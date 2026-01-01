Vergrößern Sie Ihre Wirkung mit einer .green-Domain

CHF  74.8992 % SPAREN
CHF  5.69 /im 1. Jahr

Ein ambitioniertes Terrain für Unternehmen, Projekte und Ideen, die den Planeten in den Mittelpunkt stellen.

.green
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Weitere Domainendungen prüfen

Warum eine .green-Domain registrieren?

Richten Sie Ihren Webauftritt an Nachhaltigkeit, Innovation und Sinnhaftigkeit aus.
  • Zeigen Sie von Anfang an Ihr Engagement für Umweltverantwortung.
  • Erreichen Sie Gleichgesinnte – gewinnen Sie Nutzer, denen Nachhaltigkeit und umweltbewusste Marken wichtig sind.
  • Verwenden Sie eine Domain, die Ihre Geschichte erzählt, noch bevor jemand darauf klickt.
  • Ideal für Öko-Marken, Green-Tech-Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Blogs und Kampagnen.
Ein Mauszeiger zeigt auf eine Webseite, auf der der Text „www“ angezeigt wird, was auf eine Webadresse hinweist.

Was ist eine .green-Domain?

Die .green-Domainendung ist eine Top-Level-Domain für Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen, die sich auf Nachhaltigkeit, Naturschutz und Umweltschutz konzentrieren. Sie wird häufig von umweltorientierten Unternehmen, Klimainitiativen, Umweltblogs und Plattformen für Ökoprodukte genutzt.
Diese Domainendung unterstreicht Ihre Werte und verstärkt Ihre Botschaft. Mit .green wird Ihre Website zu einem klaren Symbol Ihres Umweltengagements – und hilft Ihnen so, die richtige Zielgruppe zu erreichen und Vertrauen aufzubauen.
Bereit, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen? Registrieren Sie noch heute Ihre .green-Domain und lassen Sie Ihre Werte den Weg weisen.
Diagramm zur Veranschaulichung eines Netzwerks mit Schloss und Schlüssel, das Sicherheit und Zugriffskontrolle in digitalen Systemen symbolisiert.

Domaininformationen für .green

TLD
.green
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
3 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird IDN unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
CHF 0.15

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

