HÉBERGEMENT INFOGÉRÉ POUR WORDPRESS

L'hébergement web est un terme générique qui englobe différents types de services, tels que l'hébergement mutualisé, dédié, cloud ou VPS. L'hébergement WordPress est spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des sites créés avec WordPress. Il inclut généralement des fonctionnalités supplémentaires comme des extensions premium préinstallées, des mises à jour automatiques et des serveurs optimisés pour de meilleures performances. Ces éléments ne sont pas inclus dans l'hébergement web classique.

Bien que tous les plans d'hébergement Hostinger (Premium et supérieurs) soient optimisés pour WordPress, les services d'hébergement généraux ne sont pas spécialisés pour un CMS particulier. Vous aurez donc besoin de plus de temps, d'efforts et de compétences techniques pour gérer un site WordPress.

Si votre objectif est de créer un site WordPress, nous vous recommandons de choisir l'hébergement web pour WordPress afin de profiter au mieux de tous les services et outils.

Pour en savoir plus, consultez notre tutoriel sur la différence entre l'hébergement WordPress et l'hébergement web général.