Vous pouvez acheter nos services en utilisant un vaste éventail de méthodes de paiement.
Options de paiement
Nous acceptons une variété de cartes de crédit et de débit, de portefeuilles électroniques et un large éventail de crypto-monnaies.
Cartes de crédit/débit
Porte-monnaie électronique
FAQs sur les paiements
Trouvez les réponses aux questions fréquemment posées sur les modes de paiement.
Comment garantissez-vous la sécurité des paiements ?
La sécurité des paiements est notre priorité absolue. Les données de paiement cryptées sont stockées dans une chambre forte externe, distincte de notre système. Cette chambre forte est conforme au niveau 1 de la norme PCI-DSS afin de garantir le respect des normes de sécurité les plus strictes.
Quelle est votre politique de remboursement ?
Nous offrons une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Politique de Remboursement.
Vous avez des problèmes pour effectuer un paiement ?
Chez Hostinger, nous nous assurons que tous vos paiements nous parviennent en toute sécurité. Si vous rencontrez des problèmes pour effectuer un paiement, vous pouvez trouver la solution ici.
Le respect de votre vie privée, notre priorité
Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.