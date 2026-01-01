Sleva až 67% na

OpenClaw Hosting

Nasaďte OpenClaw během několika sekund

Nastavení jedním kliknutím
Předkonfigurované kredity umělé inteligence
2x bonus v kreditech AI
Ochrana osobních údajů a suverenita dat
126,99  Kč /měs.
30denní záruka vrácení peněz
otevřený dráp

Pick your perfect OpenClaw Hosting plan

64% SLEVA
KVM 1
126,99  Kč /měs.
Automatické obnovení za 253,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
61% SLEVA
KVM 2
177,99  Kč /měs.
Automatické obnovení za 329,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
67% SLEVA
KVM 4
253,99  Kč /měs.
Automatické obnovení za 634,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
67% SLEVA
KVM 8
507,99  Kč /měs.
Automatické obnovení za 1.268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
64% SLEVA
KVM 1
126,99  Kč /měs.
Automatické obnovení za 253,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
61% SLEVA
KVM 2
177,99  Kč /měs.
Automatické obnovení za 329,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
67% SLEVA
KVM 4
253,99  Kč /měs.
Automatické obnovení za 634,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
67% SLEVA
KVM 8
507,99  Kč /měs.
Automatické obnovení za 1.268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Datacentra po celém světě
Bezplatné týdenní zálohy
Správa firewallu
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
AI asistent s podporou MCP
Doména .cloud na 1 rok zdarma
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Datacentra po celém světě
Bezplatné týdenní zálohy
Správa firewallu
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
AI asistent s podporou MCP
Doména .cloud na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Automatizace s umělou inteligencí v OpenClaw je pro vás předkonfigurovaná

OpenClaw je osvědčená umělá inteligence s otevřeným zdrojovým kódem, která funguje jako váš osobní asistent. Funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, chatuje a vyřizuje za vás úkoly na vašich oblíbených platformách, včetně WhatsAppu, Telegramu, Slacku a mnoha dalších aplikací pro zasílání zpráv.

Hostováním na VPS od Hostingeru získáte výkonný a bezpečný domov pro vaši umělou inteligenci s naprostým soukromím. Je to zcela bezproblémové: naše nastavení jedním kliknutím se postará o instalaci a vaše kredity pro umělou inteligenci jsou předkonfigurované, takže můžete ihned začít pracovat.
otevřený dráp

Spusťte hosting OpenClaw VPS pro podporu autonomních pracovních postupů s umělou inteligencí

Hostujte OpenClaw na soukromém VPS a získejte neustále dostupného asistenta. Zůstane bezpečný a zároveň automatizuje vaše každodenní pracovní postupy, spravuje zprávy a plní váš seznam úkolů.

Nasazení jedním kliknutím

Přeskočte technické starosti. Spusťte svou soukromou umělou inteligenci během několika sekund s předinstalovanou šablonou. Není potřeba žádné kódování ani složitá konfigurace serveru – stačí kliknout a začít.

otevřený dráp

Předintegrované kredity umělé inteligence

Zapomeňte na potíže s API. Vaše kredity AI jsou automaticky propojeny a připraveny k použití ihned po vybalení. Nejsou potřeba žádné účty třetích stran ani manuální klíče – pouze okamžitá automatizace.

otevřený dráp

Vždy spolehlivá

Udržujte svého asistenta v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vaše umělá inteligence zůstává aktivní na soukromém VPS, aby mohla spravovat kontakty a úkoly, i když je váš počítač offline.

otevřený dráp

Nasazení jedním kliknutím

Přeskočte technické starosti. Spusťte svou soukromou umělou inteligenci během několika sekund s předinstalovanou šablonou. Není potřeba žádné kódování ani složitá konfigurace serveru – stačí kliknout a začít.

otevřený dráp

Předintegrované kredity umělé inteligence

Zapomeňte na potíže s API. Vaše kredity AI jsou automaticky propojeny a připraveny k použití ihned po vybalení. Nejsou potřeba žádné účty třetích stran ani manuální klíče – pouze okamžitá automatizace.

otevřený dráp

Vždy spolehlivá

Udržujte svého asistenta v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vaše umělá inteligence zůstává aktivní na soukromém VPS, aby mohla spravovat kontakty a úkoly, i když je váš počítač offline.

otevřený dráp

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Lokální rozvoj. Globální dosah.

Zvyšte rychlost načítání výběrem umístění serveru co nejblíže vašemu publiku. Máme datová centra v Severní Americe, Evropě, Asii a Jižní Americe.

Image

OpenClaw hosting, na který se můžete spolehnout

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, jejich technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀

Noel
Noel

Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.

Omkar
Omkar

Když jsem ztratil přístup ke své instanci n8n na vlastním hostingu, obrátil jsem se na podporu Hostingeru – a byl jsem naprosto ohromen. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a důkladní.

Sylvain
Sylvain

Velké díky Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Carla je profesionální a erudovaná a já tímto jí ještě jednou děkuji.

Herriman
Herriman

VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.

Martin K
Martin K

Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.

Pracujte chytřeji s Kodee

Kodee – váš přátelský asistent s umělou inteligencí – je tu, aby vám pomohl s jakýmikoli otázkami týkajícími se VPS.

Agent AI je neustále k dispozici a bez dalších poplatků, pomáhá se všemi úkoly správy VPS. Ať už opravujete chybu, aktualizujete firewall nebo spravujete data, agent AI zjednodušuje proces a šetří vám čas tím, že promění jednoduché pokyny ve spolehlivé operace serveru.
otevřený dráp

30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika s naší 30denní zárukou vrácení peněz. Podrobnosti naleznete v našich zásadách vracení peněz.

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

Co je OpenClaw a k čemu ho mohu použít na VPS?

Co je OpenClaw a k čemu ho mohu použít na VPS?

Proč bych měl/a provozovat OpenClaw na VPS místo na vlastním počítači?

Kolik kontroly a možností přizpůsobení mám při hostování OpenClaw na VPS?

Jak VPS ovlivňuje výkon, škálovatelnost a spolehlivost OpenClaw?

Pro koho je OpenClaw VPS hosting nejvhodnější?

Záleží nám na vašem soukromí

Tento web používá soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webu a ke shromažďování údajů o tom, jak jej používáte, a také pro marketingové účely. Souhlasem s používáním souborů cookie souhlasíte s jejich ukládáním na vašem zařízení za účelem cílené reklamy, personalizace a analytiky, jak je popsáno v našich zásadách používání souborů cookie.