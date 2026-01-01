n8n ist ein Open-Source-Tool zur Workflow-Automatisierung, mit dem Sie all Ihre Apps und Daten an einem benutzerfreundlichen und vollständig anpassbaren Ort verbinden können, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen.

Mit n8n VPS Hosting können Sie n8n selbst hosten und zahlen nur für Ihren VPS. Erhalten Sie unbegrenzte Workflows, unbegrenzte Ausführungen und Zugriff auf von der Community erstellte Knoten - all das bei voller Sicherheit und Skalierbarkeit Ihrer Einrichtung.