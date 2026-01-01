n8n auto-hébergé : flux de travail IA sans code
Choisissez votre pack VPS avec n8n auto-hébergé inclus
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.
Connectez vos flux de travail, intégrez vos données
Automatisation sans codage
Facile à configurer et à gérer
Choisissez le template qui vous convient le mieux : n8n, n8n avec mode file d'attente, ou un template n8n avec accès à plus de 100 flux de travail préconçus.
Flux de travail illimités
Avec n8n auto-hébergé, les possibilités d'automatisation sont illimitées, ce qui vous permet de continuer à évoluer.
Obtenez plus, payez moins
Avec un pack d'hébergement VPS, accédez aux fonctionnalités n8n et à de nombreux avantages, à faible coût et avec un excellent rapport qualité-prix.
Nœuds personnalisés de la communauté
Accédez à davantage de services et d'outils grâce aux noeuds personnalisés développés par la communauté n8n.
Un hébergement VPS fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support client de Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée et je n'aurais pas pu être plus impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support client ont fait preuve d'une patience et d'une rigueur remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.
Gérez votre VPS avec l'IA
Surveillez la santé de votre serveur n8n
Gardez un œil sur les performances de votre VPS. Obtenez des informations détaillées sur l'utilisation du processeur, de la mémoire et du disque afin de détecter et corriger les problèmes rapidement.
Gérez les paramètres de sécurité
Configurez et mettez à jour les règles de pare-feu, les clés SSH et le DNS inversé pour assurer la sécurité, l'accessibilité et une gestion optimale de votre serveur.
Gérez les sauvegardes et les snapshots
Créez des sauvegardes et des snapshots pour protéger vos données et restaurez votre VPS directement depuis la discussion.