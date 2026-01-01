hosting para OpenClaw
Automatiza tu día a día con el hosting para OpenClaw
Infraestructura fiable y escalable
Potencia tu IA autónoma con el hosting VPS de OpenClaw
Seguridad avanzada
Detecta archivos maliciosos con un escáner de malware, protege tu servidor con defensa DDoS y un firewall integrado, y controla el acceso a tu sitio web con una IP dedicada.
Rendimiento excepcional
Tu servidor funcionará con procesadores AMD EPYC y almacenamiento NVMe SSD, y tendrás una infraestructura de 300 Mb/s para lo que necesites. Si te hacen falta más recursos de VPS, puedes mejorar tu plan en cualquier momento con unos pocos clics.
Control total, sin riesgos
Configura tu hosting MEVN con acceso root completo como quieras. Antes de hacer cualquier cambio importante, crea una instantánea manual gratuita. Si ocurre algo, restaura tus datos con el último backup automático gratuito.
Un hosting para OpenClaw fiable
¡Estoy contentísimo con el hosting VPS de Hostinger! Su tiempo de actividad es excelente y mi web siempre funciona de maravilla. Además, cuando necesito ayuda, el equipo de soporte responde al momento, con profesionalidad y con soluciones claras.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y el soporte humano se complementan de lujo. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente fiable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa funciona de maravilla, estoy muy satisfecho con los servicios que me brindan. No es tan caro como otros y sus planes de precios y configuraciones de VPS son geniales.