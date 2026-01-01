OpenClaw Hosting
Nasaďte OpenClaw během několika sekund
Pick your perfect OpenClaw Hosting plan
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.
Automatizace s umělou inteligencí v OpenClaw je pro vás předkonfigurovaná
Spusťte hosting OpenClaw VPS pro podporu autonomních pracovních postupů s umělou inteligencí
Nasazení jedním kliknutím
Přeskočte technické starosti. Spusťte svou soukromou umělou inteligenci během několika sekund s předinstalovanou šablonou. Není potřeba žádné kódování ani složitá konfigurace serveru – stačí kliknout a začít.
Předintegrované kredity umělé inteligence
Zapomeňte na potíže s API. Vaše kredity AI jsou automaticky propojeny a připraveny k použití ihned po vybalení. Nejsou potřeba žádné účty třetích stran ani manuální klíče – pouze okamžitá automatizace.
Vždy spolehlivá
Udržujte svého asistenta v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vaše umělá inteligence zůstává aktivní na soukromém VPS, aby mohla spravovat kontakty a úkoly, i když je váš počítač offline.
Nasazení jedním kliknutím
Přeskočte technické starosti. Spusťte svou soukromou umělou inteligenci během několika sekund s předinstalovanou šablonou. Není potřeba žádné kódování ani složitá konfigurace serveru – stačí kliknout a začít.
Předintegrované kredity umělé inteligence
Zapomeňte na potíže s API. Vaše kredity AI jsou automaticky propojeny a připraveny k použití ihned po vybalení. Nejsou potřeba žádné účty třetích stran ani manuální klíče – pouze okamžitá automatizace.
Vždy spolehlivá
Udržujte svého asistenta v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vaše umělá inteligence zůstává aktivní na soukromém VPS, aby mohla spravovat kontakty a úkoly, i když je váš počítač offline.
OpenClaw hosting, na který se můžete spolehnout
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, jejich technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem ztratil přístup ke své instanci n8n na vlastním hostingu, obrátil jsem se na podporu Hostingeru – a byl jsem naprosto ohromen. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a důkladní.
Velké díky Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Carla je profesionální a erudovaná a já tímto jí ještě jednou děkuji.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.