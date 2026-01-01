Programme d'affiliation Hostinger

Rejoignez gratuitement un programme d'affiliation qui valorise votre partenariat !

Les avis de nos partenaires

Notre collaboration avec Hostinger a été enrichissante. C'est un partenariat qui apporte une immense satisfaction et un bénéfice mutuel. Si vous recherchez un partenariat durable, nous vous recommandons Hostinger.

Notre partenariat avec Hostinger a été exceptionnel. Ils sont non seulement fiables et professionnels, mais aussi incroyablement chaleureux et prêts à vous aider. L'engagement dont ils font preuve pour fournir des résultats de haute qualité dans les délais impartis est inégalé. Travailler avec eux a été un véritable plaisir.

Les taux de conversion sont élevés, les paiements sont effectués dans les temps et l'assistance est excellente. Ce partenariat a considérablement augmenté nos revenus.

Rejoindre le programme en quatre étapes

Inscription instantanée

Inscrivez-vous gratuitement en moins d'une minute ! Une fois votre compte vérifié, vous pourrez accéder à votre tableau de bord d'affilié.

Suivez vos performances

Accédez à l'un des meilleurs tableaux de bord d'affiliation de l'industrie. Suivez et optimisez facilement vos campagnes.

Utilisez des bannières d'affiliation

Nous vous fournissons tout ce dont vous avez besoin : obtenez des supports marketing adaptés à votre style.

Obtenez votre paiement

Chaque vente éligible réalisée vous rapporte une commission de 40 %. Et plus vous vendez, plus elle augmente !

Marketing d'affiliation centré sur l'utilisateur

Taux de conversion élevés

Notre marque et notre matériel promotionnel efficace garantissent que le trafic que vous nous envoyez sera converti.
Commissions liées aux performances

Plus vous faites de ventes, plus votre commission est élevée.
Lancement et développement faciles

Stimulez les conversions grâce à des bannières, des captures d'écran et d'autres éléments créés par des professionnels.
FAQ sur l'affiliation

Consultez les FAQ pour tout savoir sur le programme d'affiliation.

Contenus affiliés

Exploitez au mieux votre partenariat grâce à nos contenus de marque.

Accord sur le programme d'affiliation

Vous êtes impatient de commencer ? Lisez attentivement nos directives et rejoignez le programme !
Jusqu'où pouvez-vous aller ?

Plus vous performez, plus vous gagnez. Nous sommes là pour vous aider, à chaque étape.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

