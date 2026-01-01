OpenClaw ist eine selbstgehostete KI-Assistentenplattform, die für die Ausführung von echten, agentenähnlichen Aufgaben entwickelt wurde. Dazu gehören die Automatisierung von Browser-Aufgaben, das Ausführen von Shell-Befehlen, die Dateiverwaltung und die Integration mit Chat-Apps wie WhatsApp, Telegram, Discord, Slack und anderen. Auf einem VPS installiert, dient sie als rund-um-die-Uhr-Automatisierungszentrale für Recherche, Reporting, persönliche Produktivität, Kundensupport oder massgeschneiderte interne Tools, die über natürliche Sprachbefehle gesteuert werden.

Wenn Sie OpenClaw auf einem VPS betreiben, ist Ihr KI-Agent jederzeit online – ohne dass Ihr persönlicher Rechner eingeschaltet oder mit dem Internet verbunden sein muss. Ein VPS isoliert den Agenten zudem von Ihrer Desktop-Umgebung. Dies ist wichtig, da OpenClaw auf Dateien, Netzwerke und Tools zugreifen kann. Die Nutzung eines dedizierten Servers reduziert Risiken und stellt gleichzeitig die benötigte Leistung und Konnektivität bereit. Ausserdem bietet ein VPS planbare Ressourcen und eine stabile Netzwerkverbindung, was die Zuverlässigkeit für langlaufende Automatisierungen und Multi-Channel-Messaging verbessert.

Auf einem VPS erhalten Sie in der Regel vollen Root-Zugriff, sodass Sie OpenClaw genau nach Ihren Wünschen konfigurieren können: Systemlimits anpassen, zusätzliche Tools oder CLIs installieren und Umgebungsvariablen sowie Geheimnisse verwalten. Sie können auswählen, welche Chatkanäle aktiviert werden sollen, welche LLM-Anbieter (z. B. Claude, GPT, Gemini, lokale Modelle) verbunden werden sollen und wie viel Dateisystem- oder Shell-Zugriff erlaubt werden soll. Sie können außerdem Skills und Plugins selbst verwalten, deren Code überprüfen und gegebenenfalls eigene Sicherheitsregeln wie Firewalls, Zulassungslisten oder Sandboxing einrichten.

Wie viel Kontrolle und Anpassungsmöglichkeiten habe ich, wenn ich OpenClaw auf einem VPS betreibe?

Ein VPS ermöglicht es Ihnen, CPU, RAM und Speicherplatz optimal an Ihre OpenClaw-Workloads anzupassen. So können Sie klein anfangen und mit wachsenden Automatisierungen oder der Anzahl verbundener Benutzer skalieren. Dedizierte Ressourcen und ein Rechenzentrumsnetzwerk sorgen in der Regel für geringere Latenzzeiten der LLM-APIs und Messaging-Plattformen, was schnellere und konsistentere Antworten ermöglicht. Mit der richtigen Konfiguration können Sie außerdem Überwachung, automatische Neustarts und Backups auf dem VPS aktivieren. Dies erhöht die Zuverlässigkeit eines Agenten, der rund um die Uhr unbeaufsichtigt laufen soll, erheblich.

Für wen eignet sich OpenClaw VPS Hosting am besten?