1-Klick-Bereitstellung
Verzichten Sie auf technische Hürden. Starten Sie Ihre private KI in Sekundenschnelle mit einer vorinstallierten Vorlage. Keine Programmierung oder aufwändige Serverkonfiguration nötig – einfach klicken und loslegen.
Bereits integriertes KI-Guthaben
Vergessen Sie den API-Aufwand. Ihre KI-Credits sind automatisch verknüpft und sofort einsatzbereit. Weder Konten bei Drittanbietern noch manuelle Schlüssel nötig – einfach automatisieren und gleich loslegen.
Zuverlässigkeit rund um die Uhr
Lassen Sie Ihren Assistenten rund um die Uhr arbeitet. Ihr KI-Assistent bleibt auf einem privaten VPS aktiv, um Leads zu bearbeiten und Aufgaben zu verwalten, selbst wenn Ihr Computer offline ist.
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.