدة - فقط انقر وابدأ.

مخلب مفتوح

أرصدة الذكاء الاصطناعي المدمجة مسبقًا

انسَ متاعب واجهة برمجة التطبيقات (API). يتم ربط رصيد الذكاء الاصطناعي الخاص بك تلقائيًا وهو جاهز للاستخدام فورًا. لا حاجة لحسابات خارجية أو مفاتيح يدوية - فقط أتمتة فورية.

مخلب مفتوح

موثوقية دائمة

حافظ على عمل مساعدك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يبقى الذكاء الاصطناعي الخاص بك نشطًا على خادم افتراضي خاص للتعامل مع العملاء المحتملين وإدارة المهام حتى عندما يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك غير متصل بالإنترنت.

مخلب مفتوح

موقع الخادم الموصى به:

جارٍ التحقق...

التنمية المحلية. الانتشار العالمي

حسّن سرعة التحميل باختيار موقع خادم قريب قدر الإمكان من جمهورك. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

Image

استضافة OpenClaw التي يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀

Noel
Noel

أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. وأداء قوي.

Omkar
Omkar

تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.

Sylvain
Sylvain

شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.

Martin K
Martin K

الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.

اعمل بذكاء أكبر مع كودي

كودي - مساعدك الذكي الودود - موجود هنا لمساعدتك في أي أسئلة متعلقة بالخوادم الافتراضية الخاصة (VPS).

يعمل نظام الذكاء الاصطناعي باستمرار ومتاح دون أي تكلفة إضافية، ويساعدك في جميع مهام إدارة الخوادم الافتراضية الخاصة. سواء كنت تُصلح خطأً، أو تُحدّث جدار الحماية، أو تُدير البيانات، فإن نظام الذكاء الاصطناعي يُبسّط العملية ويوفر لك الوقت من خلال تحويل الأوامر البسيطة إلى عمليات خادم موثوقة.
مخلب مفتوح

ضمان استرداد الرسوم لمدة 30 يومًا

جرّبها دون أي مخاطرة مع ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا. راجع سياسة استرداد رسوم التسجيل لمزيد من التفاصيل.

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

ما هو برنامج OpenClaw، وما هي استخداماته على خادم افتراضي خاص (VPS)؟

ما هو برنامج OpenClaw، وما هي استخداماته على خادم افتراضي خاص (VPS)؟

لماذا يجب عليّ تشغيل برنامج OpenClaw على خادم افتراضي خاص (VPS) بدلاً من جهاز الكمبيوتر الخاص بي؟

ما مقدار التحكم والتخصيص الذي أحصل عليه عند استضافة OpenClaw على خادم افتراضي خاص (VPS)؟

كيف يؤثر الخادم الافتراضي الخاص (VPS) على أداء OpenClaw وقابليته للتوسع وموثوقيته؟

لمن تُناسب خدمة استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة من OpenClaw بشكل أفضل؟

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.