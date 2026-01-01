Eine Domainendung, auch bekannt als Top-Level-Domain (TLD), ist die Endung eines Domainnamens, die sich nach dem letzten Punkt befindet. .com ist die beliebteste TLD, die häufig für Webadressen verwendet wird.

Domainendungen helfen Menschen, den Zweck der Website oder ihren geografischen Standort zu identifizieren. Eine Website mit der Endung .de zeigt beispielsweise an, dass sie sich an deutsche Kunden richtet. Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), eine Organisation, die die TLDs verwaltet, teilt alle Domain-Endungen in fünf Kategorien ein: generische Domain-Endungen (gTLD), gesponserte (sTLD), länderspezifische (ccTLD), Infrastruktur- und Test-Domains (tTLD).

Die Kombination des richtigen Website-Namens mit der perfekten Domain-Endung verleiht Ihrem Unternehmen Glaubwürdigkeit, unterstützt Ihre SEO-Bemühungen, zieht mehr Besucher an und etabliert Ihre Marke online.